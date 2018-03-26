Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 332 bÃ¶lge kontrol altÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, Bakanlar Kurulu ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin bilgi veren BozdaÄŸ, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 3755 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. 282'si kÃ¶y, 50'si kritik nokta olmak Ã¼zere 332 bÃ¶lge kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
"AB ÃœYELÄ°ÄžÄ°NÄ°N ÅžARTA BAÄžLANMASINA KARÅžIYIZ"
BozdaÄŸ, Bulgaristan'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-AB zirvesine iliÅŸkin soruya, "TÃ¼rkiye'nin Avrupa BirliÄŸine tam Ã¼yeliÄŸinin herhangi bir ÅŸarta baÄŸlanmasÄ±na ve farklÄ± farklÄ± modeller Ã¼zerinde konuÅŸulmasÄ±na kesinlikle karÅŸÄ±yÄ±z." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
"KABUL ETMEMÄ°Z MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L"
BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Sincar'dan Ã§ekildiÄŸi izlenimini uyandÄ±rmak iÃ§in farklÄ± Ã¼niforma, flama veya bayrak adÄ±nda bez parÃ§alarÄ±nÄ±n altÄ±na veya baÅŸka bir isim altÄ±na gizlenerek bÃ¶lgede varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettirmesini de TÃ¼rkiye olarak kabul etmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir."
"TÃœRKÄ°YE'YE HUKUK DERSÄ° VERMEYE HAKLARI YOK"
Avrupa'da TÃ¼rklere ve MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± deÄŸerlendiren BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Orada insanlar sadece etnik kÃ¶keni ve dini inanÄ±ÅŸÄ± farklÄ± diye saldÄ±rÄ±ya uÄŸrarken, bunlarÄ± yapanlarla ilgili herhangi bir iÅŸlem yapmayanlarÄ±n veya yapÄ±p da gerekli mÃ¼eyyideleri uygulamayanlarÄ±n, bunlarÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamayanlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye demokrasi dersi vermeye de hukuk dersi vermeye de hakkÄ± yoktur."
"6 KÄ°ÅžÄ° Ä°Ã‡Ä°N KIRMIZI BÃœLTEN Ã‡IKARILDI"
Ã‡iftlik Bank soruÅŸturmasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸine iÅŸaret eden BozdaÄŸ, "Mehmet AydÄ±n isimli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla suÃ§lanan kiÅŸi baÅŸta olmak Ã¼zere 6 kiÅŸi iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± iÃ§in konuyu Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶ndermiÅŸ ve bunlarla ilgili kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
PATRÄ°OT AÃ‡IKLAMASI
BozdaÄŸ, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"SayÄ±n Trump, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za, 'Biz size patriot verebiliriz.' deyince, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da 'Biz de hava savunma sistemimizi Ã§eÅŸitlendirebiliriz, TÃ¼rkiye olarak Amerika'dan patriot sistemini alabiliriz.' diye bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme oldu. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme, TÃ¼rkiye'nin bu noktadaki tavrÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtur. EÄŸer Amerika BirleÅŸik Devletleri bize patriot savunma sistemini verirse, biz bunu TÃ¼rkiye olarak almaya hazÄ±r olduÄŸumuzu ifade ettik. Ancak o gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra bu konuda henÃ¼z taraflar arasÄ±nda bugÃ¼ne kadar bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸmedi."
TÃœRKÄ°YE Ä°LE RUSYA ARASINDA OLUMLU BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ° VAR
Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesine iliÅŸkin TÃ¼rkiye'nin tutumunun ne olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine BozdaÄŸ, TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda olumlu ve iyi bir iliÅŸki vardÄ±r. TÃ¼rkiye bu anlamda Rusya'ya karÅŸÄ± herhangi bir karar almayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmemektedir." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye-Avrupa BirliÄŸi iliÅŸkilerinde zorlu bir dÃ¶nemi geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmayÄ± umuyoruz." dedi.
Kuzey Irak'Ä±n Hakurk/Kani Rash bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 12 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 3755 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. 332 bÃ¶lge kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kemerovo ÅŸehrindeki yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi.
FETÃ–/PDY'nin jandarma ve polis yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 2 ayrÄ± operasyonda daha Ã¶nceden Tunceli'de gÃ¶rev yaparken aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 6 rÃ¼tbeli asker ile 5 polisin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TÃ¼rk Telekom, Ä°ÅžKUR vasÄ±tasÄ±yla 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak." dedi.
"Ã‡inâ€™de 2018 TÃ¼rkiye Turizm YÄ±lÄ±" Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin ev sahipliÄŸinde, GÃ¶beklitepe ile ilgili seminer dÃ¼zenlendi
MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ve Bodrum ilÃ§elerinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam olumsuz etkileniyor
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas Uca hakkÄ±nda 4 suÃ§tan dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 2 ayrÄ± fezleke hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Temennimiz o dur ki, Irak Merkezi YÃ¶netimi gerÃ§ekten Sincar'da bu operasyonu hakkÄ±yla versin. Sincar'a da bizim Ã¶yle Ã§ok fazla tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yok." dedi. ErdoÄŸan, Sincar konusunda Irak'tan bugÃ¼n bir yetkilinin TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l itibarÄ±yla yÃ¼ksekokul ve fakÃ¼lte mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,7'yi bulurken, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim mezunlarÄ± arasÄ±nda iÅŸsizliÄŸin en yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3 alanÄ±n sosyal hizmetler, sanat ve biliÅŸim teknolojileri olduÄŸu bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 19-26 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 24 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Bakanlar Kurulu'nun, saat 11.30 itibari ile Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
FETÃ–/PDY'nin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Kayseri'de ambulansla otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu aynÄ± aileden 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 2 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
AK Parti Trabzon kongresinde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÄ±sa sÃ¼rede Tel RÄ±fat'Ä± da kontrol altÄ±na alÄ±p harekatÄ± hedefine ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z" dedi.