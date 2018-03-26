May: Hep birlikte Rusya'ya mesaj gÃ¶nderdik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May,Â Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±'na geÃ§en hafta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± AB liderler zirvesinde ve marjÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ resmi temaslar hakkÄ±nda bilgi verdi.
Zirvede, Ã§ifte ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesinin ardÄ±ndan Rusya'ya karÅŸÄ± alÄ±nan yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±yla ilgili AB Ã¼yesi mÃ¼ttefik Ã¼lkeler ile dayanÄ±ÅŸma adÄ±mlarÄ± atmalarÄ± iÃ§in temaslarda bulunduÄŸunu anlatan May, AB'nin Moskova bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini geri Ã§ekmek de dahil bazÄ± doÄŸrudan adÄ±mlar konusunda anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
May, AB Ã¼yesi Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkenin yanÄ± sÄ±ra ABD, Kanada ve Ukrayna'nÄ±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± Ã¼lkelerin 100'den fazla Rus diplomat ve istihbarat gÃ¶revlisini sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
Skripal olayÄ±nÄ±n AB ve NATO'nun kuruluÅŸundan bu yana Avrupa topraklarÄ±ndan sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasalÄ±n saldÄ±rÄ± amaÃ§lÄ± ilk kullanÄ±lÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirten May, "Bu Kimyasal Silahlar SÃ¶zleÅŸmesinin aÃ§Ä±k bir ihlalidir ve yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± olarak da BM SÃ¶zleÅŸmesinin Ã§iÄŸnenmesidir." ifadelerini kullandÄ±.
May, olayÄ±n Rusya'nÄ±n giderek saldÄ±rganlaÅŸan tutumunun parÃ§asÄ± olduÄŸunu savunarak, "Bu aynÄ± zamanda Rusya'nÄ±n Avrupa'ya ve ortak deÄŸerler ile Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmanca etkinliÄŸinde yeni ve tehlikeli bir aÅŸamayÄ± temsil ediyor." diye konuÅŸtu.
May, "Son 3 haftada AB, Kuzey Amerika ve NATO'daki dostlarÄ±mÄ±zdan ve mÃ¼ttefiklerimizden bÃ¼yÃ¼k dayanÄ±ÅŸma gÃ¶rdÃ¼m." ifadesini kullanarak, "Hep birlikte Rusya'ya uluslararasÄ± hukukla alay etmesine ve deÄŸerlerimizin altÄ±nÄ± oymasÄ±na hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterilmeyeceÄŸi mesajÄ± gÃ¶nderdik." dedi.
Ä°ngiliz DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson da Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerce alÄ±nan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararlarÄ±nÄ±n tarihte Rusya'ya karÅŸÄ± alÄ±nan en bÃ¼yÃ¼k toplu sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
BugÃ¼n, AB Ã¼yesi 14 Ã¼lke 32, ABD de 60 Rus diplomat ve istihbarat gÃ¶revlisini sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti Ã¶nceki hafta, Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu Ã§erÃ§evede 23 Rus diplomatÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'un Ä°ngiltere'ye yapacaÄŸÄ± ziyaretle ilgili davetin geri Ã§ekilmesi ile Rusya'da yapÄ±lacak DÃ¼nya KupasÄ±'na Ä°ngiliz devlet erkanÄ± ve kraliyet ailesinden katÄ±lÄ±m olmayacaÄŸÄ± da kararlar arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.
Rusya da tepki olarak 23 Ä°ngiliz diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ngiltere, olayda Rusya tarafÄ±ndan imal edildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len, askeri nitelikte ve sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinlik kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Bu maddenin Sovyetler BirliÄŸince 1970 ve 1980'lerde geliÅŸtirilen "Novichok" adlÄ± kimyasal grubunun Ã¼yesi olduÄŸu belirtilmiÅŸti.
Ä°ngiltere iÃ§in casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla mahkum edilen Skripal, 2010'da ABD'nin tutukladÄ±ÄŸÄ± 10 Rus ajanÄ± takas edilen 4 casus arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ± ve Ä°ngiltere'ye yerleÅŸmiÅŸti.
Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinÃ§lerini yitirmiÅŸ vaziyette bulunmuÅŸtu. Tedavileri sÃ¼ren baba ile kÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ciddiyetini koruduÄŸu ancak istikrarlÄ± olduÄŸu belirtiliyor.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "Haziran sonuna kadar kaydettiÄŸimiz geliÅŸmelere gÃ¶re tekrar bir araya geleceÄŸiz." dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m." dedi.
Almanyaâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "Hep birlikte Rusya'ya uluslararasÄ± hukukla alay etmesine ve deÄŸerlerimizin altÄ±nÄ± oymasÄ±na hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterilmeyeceÄŸi mesajÄ± gÃ¶nderdik." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "TÃ¼rkiye, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± insanlÄ±k suÃ§u olarak kabul etmekte, Ä°ngiltere'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± da bu Ã§erÃ§evede gÃ¶rmekte ve kÄ±namaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
AB'de 31 Mart itibariyle yeni araÃ§larda acil durumlarda otomatik olarak 112 aramasÄ± yapan sistemin bulunmasÄ± zorunlu olacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkede KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.
Nijer'de Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 5 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AtatÃ¼rk'Ã¼n babasÄ± Ali RÄ±za Efendi'nin diktiÄŸi, TÃ¼rkiye'nin Selanik BaÅŸkonsolosluÄŸu bahÃ§esinde bulunan asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n bakÄ±m, onarÄ±m ve tedavisi yapÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de, Suriye rejimi ve Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± protesto edildi.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n, askerleri taÅŸÄ±yan askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 1'i asker 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
FransÄ±z ulusal havayolu ÅŸirketi Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, 30 Mart'ta ilan edilen greve ilaveten 3 ve 7 Nisan'da da greve gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Kanada, 4 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ederken, gÃ¶rev iletileri yapÄ±lan 3 diplomatÄ±n da Ã¼lkeye alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±