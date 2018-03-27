01:06, 27 Mart 2018 SalÄ±

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Ã§atÄ±ÅŸma: 10 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC)Â silahlÄ± gruplar arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 10 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 80 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, Ã¼lkenin merkezindeki Bambari ÅŸehrine 60 kilometre mesafedeki Seko yerleÅŸim yerinde, eski Seleka Hareketi iÃ§indeki parÃ§alanmanÄ±n akabinde kurulan OAC HalkÄ± Ä°Ã§in Birlik Hareketi'ne (UPC) baÄŸlÄ± milisler ile anti-Balaka silahlÄ± grubu arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

Olaylarda Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 80 kiÅŸi yaralandÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) BarÄ±ÅŸÄ± Koruma HarekatÄ± (MINUSCA) bÃ¶lgedeki hareketliliÄŸin 21 Mart'ta baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmalarda 1 papaz ve bir imamÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.

MINUSCA BaÅŸkanÄ± Onanga-Anyanga Parfait, sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle bÃ¶lgedeki evlerin ateÅŸe verildiÄŸini ve birÃ§ok kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.

Parfait, Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, yerleÅŸim yerlerinde yaÄŸmalamalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

OAC'taki silahlÄ± gruplarÄ±n liderlerine "sivillere ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lardan vazgeÃ§meleri" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Parfait, bu kiÅŸilerin uluslararasÄ± hukuku ve insan haklarÄ±nÄ± Ã§iÄŸnedikleri iÃ§in yargÄ±lanacaklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Parfait, "Sivillere yÃ¶nelik bu ÅŸiddeti en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ã–te yandan, bÃ¶lgedeki Vatikan kilisesi temsilcisi Firmand Gbagoua, Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesinde uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerinin ÅŸiddeti Ã¶nleme konusunda pasif kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

MÃœSLÃœMANLAR KATLEDÄ°LÄ°YOR

Orta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka ile Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man olan Seleka gruplarÄ± arasÄ±nda, Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor. Ãœlkede MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef alan ÅŸiddet olaylarÄ±, Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Djotodia'nÄ±n ocak ayÄ±nda gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± ve yerine baÅŸkent Bangui'nin eski belediye baÅŸkanÄ± Catherine Samba-Panza'nÄ±n gelmesiyle tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§ti.

Anti-Balaka militanlarÄ±, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±, Mart 2013'te iktidarÄ± ele geÃ§iren ve Ã¼lkede Ã§oÄŸunluktaki Hristiyanlara yÃ¶nelik ÅŸiddet eylemlerinde bulunan Seleka Koalisyonu'na destek vermekle suÃ§luyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK) verilerine gÃ¶re, aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana 173 bin kiÅŸi, ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±, 37 bin kiÅŸi de komÅŸu Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.