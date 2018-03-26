22:11, 26 Mart 2018 Pazartesi

ErdoÄŸan'dan TÃ¼rkiye-AB zirvesinde kritik aÃ§Ä±klamalar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov, 2 saat 20 dakika sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinin ardÄ±ndan, Euxinograd SarayÄ±'nda ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

TÃ¼rkiye-Avrupa BirliÄŸi Zirvesi vesilesiyle Varna'da bulunmaktan memnuniyet duyduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, Borisov'a zirveye ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ve misafirperverliÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederek, Borisov ile zirve Ã¶ncesinde Ã§ok verimli bir ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini bildirdi.

ErdoÄŸan, uzun bir sÃ¼renin ardÄ±ndan Varna'da AB kurum liderleriyle bir araya geldiklerini hatÄ±rlatarak, "TÃ¼rkiye-Avrupa BirliÄŸi iliÅŸkilerinde zorlu bir dÃ¶nemi geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmayÄ± umuyoruz." diye konuÅŸtu.

Tusk ve Juncker ile daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerektiÄŸini ve birtakÄ±m tÄ±kanÄ±klÄ±klarÄ±n nasÄ±l aÅŸÄ±labileceÄŸini de konuÅŸma imkanÄ± bulduklarÄ±nÄ± aktaran ErdoÄŸan, "Sene 1963 ve sene 2018, gerÃ§ekten TÃ¼rkiye'nin hala Avrupa BirliÄŸi'ne aday Ã¼lke olmanÄ±n Ã¶tesinde gelebildiÄŸi bir nokta yok. Bu mÃ¼spet adÄ±mÄ± bir an Ã¶nce atalÄ±m, bunun Ã¼zerinde durduk. Avrupa BirliÄŸi ile Ã¶nceki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizde ortak meselelerimizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik atÄ±lacak adÄ±mlarÄ± tespit etmiÅŸ ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± taahhÃ¼tlerde bulunmuÅŸtuk." ifadelerini kullandÄ±.Â

"ÃœLKEMÄ°ZDEKÄ° SURÄ°YELÄ°LER Ä°Ã‡Ä°N BU ADIM Ã‡OK DAHA RAHATLATICI OLACAKTIR"

TÃ¼rkiye'nin baÅŸta dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele olmak Ã¼zere sorumluluklarÄ±nÄ± fazlasÄ±yla yerine getirdiÄŸinin herkesin malumu olduÄŸuna iÅŸaret eden ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Åžu an itibarÄ±yla sadece Suriye'den 3,5 milyon gÃ¶Ã§men Ã¼lkemizde, buna Irak'Ä± da ilave ettiÄŸimiz zaman bu rakam 4 milyona ulaÅŸmaktadÄ±r. Ã–te yandan geÃ§en sÃ¼rede bazÄ± taahhÃ¼tler olmuÅŸtur. Bunlardan ilki 3 milyar avroluk bir taahhÃ¼ttÃ¼, bunun ÅŸu an itibarÄ±yla 1 milyar 850 milyon avrosu bizim ilgili birimlerimize aktarÄ±lmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. Temenni ediyorum ki ÅŸimdi diÄŸer ikinci taksidi olan 3 milyar avronun da ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± suretiyle biz mÃ¼ltecilerle ilgili atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlarÄ± atalÄ±m, yapÄ±lmasÄ± gerekenleri de yapalÄ±m. Ãœlkemizdeki Suriyeliler iÃ§in bu adÄ±m Ã§ok daha rahatlatÄ±cÄ± olacaktÄ±r ve ÅŸu anda Avrupa BirliÄŸi'nin bu ilgisi gerek oradaki mÃ¼ltecileri rahatlatacaÄŸÄ± gibi bizim de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r."Â

