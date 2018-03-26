DÄ±ÅŸiÅŸleri, Ä°ngiltere'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, Ä°ngiltere'de meydana gelen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± insanlÄ±k suÃ§u olarak kabul etmekte, Ä°ngiltere'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± da bu Ã§erÃ§evede gÃ¶rmekte ve kÄ±namaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Aksoy, Ä°ngiltere'de dÃ¼zenlenen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki bir soruya verdiÄŸi yazÄ±lÄ± yanÄ±tta, "TÃ¼rkiye, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± insanlÄ±k suÃ§u olarak kabul etmekte, Ä°ngiltere'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± da bu Ã§erÃ§evede gÃ¶rmekte ve kÄ±namaktadÄ±r." ifadesine yer verildi.
TÃ¼rkiye'nin, NATO Konseyiâ€™nin 14 Martâ€™ta bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aksoy, TÃ¼rkiye'nin sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±ya dair gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra SilahsÄ±zlanma KonferansÄ± ve Avrupa Konseyi toplantÄ±larÄ±nda da ifade edildiÄŸine iÅŸaret etti.
Aksoy, "Bu vahim olay hakkÄ±nda gerekli soruÅŸturmalar yapÄ±larak, failler en kÄ±sa sÃ¼rede adalet Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kartÄ±lmalÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "Haziran sonuna kadar kaydettiÄŸimiz geliÅŸmelere gÃ¶re tekrar bir araya geleceÄŸiz." dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m." dedi.
Almanyaâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "Hep birlikte Rusya'ya uluslararasÄ± hukukla alay etmesine ve deÄŸerlerimizin altÄ±nÄ± oymasÄ±na hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterilmeyeceÄŸi mesajÄ± gÃ¶nderdik." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "TÃ¼rkiye, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± insanlÄ±k suÃ§u olarak kabul etmekte, Ä°ngiltere'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± da bu Ã§erÃ§evede gÃ¶rmekte ve kÄ±namaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
AB'de 31 Mart itibariyle yeni araÃ§larda acil durumlarda otomatik olarak 112 aramasÄ± yapan sistemin bulunmasÄ± zorunlu olacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkede KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.
Nijer'de Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 5 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AtatÃ¼rk'Ã¼n babasÄ± Ali RÄ±za Efendi'nin diktiÄŸi, TÃ¼rkiye'nin Selanik BaÅŸkonsolosluÄŸu bahÃ§esinde bulunan asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n bakÄ±m, onarÄ±m ve tedavisi yapÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de, Suriye rejimi ve Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± protesto edildi.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n, askerleri taÅŸÄ±yan askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 1'i asker 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
FransÄ±z ulusal havayolu ÅŸirketi Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, 30 Mart'ta ilan edilen greve ilaveten 3 ve 7 Nisan'da da greve gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Kanada, 4 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ederken, gÃ¶rev iletileri yapÄ±lan 3 diplomatÄ±n da Ã¼lkeye alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±