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01:22, 27 Mart 2018 SalÄ±
Avrupa
22:51, 26 Mart 2018 Pazartesi

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SÄ±rp yetkili Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SÄ±rp yetkili Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

SÄ±rbistan HÃ¼kÃ¼meti Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Marko Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KosovalÄ± yetkililerin Ã¼lkeye giriÅŸ izni vermemesine raÄŸmen bir SÄ±rp buluÅŸmasÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Ã¼lkenin kuzeyindeki Kuzey Mitrovitsa'ya gelen Djuric, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak baÅŸkent PriÅŸtine'deki bir karakola sevk edildi.

Kosova CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± Hashim ThaÃ§i yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Kosova'ya giren Djuric'in Kosova Emniyeti tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã¼lkenin dÃ¼zenini koruma, yetkiler ve yasalar Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini dile getirerek sakin kalÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Djuric'in gerekli savcÄ±lÄ±k ve mahkeme prosedÃ¼rlerinden geÃ§ip emniyet tarafÄ±ndan iki Ã¼lke arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r noktasÄ±na sevk edildiÄŸini belirten ThaÃ§i, "Bu olay, Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iletiÅŸime, diyaloga, iyi komÅŸuluk iliÅŸkilerinin normalleÅŸmesi Ã§abalarÄ±na ve uzlaÅŸmaya zarar vermemeli." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Kosova BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Enver HoxhajÂ ise sosyal medya Ã¼zerinden tepki gÃ¶stererek, Djuric'in Kosova'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giriÅŸinin hukuka, anayasaya ve Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±nda BrÃ¼ksel'de varÄ±lan anlaÅŸmaya karÅŸÄ± olduÄŸunu ifade etti.

Hoxhaj, "Bu gibi hareketler tehlikeli olup Kosova'nÄ±n istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyor. Kosova, topraklarÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l durumun korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ã¶nlemleri alacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Ã–te yandan, Kosova Meclis BaÅŸkanÄ± Kadri Veseli, sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda, Kosova'nÄ±n hiÃ§bir provokasyona izin vermeyeceÄŸini belirterek, "Biz SÄ±rbistan'a gidip provokasyon yapmÄ±yoruz. OnlarÄ±n da bizim toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n egemenliÄŸine saygÄ± gÃ¶stermede dikkatli olmalarÄ±nÄ± bekliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Kosova'nÄ±n, SÄ±rbistan ile iliÅŸkilerini normalleÅŸmesi yÃ¶nÃ¼nde adanmÄ±ÅŸ olduÄŸunu, ancak bu iradenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Veseli, etnik ayÄ±rÄ±m gÃ¶zetmeksizin tÃ¼m KosovalÄ± vatandaÅŸlara sakin kalmalarÄ± ve provokasyona gelmemeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Djuric'in emniyet yetkilileri tarafÄ±ndan gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ SÄ±rbistan-Kosova arasÄ±ndaki Merdare sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Kosova Emniyetince SÄ±rbistan Savunma BakanÄ± Aleksandar Vulin ve SÄ±rbistan HÃ¼kÃ¼meti Kosova Ofisi DirektÃ¶rÃ¼ Marko Djuric'in bu Ã¼lkeye ziyaretini engellemek amacÄ±yla polis birliÄŸi gÃ¶revlendirildiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Polis birliÄŸinin, mevcut durum doÄŸrultusunda hareket edeceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, sadece KosovalÄ± yetkililerden resmi izin alanlarÄ±n bu Ã¼lkeye ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

Vulin ve Gjuric, daha Ã¶nce Kosova ziyareti iÃ§in izin talebinde bulunmuÅŸ, ancak Kosova DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bu yÃ¶nde izin vermemiÅŸti.



Ä°lgili Konular Kosova
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