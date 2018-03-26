21:46, 26 Mart 2018 Pazartesi

Eski Katalan lideri Puigdemont'un tutukluluk hali devam edecek





Almanyaâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AlmanyaÂ NeumÃ¼nster'deki yerel mahkemeninÂ eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont'un kimlik tespitinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdiÄŸi belirtildi. BaÅŸsavcÄ± Georg GÃ¼ntge, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Puigdemont'un tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildiÄŸini ifade etti. Schleswig Holstein Eyalet YÃ¼ksek Mahkemesinin, hakkÄ±nda Ä°spanya AnayasasÄ±'na karÅŸÄ± gelme ve isyan Ã§Ä±karma gibi suÃ§lamalar bulunan Puigdemont'un iade edilmesine iliÅŸkin talebi Paskalya tatilinden sonra inceleyeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Eyalet yÃ¼ksek mahkemesinin 2 ay iÃ§inde Puigdemont'un Ä°spanya'ya iade edilip edilmeyeceÄŸi konusunu karara baÄŸlamasÄ± gerekiyor. Puigdemont, dÃ¼n Danimarka ile Almanya'yÄ± birbirine baÄŸlayan A7 otoyolunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve NeumÃ¼nster Cezaevi'ne konulmuÅŸtu. Ä°spanya YÃ¼ksek Mahkemesi, cuma gÃ¼nÃ¼ Puigdemont ve firari dÃ¶rt siyasetÃ§i hakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Puigdemont ve dÃ¶rt eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ± haklarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma nedeniyle BelÃ§ika'ya kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

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