19:55, 26 Mart 2018 Pazartesi

ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov'u kabul etti. Euxinograd SarayÄ±'nda basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, 1 saat 10 dakika sÃ¼rdÃ¼.

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