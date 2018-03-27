00:42, 27 Mart 2018 SalÄ±

Tusk'tan TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri iÃ§in diyalog ve istiÅŸare vurgusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk,Â TÃ¼rkiye-ABÂ iliÅŸkilerinin zor bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸini belirterek, "Ancak iÅŸ birliÄŸi yapabildiÄŸimiz alanlarda Ã§ok iyi iÅŸ birliÄŸi yapabiliyoruz. Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.

Tusk, TÃ¼rkiye-AB Zirvesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gÃ¶Ã§ ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konusunda TÃ¼rkiye ve AB'nin Ã§ok yakÄ±n iki ortak olarak hareket etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekerek, "TÃ¼rkiye'ye bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± etkileyeci iÅŸlerden dolayÄ± minnettar olduÄŸumuzu belirtmek isterim." dedi.

AB'nin TÃ¼rkiye'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n durumunu iyileÅŸtirmek iÃ§in katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Tusk, birliÄŸin bu Ã§erÃ§evede tam destek saÄŸlamaya devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.

Tusk, 15 Temmuz baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimi ve uÄŸradÄ±ÄŸÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ±nÄ±, ancak alÄ±nan bazÄ± tedbirlerin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne zarar getirdiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde endiÅŸelerinin bulunduÄŸunu kaydetti.

TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recinde birlik Ã¼lkeleriyle ikili iliÅŸkilerin de Ã¶nemine dikkati Ã§eken Tusk, son dÃ¶nemde kaydedilen bazÄ± olumlu geliÅŸmeleri memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Tusk, son dÃ¶nemde DoÄŸu Akdeniz'deki geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda AB'nin GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nin yanÄ±nda olduÄŸunu, bu Ã§erÃ§evede gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±s sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne de katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinin zor bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸini kaydeden Tusk, "Ancak iÅŸ birliÄŸi yapabildiÄŸimiz alanlarda Ã§ok iyi iÅŸ birliÄŸi yapabiliyoruz. Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.