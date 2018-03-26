SÄ±rp yetkili Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KosovalÄ± yetkililerin Ã¼lkeye giriÅŸ izni vermemesine raÄŸmen bir SÄ±rp buluÅŸmasÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Ã¼lkenin kuzeyindeki Kuzey Mitrovitsa'ya gelen Djuric, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak baÅŸkent PriÅŸtine'deki bir karakola sevk edildi.
Kosova CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± Hashim ThaÃ§i yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Kosova'ya giren Djuric'in Kosova Emniyeti tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã¼lkenin dÃ¼zenini koruma, yetkiler ve yasalar Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini dile getirerek sakin kalÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Djuric'in gerekli savcÄ±lÄ±k ve mahkeme prosedÃ¼rlerinden geÃ§ip emniyet tarafÄ±ndan iki Ã¼lke arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r noktasÄ±na sevk edildiÄŸini belirten ThaÃ§i, "Bu olay, Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iletiÅŸime, diyaloga, iyi komÅŸuluk iliÅŸkilerinin normalleÅŸmesi Ã§abalarÄ±na ve uzlaÅŸmaya zarar vermemeli." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Kosova BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Enver HoxhajÂ ise sosyal medya Ã¼zerinden tepki gÃ¶stererek, Djuric'in Kosova'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giriÅŸinin hukuka, anayasaya ve Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±nda BrÃ¼ksel'de varÄ±lan anlaÅŸmaya karÅŸÄ± olduÄŸunu ifade etti.
Hoxhaj, "Bu gibi hareketler tehlikeli olup Kosova'nÄ±n istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyor. Kosova, topraklarÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l durumun korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ã¶nlemleri alacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Ã–te yandan, Kosova Meclis BaÅŸkanÄ± Kadri Veseli, sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda, Kosova'nÄ±n hiÃ§bir provokasyona izin vermeyeceÄŸini belirterek, "Biz SÄ±rbistan'a gidip provokasyon yapmÄ±yoruz. OnlarÄ±n da bizim toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n egemenliÄŸine saygÄ± gÃ¶stermede dikkatli olmalarÄ±nÄ± bekliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Kosova'nÄ±n, SÄ±rbistan ile iliÅŸkilerini normalleÅŸmesi yÃ¶nÃ¼nde adanmÄ±ÅŸ olduÄŸunu, ancak bu iradenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Veseli, etnik ayÄ±rÄ±m gÃ¶zetmeksizin tÃ¼m KosovalÄ± vatandaÅŸlara sakin kalmalarÄ± ve provokasyona gelmemeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Djuric'in emniyet yetkilileri tarafÄ±ndan gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ SÄ±rbistan-Kosova arasÄ±ndaki Merdare sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Kosova Emniyetince SÄ±rbistan Savunma BakanÄ± Aleksandar Vulin ve SÄ±rbistan HÃ¼kÃ¼meti Kosova Ofisi DirektÃ¶rÃ¼ Marko Djuric'in bu Ã¼lkeye ziyaretini engellemek amacÄ±yla polis birliÄŸi gÃ¶revlendirildiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Polis birliÄŸinin, mevcut durum doÄŸrultusunda hareket edeceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, sadece KosovalÄ± yetkililerden resmi izin alanlarÄ±n bu Ã¼lkeye ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.
Vulin ve Gjuric, daha Ã¶nce Kosova ziyareti iÃ§in izin talebinde bulunmuÅŸ, ancak Kosova DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bu yÃ¶nde izin vermemiÅŸti.
Orta Afrika Cumhuriyeti Bambari kentinde anti-Balaka silahlÄ± grubu ile OAC HalkÄ± Ä°Ã§in Birlik Hareketi'ne baÄŸlÄ± milisler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 80 kiÅŸi yaralandÄ±.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerine iliÅŸkin, "Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.
Ä°ngiltere'deki Yahudi Ã¶rgÃ¼tleri, ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin lideri Jeremy Corbyn'i antisemitizme gÃ¶z yumduÄŸu gerekÃ§esiyle protesto etti.
Katar Emiri Al Sani, Rusya ziyareti kapsamÄ±nda Putin ile bir araya geldi.
TÃ¼rkiye'nin Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
SÄ±rbistan HÃ¼kÃ¼meti Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Marko Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "Haziran sonuna kadar kaydettiÄŸimiz geliÅŸmelere gÃ¶re tekrar bir araya geleceÄŸiz." dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m." dedi.
Almanyaâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "Hep birlikte Rusya'ya uluslararasÄ± hukukla alay etmesine ve deÄŸerlerimizin altÄ±nÄ± oymasÄ±na hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterilmeyeceÄŸi mesajÄ± gÃ¶nderdik." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "TÃ¼rkiye, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± insanlÄ±k suÃ§u olarak kabul etmekte, Ä°ngiltere'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± da bu Ã§erÃ§evede gÃ¶rmekte ve kÄ±namaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
AB'de 31 Mart itibariyle yeni araÃ§larda acil durumlarda otomatik olarak 112 aramasÄ± yapan sistemin bulunmasÄ± zorunlu olacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkede KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.