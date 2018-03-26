23:02, 26 Mart 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiye'nin Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne saldÄ±ran 4 kiÅŸi tutuklandÄ±





TÃ¼rkiye'nin Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kopenhag Polisi'nden yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 19 Mart'tan beri Polis Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (PET) ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len titiz bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, hafta sonu Sjaelland adasÄ± genelinde, olayla ilgisi olduÄŸu tespit edilen birÃ§ok kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Cumartesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda bulunan 2 ÅŸÃ¼pheli dÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, ÅŸÃ¼phelilerin 24 gÃ¼n boyunca tutuklu kalmasÄ±na hÃ¼kmedildi. DÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve 23 yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸu aÃ§Ä±klanan 2 ÅŸÃ¼pheli ise bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Mahkeme, iki ÅŸÃ¼phelinin 22 gÃ¼n boyunca tutuklu kalmasÄ±na karar verdi. Kopenhag polisi, 4 tutuklamayla beraber saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren 4 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ÅžÃ¼phelilerin, ceza kanununun 180â€™inci maddesine gÃ¶re "kasten yangÄ±n Ã§Ä±karma" ile suÃ§landÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Danimarka BaÅŸbakanÄ± Lars LÃ¶kke Rasmussen, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, polisin olayÄ± aydÄ±nlatmasÄ±ndan dolayÄ± duyduÄŸu memnuniyeti ifade etti. Rasmussen, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "YabancÄ± devletlerin diplomatik temsilcilerine saldÄ±rÄ±da bulunulmasÄ± Ã§ok ciddi bir eylem. Polis ve Polis Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (PET) olayÄ± aydÄ±nlatmak iÃ§in verdiÄŸi Ã§abanÄ±n, meyve verdiÄŸini gÃ¶rmekten dolayÄ± mutluluk duydum." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

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