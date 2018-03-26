23:23, 26 Mart 2018 Pazartesi

Katar Emiri Al Sani, Putin ile bir araya geldi





Katar Emiri Al Sani, Rusya ziyareti kapsamÄ±nda Putin ile bir araya geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Moskova'daÂ Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al SaniÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Kremlin BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kremlin SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin ve Suriye ekseninde bÃ¶lgesel konularÄ±n ele aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Rusya ve Katar arasÄ±nda diplomatik iliÅŸkilerin 30'uncu yÄ±lÄ±na girdiÄŸini anÄ±msatan Putin, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±nda artarak devam eden ticari iÅŸ birliÄŸinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi. Al Sani de Rusya'nÄ±n Arap dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸunu dile getirerek "BazÄ± Ã¼lkelerimizin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde Rusya'nÄ±n Ã¶nemli bir rol Ã¼stlendiÄŸini vurgulamak isterim." dedi. GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda Rus petrol ÅŸirketi Rosneft ile Katar EÄŸitim, Bilim, Toplum ve Sosyal KalkÄ±nma Kurumu arasÄ±nda bilim ve eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.