"HER Ä°KÄ° TARAFIN DA FAYDASINA OLAN BAÅžLIKLARDA SÃœRATLE MESAFE ALMALIYIZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, acil ihtiyaÃ§larÄ±n beklemeyeceÄŸini ve insani krizlerde bÃ¼rokratik hantallÄ±ÄŸa tahammÃ¼lÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ãœlkemizin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yaptÄ±ÄŸÄ± ve Avrupa BirliÄŸi mensubu muhataplarÄ±mÄ±zdan geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ beklediÄŸi bir diÄŸer konuysa vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in saÄŸlanacak olan vize serbestisidir. Bununla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma kaÄŸÄ±dÄ±mÄ±z ÅŸubat ayÄ± baÅŸÄ±nda Avrupa BirliÄŸi Komisyonu'na sunulmuÅŸtu. Avrupa BirliÄŸi tarafÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce tamamlanmasÄ± gerektiÄŸini de sÃ¶yledik. Avrupa BirliÄŸi bu noktada adÄ±mÄ±nÄ± bir an Ã¶nce atarsa o da bizi rahatlatacaktÄ±r. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Avrupa BirliÄŸi'ne olan gÃ¼venini sarsacak bir hal almamalÄ±dÄ±r. GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmasÄ± konusundaki beklentimizi de dile getirdik. Bu tÃ¼r teknik konularÄ± siyasetin meselesi haline getirmemeliyiz. Her iki tarafÄ±n da faydasÄ±na olan baÅŸlÄ±klarda sÃ¼ratle mesafe almalÄ±yÄ±z."Â

ErdoÄŸan, bir diÄŸer meselenin de serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ±yla ilgili sorunlar olduÄŸunu, karayolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± konusunda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± Ã¶zellikle vurguladÄ±klarÄ±nÄ±, Avrupa BirliÄŸi'nden bu alandaki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne katkÄ±da bulunmasÄ±nÄ± beklediklerini bildirdi.

"Bizim iÃ§in son derece Ã¶nemli bir diÄŸer konu terÃ¶r meselesidir." diyen ErdoÄŸan, aÃ§Ä±klamalarÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye hali hazÄ±rda birÃ§ok terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hedefinde yer alÄ±yor. DEAÅž, PKK, PYD, YPG gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da mÃ¼cadelemizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. GeÃ§en yÄ±l FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 3 bin DEAÅž'lÄ±yÄ± imha etmiÅŸtik. Bu sene de Zeytin DalÄ± Operasyonu'yla 3 bin 800'e yakÄ±n YPG'li terÃ¶risti etkisiz hale getirdik. TerÃ¶re karÅŸÄ± operasyonlarÄ±mÄ±z sadece kendimizin ve Suriyelilerin gÃ¼venliÄŸine deÄŸil, Avrupa'nÄ±n da gÃ¼venliÄŸine katkÄ± saÄŸlamaktadÄ±r. Biz artÄ±k terÃ¶rle mÃ¼cadele gibi hassas konularda afaki ve haksÄ±z eleÅŸtiriler deÄŸil, gÃ¼Ã§lÃ¼ destek bekliyoruz. TÃ¼rkiye insan haklarÄ±na, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere saygÄ±lÄ±, demokratik bir hukuk devletidir. Bunu halkÄ±mÄ±z bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya 15 Temmuz gecesi demokrasi iÃ§in canlarÄ± pahasÄ±na sokaklara dÃ¶kÃ¼lerek zaten gÃ¶stermiÅŸtir. TerÃ¶re karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirler ve operasyonlar gerekli olduÄŸu mÃ¼ddetÃ§e devam edecek, tehditler bertaraf edildiÄŸi zaman sona erdirilecektir."Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye ve AB'nin uzun sÃ¼reli stratejik ortaklar olduÄŸunu vurgulayarak, "KÃ¼resel bir gÃ¼Ã§ olma iddiasÄ±ndaki Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'yi geniÅŸleme politikalarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na itmesi vahim bir hata olacaktÄ±r. TÃ¼rkiye bÃ¶lgede kilit aktÃ¶r, jeostratejik Ã¶neme haiz bir mÃ¼ttefik, genÃ§ nÃ¼fusa sahip dinamik bir Ã¼lkedir." dedi.Â

