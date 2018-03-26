20:30, 26 Mart 2018 Pazartesi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 332 bÃ¶lge kontrol altÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, Bakanlar Kurulu ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin bilgi veren BozdaÄŸ, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 3755 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. 282'si kÃ¶y, 50'si kritik nokta olmak Ã¼zere 332 bÃ¶lge kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

"AB ÃœYELÄ°ÄžÄ°NÄ°N ÅžARTA BAÄžLANMASINA KARÅžIYIZ"

BozdaÄŸ, Bulgaristan'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-AB zirvesine iliÅŸkin soruya, "TÃ¼rkiye'nin Avrupa BirliÄŸine tam Ã¼yeliÄŸinin herhangi bir ÅŸarta baÄŸlanmasÄ±na ve farklÄ± farklÄ± modeller Ã¼zerinde konuÅŸulmasÄ±na kesinlikle karÅŸÄ±yÄ±z." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"KABUL ETMEMÄ°Z MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L"

BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Sincar'dan Ã§ekildiÄŸi izlenimini uyandÄ±rmak iÃ§in farklÄ± Ã¼niforma, flama veya bayrak adÄ±nda bez parÃ§alarÄ±nÄ±n altÄ±na veya baÅŸka bir isim altÄ±na gizlenerek bÃ¶lgede varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettirmesini de TÃ¼rkiye olarak kabul etmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir."

"TÃœRKÄ°YE'YE HUKUK DERSÄ° VERMEYE HAKLARI YOK"

Avrupa'da TÃ¼rklere ve MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± deÄŸerlendiren BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Orada insanlar sadece etnik kÃ¶keni ve dini inanÄ±ÅŸÄ± farklÄ± diye saldÄ±rÄ±ya uÄŸrarken, bunlarÄ± yapanlarla ilgili herhangi bir iÅŸlem yapmayanlarÄ±n veya yapÄ±p da gerekli mÃ¼eyyideleri uygulamayanlarÄ±n, bunlarÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamayanlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye demokrasi dersi vermeye de hukuk dersi vermeye de hakkÄ± yoktur."

"6 KÄ°ÅžÄ° Ä°Ã‡Ä°N KIRMIZI BÃœLTEN Ã‡IKARILDI"

Ã‡iftlik Bank soruÅŸturmasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸine iÅŸaret eden BozdaÄŸ, "Mehmet AydÄ±n isimli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla suÃ§lanan kiÅŸi baÅŸta olmak Ã¼zere 6 kiÅŸi iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± iÃ§in konuyu Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶ndermiÅŸ ve bunlarla ilgili kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

PATRÄ°OT AÃ‡IKLAMASI

BozdaÄŸ, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"SayÄ±n Trump, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za, 'Biz size patriot verebiliriz.' deyince, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da 'Biz de hava savunma sistemimizi Ã§eÅŸitlendirebiliriz, TÃ¼rkiye olarak Amerika'dan patriot sistemini alabiliriz.' diye bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme oldu. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme, TÃ¼rkiye'nin bu noktadaki tavrÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtur. EÄŸer Amerika BirleÅŸik Devletleri bize patriot savunma sistemini verirse, biz bunu TÃ¼rkiye olarak almaya hazÄ±r olduÄŸumuzu ifade ettik. Ancak o gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra bu konuda henÃ¼z taraflar arasÄ±nda bugÃ¼ne kadar bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸmedi."

TÃœRKÄ°YE Ä°LE RUSYA ARASINDA OLUMLU BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ° VAR

Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesine iliÅŸkin TÃ¼rkiye'nin tutumunun ne olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine BozdaÄŸ, TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda olumlu ve iyi bir iliÅŸki vardÄ±r. TÃ¼rkiye bu anlamda Rusya'ya karÅŸÄ± herhangi bir karar almayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmemektedir." dedi.