Katar Emiri Al Sani, Putin ile bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Moskova'daÂ Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al SaniÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Kremlin BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kremlin SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin ve Suriye ekseninde bÃ¶lgesel konularÄ±n ele aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Rusya ve Katar arasÄ±nda diplomatik iliÅŸkilerin 30'uncu yÄ±lÄ±na girdiÄŸini anÄ±msatan Putin, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±nda artarak devam eden ticari iÅŸ birliÄŸinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.
Al Sani de Rusya'nÄ±n Arap dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸunu dile getirerek "BazÄ± Ã¼lkelerimizin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde Rusya'nÄ±n Ã¶nemli bir rol Ã¼stlendiÄŸini vurgulamak isterim." dedi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda Rus petrol ÅŸirketi Rosneft ile Katar EÄŸitim, Bilim, Toplum ve Sosyal KalkÄ±nma Kurumu arasÄ±nda bilim ve eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.
Orta Afrika Cumhuriyeti Bambari kentinde anti-Balaka silahlÄ± grubu ile OAC HalkÄ± Ä°Ã§in Birlik Hareketi'ne baÄŸlÄ± milisler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 80 kiÅŸi yaralandÄ±.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerine iliÅŸkin, "Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.
Ä°ngiltere'deki Yahudi Ã¶rgÃ¼tleri, ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin lideri Jeremy Corbyn'i antisemitizme gÃ¶z yumduÄŸu gerekÃ§esiyle protesto etti.
Katar Emiri Al Sani, Rusya ziyareti kapsamÄ±nda Putin ile bir araya geldi.
TÃ¼rkiye'nin Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
SÄ±rbistan HÃ¼kÃ¼meti Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Marko Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "Haziran sonuna kadar kaydettiÄŸimiz geliÅŸmelere gÃ¶re tekrar bir araya geleceÄŸiz." dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m." dedi.
Almanyaâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "Hep birlikte Rusya'ya uluslararasÄ± hukukla alay etmesine ve deÄŸerlerimizin altÄ±nÄ± oymasÄ±na hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterilmeyeceÄŸi mesajÄ± gÃ¶nderdik." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "TÃ¼rkiye, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± insanlÄ±k suÃ§u olarak kabul etmekte, Ä°ngiltere'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± da bu Ã§erÃ§evede gÃ¶rmekte ve kÄ±namaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
AB'de 31 Mart itibariyle yeni araÃ§larda acil durumlarda otomatik olarak 112 aramasÄ± yapan sistemin bulunmasÄ± zorunlu olacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkede KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.