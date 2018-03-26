20:46, 26 Mart 2018 Pazartesi

DÄ±ÅŸiÅŸleri, Ä°ngiltere'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, Ä°ngiltere'de meydana gelen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± insanlÄ±k suÃ§u olarak kabul etmekte, Ä°ngiltere'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± da bu Ã§erÃ§evede gÃ¶rmekte ve kÄ±namaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Aksoy, Ä°ngiltere'de dÃ¼zenlenen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki bir soruya verdiÄŸi yazÄ±lÄ± yanÄ±tta, "TÃ¼rkiye, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± insanlÄ±k suÃ§u olarak kabul etmekte, Ä°ngiltere'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± da bu Ã§erÃ§evede gÃ¶rmekte ve kÄ±namaktadÄ±r." ifadesine yer verildi.

TÃ¼rkiye'nin, NATO Konseyiâ€™nin 14 Martâ€™ta bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aksoy, TÃ¼rkiye'nin sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±ya dair gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra SilahsÄ±zlanma KonferansÄ± ve Avrupa Konseyi toplantÄ±larÄ±nda da ifade edildiÄŸine iÅŸaret etti.

Aksoy, "Bu vahim olay hakkÄ±nda gerekli soruÅŸturmalar yapÄ±larak, failler en kÄ±sa sÃ¼rede adalet Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kartÄ±lmalÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.