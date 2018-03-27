DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
01:22, 27 Mart 2018 SalÄ±
Avrupa BirliÄŸi
00:42, 27 Mart 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Tusk'tan TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri iÃ§in diyalog ve istiÅŸare vurgusu
Tusk'tan TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri iÃ§in diyalog ve istiÅŸare vurgusu

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerine iliÅŸkin, "Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk,Â TÃ¼rkiye-ABÂ iliÅŸkilerinin zor bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸini belirterek, "Ancak iÅŸ birliÄŸi yapabildiÄŸimiz alanlarda Ã§ok iyi iÅŸ birliÄŸi yapabiliyoruz. Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.

Tusk, TÃ¼rkiye-AB Zirvesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gÃ¶Ã§ ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konusunda TÃ¼rkiye ve AB'nin Ã§ok yakÄ±n iki ortak olarak hareket etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekerek, "TÃ¼rkiye'ye bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± etkileyeci iÅŸlerden dolayÄ± minnettar olduÄŸumuzu belirtmek isterim." dedi.

AB'nin TÃ¼rkiye'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n durumunu iyileÅŸtirmek iÃ§in katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Tusk, birliÄŸin bu Ã§erÃ§evede tam destek saÄŸlamaya devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.

Tusk, 15 Temmuz baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimi ve uÄŸradÄ±ÄŸÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ±nÄ±, ancak alÄ±nan bazÄ± tedbirlerin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne zarar getirdiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde endiÅŸelerinin bulunduÄŸunu kaydetti.

TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recinde birlik Ã¼lkeleriyle ikili iliÅŸkilerin de Ã¶nemine dikkati Ã§eken Tusk, son dÃ¶nemde kaydedilen bazÄ± olumlu geliÅŸmeleri memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Tusk, son dÃ¶nemde DoÄŸu Akdeniz'deki geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda AB'nin GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nin yanÄ±nda olduÄŸunu, bu Ã§erÃ§evede gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±s sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne de katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinin zor bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸini kaydeden Tusk, "Ancak iÅŸ birliÄŸi yapabildiÄŸimiz alanlarda Ã§ok iyi iÅŸ birliÄŸi yapabiliyoruz. Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.



Ä°lgili Konular Donald Tusk avrupa birliÄŸi TÃ¼rkiye-AB Zirvesi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa BirliÄŸi Haberleri
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Ã§atÄ±ÅŸma 10 Ã¶lÃ¼
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Ã§atÄ±ÅŸma: 10 Ã¶lÃ¼

Orta Afrika Cumhuriyeti Bambari kentinde anti-Balaka silahlÄ± grubu ile OAC HalkÄ± Ä°Ã§in Birlik Hareketi'ne baÄŸlÄ± milisler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 80 kiÅŸi yaralandÄ±.
Tusk'tan TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri iÃ§in diyalog ve istiÅŸare vurgusu
Tusk'tan TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri iÃ§in diyalog ve istiÅŸare vurgusu

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerine iliÅŸkin, "Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.
Yahudi Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden Corbyn protestosu
Yahudi Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden Corbyn protestosu

Ä°ngiltere'deki Yahudi Ã¶rgÃ¼tleri, ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin lideri Jeremy Corbyn'i antisemitizme gÃ¶z yumduÄŸu gerekÃ§esiyle protesto etti.
Katar Emiri Al Sani Putin ile bir araya geldi
Katar Emiri Al Sani, Putin ile bir araya geldi

Katar Emiri Al Sani, Rusya ziyareti kapsamÄ±nda Putin ile bir araya geldi.
TÃ¼rkiye'nin Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne saldÄ±ran 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
TÃ¼rkiye'nin Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne saldÄ±ran 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

TÃ¼rkiye'nin Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
SÄ±rp yetkili Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SÄ±rp yetkili Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

SÄ±rbistan HÃ¼kÃ¼meti Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Marko Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
Borisov Haziran sonuna kadar tekrar bir araya geleceÄŸiz
Borisov: Haziran sonuna kadar tekrar bir araya geleceÄŸiz

Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "Haziran sonuna kadar kaydettiÄŸimiz geliÅŸmelere gÃ¶re tekrar bir araya geleceÄŸiz." dedi.
Juncker TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m
Juncker : TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m." dedi.
Eski Katalan lideri Puigdemont'un tutukluluk hali devam edecek
Eski Katalan lideri Puigdemont'un tutukluluk hali devam edecek

Almanyaâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
May Hep birlikte Rusya'ya mesaj gÃ¶nderdik
May: Hep birlikte Rusya'ya mesaj gÃ¶nderdik

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "Hep birlikte Rusya'ya uluslararasÄ± hukukla alay etmesine ve deÄŸerlerimizin altÄ±nÄ± oymasÄ±na hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterilmeyeceÄŸi mesajÄ± gÃ¶nderdik." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri Ä°ngiltere'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri, Ä°ngiltere'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "TÃ¼rkiye, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± insanlÄ±k suÃ§u olarak kabul etmekte, Ä°ngiltere'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± da bu Ã§erÃ§evede gÃ¶rmekte ve kÄ±namaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
AB'den araÃ§lara yeni zorunluluk
AB'den araÃ§lara yeni zorunluluk

AB'de 31 Mart itibariyle yeni araÃ§larda acil durumlarda otomatik olarak 112 aramasÄ± yapan sistemin bulunmasÄ± zorunlu olacak.
ErdoÄŸan Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti
ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti.
Maliki Amerikan'Ä±n himayesini kabul etmiyoruz
Maliki: Amerikan'Ä±n himayesini kabul etmiyoruz

Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz." dedi.
TÃ¼rkiye-AB Zirvesi baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye-AB Zirvesi baÅŸladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.
ABD'li regÃ¼latÃ¶r Facebook soruÅŸturmasÄ±nÄ± teyit etti
ABD'li regÃ¼latÃ¶r Facebook soruÅŸturmasÄ±nÄ± teyit etti

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkede KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.

Haberler

Juncker : TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m
Juncker TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m

TÃ¼rkiye-AB Zirvesi baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye-AB Zirvesi baÅŸladÄ±

Tusk: ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz
Tusk ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz

ErdoÄŸan, Tusk, Juncker ve Borisov'la bir araya gelecek
ErdoÄŸan Tusk Juncker ve Borisov'la bir araya gelecek

AB GÃ¼venlik Konseyi'nden TÃ¼rkiye'ye taziye
AB GÃ¼venlik Konseyi'nden TÃ¼rkiye'ye taziye

AB'den TÃ¼rkiye'ye 'vize ÅŸantajÄ±'
AB'den TÃ¼rkiye'ye 'vize ÅŸantajÄ±'

Avrupa Konseyi BaÅŸkanÄ±'ndan Ã‡Ã¶zÃ¼m SÃ¼reci Ã¶nerisi
Avrupa Konseyi BaÅŸkanÄ±'ndan Ã‡Ã¶zÃ¼m SÃ¼reci Ã¶nerisi

ErdoÄŸan'dan TÃ¼rkiye-AB zirvesinde kritik aÃ§Ä±klamalar
ErdoÄŸan'dan TÃ¼rkiye-AB zirvesinde kritik aÃ§Ä±klamalar






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 