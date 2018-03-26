22:11, 26 Mart 2018 Pazartesi

'Zorlu bir dÃ¶nemi geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmayÄ± umuyoruz'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov, Varna'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-AB zirvesinin ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenliyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼rkiye-Avrupa BirliÄŸi iliÅŸkilerinde zorlu bir dÃ¶nemi geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmayÄ± umuyoruz. GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmasÄ± konusundaki beklentimizi de dile getirdik. Bu tÃ¼r teknik konularÄ± siyasetin meselesi haline getirmemeliyiz." dedi.Â

"TERÃ–RLE MÃœCADELEDE GÃœÃ‡LÃœ DESTEK BEKLÄ°YORUZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TerÃ¶re karÅŸÄ± operasyonlarÄ±mÄ±z, sadece kendimizin ve Suriyelilerin gÃ¼venliÄŸine deÄŸil, Avrupa'nÄ±n da gÃ¼venliÄŸine katkÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Biz, artÄ±k terÃ¶rle mÃ¼cadele gibi hassas konularda afaki ve haksÄ±z eleÅŸtiriler deÄŸil, gÃ¼Ã§lÃ¼ destek bekliyoruz." dedi.

VÄ°ZE SERBESTÄ°SÄ°

Vize serbestisi konusunu deÄŸerlendiren ErdoÄŸan, "Bununla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma kaÄŸÄ±dÄ±mÄ±z ÅŸubat ayÄ± baÅŸÄ±nda AB Komisyonu'na sunulmuÅŸtu. AB tarafÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce tamamlanmasÄ± gerektiÄŸini de sÃ¶yledik. AB, bu noktada adÄ±mÄ±nÄ± bir an Ã¶nce atarsa o da bizi rahatlatacaktÄ±r. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n AB'ye olan gÃ¼venini sarsacak bir hal almamalÄ±dÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

ErdoÄŸan, kÃ¼resel bir gÃ¼Ã§ olma iddiasÄ±ndaki Avrupa'nÄ±n, TÃ¼rkiye'yi geniÅŸleme politikalarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na itmesinin vahim bir hata olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AB ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¼venin yeniden tesisi iÃ§in atÄ±lan bugÃ¼nkÃ¼ zirvenin Ã¶nemine deÄŸinen ErdoÄŸan, "Ancak, bu adÄ±mÄ± attÄ±k demek yeterli deÄŸil, somut olarak atmak gerekiyor." dedi.

KIBRIS MESELESÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÄ±brÄ±s meselesinin seyrinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak, adanÄ±n etrafÄ±ndaki doÄŸal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarÄ±na KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin eÅŸit olarak dahil edilmesi uluslararasÄ± hukukun gereÄŸidir." dedi.

ERDOÄžAN'DAN AB ÃœLKELERÄ°NE Ã‡AÄžRI

AB Ã¼lkelerine seslenen ErdoÄŸan, "Gelin, ortak coÄŸrafyamÄ±z olan Balkanlar'da istikrar ve refahÄ±n saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde birlikte Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Gelin, Suriye, Irak, Filistin, KudÃ¼s, Yemen, Rohingya, Afrika gibi uluslararasÄ± konularda iÅŸbirliÄŸimizi derinleÅŸtirelim. Gelin, gÃ¼Ã§lÃ¼, mÃ¼reffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yÄ± hep birlikte inÅŸa edelim." dedi.