01:27, 27 Mart 2018 SalÄ±

Fransa ve Almanya'dan Ä°srail'e dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AlmanyaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas ile Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, resmi ziyaretleri kapsamÄ±ndaÂ Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin NetanyahuÂ ile yaptÄ±klarÄ± ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, "Ä°srailÂ ile dayanÄ±ÅŸma" mesajÄ± verdi.

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maas, Netanyahu ile BatÄ± KudÃ¼sâ€™teki BaÅŸbakanlÄ±k Ofisi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, "Hedeflerimize gelince, biz aynÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere sahibiz. Her ne kadar bu hedefleri gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nsek de Almanyaâ€™nÄ±n yeri, her zaman Ä°srailâ€™in yanÄ±dÄ±r." dedi.

Almanya ve Ä°srailâ€™in dostluÄŸuna vurgu yapan Maas, ziyaretin hedefinin baÅŸta Ä°ran olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki geliÅŸmelere iliÅŸkin Ä°srailâ€™in endiÅŸelerini dinlemek olduÄŸunu belirtti.

Maas, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°ranâ€™Ä±n nÃ¼kleer programÄ± ve (Filistin-Ä°srail sorununa iliÅŸkin) iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m konusunda ne kadar farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nsek de biz her ÅŸeyden Ã¶nce dostuz ve her dost gibi bazÄ± konularda farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliriz."

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ise Alman Bakanâ€™Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n "kalbine dokunduÄŸunu" dile getirerek, "Ä°srail bu Ã§alkantÄ±lÄ± bÃ¶lgenin tek liberal demokratik Ã¼lkesidir. BÃ¶ylece bizim ortak paydalarÄ±mÄ±z var ve ortak menfaatleri paylaÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

Ä°srailâ€™in bÃ¶lge Ã¼lkeleri ile Ä°ranâ€™Ä±n nÃ¼kleer silah edinmesine iliÅŸkin ortak menfaatlere sahip olduÄŸuna iÅŸaret eden Netanyahu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°srail, birÃ§ok Ã¼lkeyle DEAÅž ile mÃ¼cadele konusu da dahil bÃ¶lgemizde tsunami etkisi yaratan Ä°ranâ€™Ä±n yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve nÃ¼kleer silah elde etmesini engellemeye dair ortak menfaatlere sahip."

FRANSA DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANI'NDAN "TERÃ–RLE VE ANTÄ°SEMÄ°TÄ°ZMLE MÃœCADELE" AÃ‡IKLAMASI

Ã–te yandan Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian da Netanyahu ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bu yÄ±lÄ±n iki Ã¼lke iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan, dÃ¼zenlenmesi planlanan yaklaÅŸÄ±k iki yÃ¼z ortak kÃ¼ltÃ¼rel faaliyet nedeniyle Ã¶zel bir Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Le Drian, Fransaâ€™nÄ±n baÅŸta Ä°srail olmak Ã¼zere bÃ¶lgenin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in mÃ¼cadele ettiÄŸini aynÄ± zamanda "terÃ¶r ve antisemitizmle" de mÃ¼cadele ettiÄŸini belirtti.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu da Ä°srailâ€™in terÃ¶rle mÃ¼cadelede Fransa'nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸuna vurgu yaparak, dÃ¼nyayÄ± vuran terÃ¶r konusunda birlikte hareket edilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ranâ€™Ä±n nÃ¼kleer programÄ±na dikkati Ã§eken Netanyahu, "Ä°ran rejimi, bÃ¶lgemizde ve dÃ¼nyamÄ±zda terÃ¶re destek veren ilk Ã¼lkedir. Ã–yle inanÄ±yorum ki Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda ve yÄ±llarda uluslararasÄ± camianÄ±n yÃ¼zleÅŸeceÄŸi en Ã¶nemli mesele de budur." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°srailâ€™e dÃ¼n gelen Almanya ve Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±, 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Yahudilerin anÄ±sÄ±na yapÄ±lan Yad VaÅŸem'i (SoykÄ±rÄ±m MÃ¼zesi) ziyaret etmiÅŸti.