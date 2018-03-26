DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov, Varna'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-AB zirvesinin ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼rkiye-Avrupa BirliÄŸi iliÅŸkilerinde zorlu bir dÃ¶nemi geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmayÄ± umuyoruz. GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmasÄ± konusundaki beklentimizi de dile getirdik. Bu tÃ¼r teknik konularÄ± siyasetin meselesi haline getirmemeliyiz." dedi.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TerÃ¶re karÅŸÄ± operasyonlarÄ±mÄ±z, sadece kendimizin ve Suriyelilerin gÃ¼venliÄŸine deÄŸil, Avrupa'nÄ±n da gÃ¼venliÄŸine katkÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Biz, artÄ±k terÃ¶rle mÃ¼cadele gibi hassas konularda afaki ve haksÄ±z eleÅŸtiriler deÄŸil, gÃ¼Ã§lÃ¼ destek bekliyoruz." dedi.
Vize serbestisi konusunu deÄŸerlendiren ErdoÄŸan, "Bununla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma kaÄŸÄ±dÄ±mÄ±z ÅŸubat ayÄ± baÅŸÄ±nda AB Komisyonu'na sunulmuÅŸtu. AB tarafÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce tamamlanmasÄ± gerektiÄŸini de sÃ¶yledik. AB, bu noktada adÄ±mÄ±nÄ± bir an Ã¶nce atarsa o da bizi rahatlatacaktÄ±r. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n AB'ye olan gÃ¼venini sarsacak bir hal almamalÄ±dÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
ErdoÄŸan, kÃ¼resel bir gÃ¼Ã§ olma iddiasÄ±ndaki Avrupa'nÄ±n, TÃ¼rkiye'yi geniÅŸleme politikalarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na itmesinin vahim bir hata olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AB ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¼venin yeniden tesisi iÃ§in atÄ±lan bugÃ¼nkÃ¼ zirvenin Ã¶nemine deÄŸinen ErdoÄŸan, "Ancak, bu adÄ±mÄ± attÄ±k demek yeterli deÄŸil, somut olarak atmak gerekiyor." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÄ±brÄ±s meselesinin seyrinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak, adanÄ±n etrafÄ±ndaki doÄŸal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarÄ±na KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin eÅŸit olarak dahil edilmesi uluslararasÄ± hukukun gereÄŸidir." dedi.
AB Ã¼lkelerine seslenen ErdoÄŸan, "Gelin, ortak coÄŸrafyamÄ±z olan Balkanlar'da istikrar ve refahÄ±n saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde birlikte Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Gelin, Suriye, Irak, Filistin, KudÃ¼s, Yemen, Rohingya, Afrika gibi uluslararasÄ± konularda iÅŸbirliÄŸimizi derinleÅŸtirelim. Gelin, gÃ¼Ã§lÃ¼, mÃ¼reffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yÄ± hep birlikte inÅŸa edelim." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye-Avrupa BirliÄŸi iliÅŸkilerinde zorlu bir dÃ¶nemi geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmayÄ± umuyoruz." dedi.
Kuzey Irak'Ä±n Hakurk/Kani Rash bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 12 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 3755 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. 332 bÃ¶lge kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kemerovo ÅŸehrindeki yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi.
FETÃ–/PDY'nin jandarma ve polis yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 2 ayrÄ± operasyonda daha Ã¶nceden Tunceli'de gÃ¶rev yaparken aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 6 rÃ¼tbeli asker ile 5 polisin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TÃ¼rk Telekom, Ä°ÅžKUR vasÄ±tasÄ±yla 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak." dedi.
"Ã‡inâ€™de 2018 TÃ¼rkiye Turizm YÄ±lÄ±" Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin ev sahipliÄŸinde, GÃ¶beklitepe ile ilgili seminer dÃ¼zenlendi
MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ve Bodrum ilÃ§elerinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam olumsuz etkileniyor
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas Uca hakkÄ±nda 4 suÃ§tan dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 2 ayrÄ± fezleke hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Temennimiz o dur ki, Irak Merkezi YÃ¶netimi gerÃ§ekten Sincar'da bu operasyonu hakkÄ±yla versin. Sincar'a da bizim Ã¶yle Ã§ok fazla tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yok." dedi. ErdoÄŸan, Sincar konusunda Irak'tan bugÃ¼n bir yetkilinin TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l itibarÄ±yla yÃ¼ksekokul ve fakÃ¼lte mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,7'yi bulurken, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim mezunlarÄ± arasÄ±nda iÅŸsizliÄŸin en yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3 alanÄ±n sosyal hizmetler, sanat ve biliÅŸim teknolojileri olduÄŸu bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 19-26 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 24 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Bakanlar Kurulu'nun, saat 11.30 itibari ile Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
FETÃ–/PDY'nin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Kayseri'de ambulansla otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu aynÄ± aileden 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 2 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
AK Parti Trabzon kongresinde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÄ±sa sÃ¼rede Tel RÄ±fat'Ä± da kontrol altÄ±na alÄ±p harekatÄ± hedefine ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z" dedi.