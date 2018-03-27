Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Ã§atÄ±ÅŸma: 10 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC)Â silahlÄ± gruplar arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 10 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 80 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, Ã¼lkenin merkezindeki Bambari ÅŸehrine 60 kilometre mesafedeki Seko yerleÅŸim yerinde, eski Seleka Hareketi iÃ§indeki parÃ§alanmanÄ±n akabinde kurulan OAC HalkÄ± Ä°Ã§in Birlik Hareketi'ne (UPC) baÄŸlÄ± milisler ile anti-Balaka silahlÄ± grubu arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.
Olaylarda Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 80 kiÅŸi yaralandÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) BarÄ±ÅŸÄ± Koruma HarekatÄ± (MINUSCA) bÃ¶lgedeki hareketliliÄŸin 21 Mart'ta baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmalarda 1 papaz ve bir imamÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.
MINUSCA BaÅŸkanÄ± Onanga-Anyanga Parfait, sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle bÃ¶lgedeki evlerin ateÅŸe verildiÄŸini ve birÃ§ok kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.
Parfait, Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, yerleÅŸim yerlerinde yaÄŸmalamalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
OAC'taki silahlÄ± gruplarÄ±n liderlerine "sivillere ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lardan vazgeÃ§meleri" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Parfait, bu kiÅŸilerin uluslararasÄ± hukuku ve insan haklarÄ±nÄ± Ã§iÄŸnedikleri iÃ§in yargÄ±lanacaklarÄ±nÄ± aktardÄ±.
Parfait, "Sivillere yÃ¶nelik bu ÅŸiddeti en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.
Ã–te yandan, bÃ¶lgedeki Vatikan kilisesi temsilcisi Firmand Gbagoua, Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesinde uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerinin ÅŸiddeti Ã¶nleme konusunda pasif kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
Orta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka ile Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man olan Seleka gruplarÄ± arasÄ±nda, Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor. Ãœlkede MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef alan ÅŸiddet olaylarÄ±, Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Djotodia'nÄ±n ocak ayÄ±nda gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± ve yerine baÅŸkent Bangui'nin eski belediye baÅŸkanÄ± Catherine Samba-Panza'nÄ±n gelmesiyle tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§ti.
Anti-Balaka militanlarÄ±, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±, Mart 2013'te iktidarÄ± ele geÃ§iren ve Ã¼lkede Ã§oÄŸunluktaki Hristiyanlara yÃ¶nelik ÅŸiddet eylemlerinde bulunan Seleka Koalisyonu'na destek vermekle suÃ§luyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK) verilerine gÃ¶re, aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana 173 bin kiÅŸi, ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±, 37 bin kiÅŸi de komÅŸu Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.
Orta Afrika Cumhuriyeti Bambari kentinde anti-Balaka silahlÄ± grubu ile OAC HalkÄ± Ä°Ã§in Birlik Hareketi'ne baÄŸlÄ± milisler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 80 kiÅŸi yaralandÄ±.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerine iliÅŸkin, "Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.
Ä°ngiltere'deki Yahudi Ã¶rgÃ¼tleri, ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin lideri Jeremy Corbyn'i antisemitizme gÃ¶z yumduÄŸu gerekÃ§esiyle protesto etti.
Katar Emiri Al Sani, Rusya ziyareti kapsamÄ±nda Putin ile bir araya geldi.
TÃ¼rkiye'nin Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
SÄ±rbistan HÃ¼kÃ¼meti Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Marko Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "Haziran sonuna kadar kaydettiÄŸimiz geliÅŸmelere gÃ¶re tekrar bir araya geleceÄŸiz." dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m." dedi.
Almanyaâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "Hep birlikte Rusya'ya uluslararasÄ± hukukla alay etmesine ve deÄŸerlerimizin altÄ±nÄ± oymasÄ±na hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterilmeyeceÄŸi mesajÄ± gÃ¶nderdik." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "TÃ¼rkiye, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± insanlÄ±k suÃ§u olarak kabul etmekte, Ä°ngiltere'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± da bu Ã§erÃ§evede gÃ¶rmekte ve kÄ±namaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
AB'de 31 Mart itibariyle yeni araÃ§larda acil durumlarda otomatik olarak 112 aramasÄ± yapan sistemin bulunmasÄ± zorunlu olacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkede KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.