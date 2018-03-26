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22:52, 26 Mart 2018 Pazartesi
Avrupa
21:25, 26 Mart 2018 Pazartesi

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May: Hep birlikte Rusya'ya mesaj gÃ¶nderdik
May: Hep birlikte Rusya'ya mesaj gÃ¶nderdik

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "Hep birlikte Rusya'ya uluslararasÄ± hukukla alay etmesine ve deÄŸerlerimizin altÄ±nÄ± oymasÄ±na hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterilmeyeceÄŸi mesajÄ± gÃ¶nderdik." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May,Â Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±'na geÃ§en hafta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± AB liderler zirvesinde ve marjÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ resmi temaslar hakkÄ±nda bilgi verdi.

Zirvede, Ã§ifte ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesinin ardÄ±ndan Rusya'ya karÅŸÄ± alÄ±nan yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±yla ilgili AB Ã¼yesi mÃ¼ttefik Ã¼lkeler ile dayanÄ±ÅŸma adÄ±mlarÄ± atmalarÄ± iÃ§in temaslarda bulunduÄŸunu anlatan May, AB'nin Moskova bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini geri Ã§ekmek de dahil bazÄ± doÄŸrudan adÄ±mlar konusunda anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

May, AB Ã¼yesi Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkenin yanÄ± sÄ±ra ABD, Kanada ve Ukrayna'nÄ±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± Ã¼lkelerin 100'den fazla Rus diplomat ve istihbarat gÃ¶revlisini sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Skripal olayÄ±nÄ±n AB ve NATO'nun kuruluÅŸundan bu yana Avrupa topraklarÄ±ndan sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasalÄ±n saldÄ±rÄ± amaÃ§lÄ± ilk kullanÄ±lÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirten May, "Bu Kimyasal Silahlar SÃ¶zleÅŸmesinin aÃ§Ä±k bir ihlalidir ve yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± olarak da BM SÃ¶zleÅŸmesinin Ã§iÄŸnenmesidir." ifadelerini kullandÄ±.

May, olayÄ±n Rusya'nÄ±n giderek saldÄ±rganlaÅŸan tutumunun parÃ§asÄ± olduÄŸunu savunarak, "Bu aynÄ± zamanda Rusya'nÄ±n Avrupa'ya ve ortak deÄŸerler ile Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmanca etkinliÄŸinde yeni ve tehlikeli bir aÅŸamayÄ± temsil ediyor." diye konuÅŸtu.

May, "Son 3 haftada AB, Kuzey Amerika ve NATO'daki dostlarÄ±mÄ±zdan ve mÃ¼ttefiklerimizden bÃ¼yÃ¼k dayanÄ±ÅŸma gÃ¶rdÃ¼m." ifadesini kullanarak, "Hep birlikte Rusya'ya uluslararasÄ± hukukla alay etmesine ve deÄŸerlerimizin altÄ±nÄ± oymasÄ±na hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterilmeyeceÄŸi mesajÄ± gÃ¶nderdik." dedi.

Ä°ngiliz DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson da Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerce alÄ±nan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararlarÄ±nÄ±n tarihte Rusya'ya karÅŸÄ± alÄ±nan en bÃ¼yÃ¼k toplu sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

BugÃ¼n, AB Ã¼yesi 14 Ã¼lke 32, ABD de 60 Rus diplomat ve istihbarat gÃ¶revlisini sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

CASUS KRÄ°ZÄ°

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti Ã¶nceki hafta, Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu Ã§erÃ§evede 23 Rus diplomatÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'un Ä°ngiltere'ye yapacaÄŸÄ± ziyaretle ilgili davetin geri Ã§ekilmesi ile Rusya'da yapÄ±lacak DÃ¼nya KupasÄ±'na Ä°ngiliz devlet erkanÄ± ve kraliyet ailesinden katÄ±lÄ±m olmayacaÄŸÄ± da kararlar arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya da tepki olarak 23 Ä°ngiliz diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere, olayda Rusya tarafÄ±ndan imal edildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len, askeri nitelikte ve sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinlik kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Bu maddenin Sovyetler BirliÄŸince 1970 ve 1980'lerde geliÅŸtirilen "Novichok" adlÄ± kimyasal grubunun Ã¼yesi olduÄŸu belirtilmiÅŸti.

Ä°ngiltere iÃ§in casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla mahkum edilen Skripal, 2010'da ABD'nin tutukladÄ±ÄŸÄ± 10 Rus ajanÄ± takas edilen 4 casus arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ± ve Ä°ngiltere'ye yerleÅŸmiÅŸti.

Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinÃ§lerini yitirmiÅŸ vaziyette bulunmuÅŸtu. Tedavileri sÃ¼ren baba ile kÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ciddiyetini koruduÄŸu ancak istikrarlÄ± olduÄŸu belirtiliyor.



Ä°lgili Konular Theresa May Avam KamarasÄ±
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