TÃ¼rkiye ile Avrupa'nÄ±n tarihi, kÃ¼ltÃ¼rel ve insani baÄŸlarÄ±na ilave olarak ekonomi, enerji, ulaÅŸtÄ±rma ve gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele gibi kritik baÅŸlÄ±klarda ortak Ã§Ä±karlarÄ± bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "GeÃ§miÅŸte yapÄ±lan bir hatanÄ±n esiri durumundaki Avrupa BirliÄŸi'nin, adil bir tutum takÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e KÄ±brÄ±s meselesinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde herhangi bir katkÄ±sÄ± maalesef olamayacaktÄ±r. Zira Avrupa BirliÄŸi'nin bazÄ± Ã¼yelerinin meÅŸru olmayan mÃ¼nferit tasarruflarÄ±na dayanÄ±ÅŸma kisvesi altÄ±nda destek vermesi doÄŸru deÄŸildir. Avrupa BirliÄŸi'ne hakkaniyet esasÄ±na gÃ¶re hareket etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz. KÄ±brÄ±s meselesinin seyrinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak adanÄ±n etrafÄ±ndaki doÄŸal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarÄ±na KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin eÅŸit olarak dahil edilmesi uluslararasÄ± hukukun gereÄŸidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Bu ve diÄŸer konulardaki gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve beklentilerini Avrupa BirliÄŸi tarafÄ±na bugÃ¼n yazÄ±lÄ± olarak ilettiklerini bildiren ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Avrupa BirliÄŸi'nden bu kaÄŸÄ±dÄ± kendi iÃ§inde deÄŸerlendirmesini ve ardÄ±ndan konularÄ±n takibi iÃ§in teknik dÃ¼zeyde ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. GeÃ§tiÄŸimiz dÃ¶nemdeki olumsuzluklara raÄŸmen biz TÃ¼rkiye olarak diyalog kanallarÄ±nÄ± hep aÃ§Ä±k tutmaktan yana olduk. Avrupa BirliÄŸi ile aramÄ±zdaki gÃ¼venin yeniden tesisinin ilk adÄ±mÄ±nÄ± bugÃ¼n burada hep beraber atmÄ±ÅŸ olduÄŸumuzu umuyorum. Ancak bu adÄ±mÄ± attÄ±k demek yeterli deÄŸil, somut olarak atmak gerekiyor. Ben Varna'dan Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkelerine bir kez de seslenmek istiyorum, gelin ortak coÄŸrafyamÄ±z olan Balkanlarda istikrar ve refahÄ±n saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde birlikte Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Gelin Suriye, Irak, Filistin, KudÃ¼s, Yemen, Rohingya, Afrika gibi uluslararasÄ± konularda iÅŸbirliÄŸimizi derinleÅŸtirelim. Gelin gÃ¼Ã§lÃ¼, mÃ¼reffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yÄ± hep birlikte inÅŸa edelim. Biz bu Ã§aÄŸrÄ±larÄ±mÄ±zda dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de samimiyiz."Â

"HEDEFÄ°MÄ°Z, TERÃ–RÄ°STLERÄ° BÃ–LGEDEN TEMÄ°ZLEMEK"

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili bir soru Ã¼zerine, harekat kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar 3 bin 800'e yakÄ±n terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini bildiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±:

"Åžu anda topraklarÄ±nÄ± terk etmiÅŸ bulunan bÃ¶lgedeki insanlar yavaÅŸ yavaÅŸ tekrar topraklarÄ±na dÃ¶nmeye de baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. Buradaki hedefimiz, bu terÃ¶ristleri bÃ¶lgeden temizlemektir. Bu terÃ¶ristlerin ÅŸu anda sahip olduklarÄ± imkanlar ne yazÄ±k ki bizim stratejik ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n bunlara temin ettikleri silah ve mÃ¼himmatlardan oluÅŸmaktadÄ±r. Bunlarla ilgili de bÃ¼tÃ¼n flash bellekler, flash diskler elimizde mevcut, hatta hatta aÃ§tÄ±klarÄ± beton tÃ¼neller ve bu tÃ¼nellerin altÄ±nda inÅŸa ettikleri terÃ¶ristlerin hastaneleri de var. BÃ¼tÃ¼n bunlar ÅŸu anda her geÃ§en gÃ¼n meydana Ã§Ä±kmakta, buralarda silah ve mÃ¼himmatlarÄ± nasÄ±l depoladÄ±klarÄ±nÄ± da tespit etmiÅŸ bulunuyoruz. BunlarÄ± da yine bizim stratejik ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine vermiÅŸ olmasÄ± da ayrÄ±ca manidardÄ±r. Tabii ÅŸu anda onlarÄ±n hepsi toparlanÄ±yor. TerÃ¶ristler kaÃ§tÄ±kÃ§a nerede ne var bunlar da meydana Ã§Ä±kÄ±yor ama DEAÅž merkezli, PYD, YPG merkezli bÃ¼tÃ¼n bu terÃ¶rle mÃ¼cadelemiz hem iÃ§eride hem de dÄ±ÅŸarÄ±da... Ã‡Ã¼nkÃ¼ iÃ§eride de PKK ile Ã§ok ciddi bir mÃ¼cadelemiz var. Bu sÃ¼reÃ§ devam ediyor. BuralarÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizleyene kadar devam edecek. BurayÄ± da gerÃ§ek sahiplerine teslim ettiÄŸimiz anda bizim bu terÃ¶ristlerle mÃ¼cadelemiz son bulacaktÄ±r."

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