GÃ¼ncelleme: 22:09, 26 Mart 2018 Pazartesi

Juncker : TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m





AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude JunckerÂ ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov, Varna'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-AB zirvesinin ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.Â AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼rkiye ve AB arasÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ±, gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r sonuÃ§lar vererek Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸtur." dedi.Â Juncker, TÃ¼rkiye AB mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m." diye konuÅŸtu.Â

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