22:33, 26 Mart 2018 Pazartesi

Borisov: Haziran sonuna kadar tekrar bir araya geleceÄŸiz





Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "Haziran sonuna kadar kaydettiÄŸimiz geliÅŸmelere gÃ¶re tekrar bir araya geleceÄŸiz." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov, "Haziran sonuna kadar kaydettiÄŸimiz geliÅŸmelere gÃ¶re tekrar bir araya geleceÄŸiz." dedi.Â Â

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