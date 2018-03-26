20:27, 26 Mart 2018 Pazartesi

AB'den araÃ§lara yeni zorunluluk





AB'de 31 Mart itibariyle yeni araÃ§larda acil durumlarda otomatik olarak 112 aramasÄ± yapan sistemin bulunmasÄ± zorunlu olacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸi'nde (AB)Â 31 Mart itibariyle bÃ¼tÃ¼n yeni araÃ§lardaÂ acil durumlardaÂ otomatikÂ arama yapacak yardÄ±m sistemleri yer alacak. AB Komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafÄ±ndan 2015 yÄ±lÄ±nda onaylanan "eCall" adlÄ± dÃ¼zenleme 31 Mart tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek. DÃ¼zenlemeyle, AB'de trafiÄŸe Ã§Ä±kacak bÃ¼tÃ¼n yeni otomobil, SUV ve hafif kamyonetlerde acil durumlarda otomatik olarak arama yapan sistemin bulunmasÄ± zorunlu olacak. Yeni sistemle AB Ã¼lkesi 28 Ã¼lkede bir motorlu taÅŸÄ±t kaza yaptÄ±ÄŸÄ±nda, aracÄ±n iÃ§indeki sistem otomatik olarak 112'yi arayacak. EÄŸer yolcu bu esnada konuÅŸacak durumda deÄŸilse kazanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi yerin bilgisi en yakÄ±n acil merkezine iletilecek. BÃ¶ylece bÃ¶lgeye acil servisler hÄ±zla mÃ¼dahale edebilecek.

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