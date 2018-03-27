Ä°srail'e dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AlmanyaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas ile Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, resmi ziyaretleri kapsamÄ±ndaÂ Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin NetanyahuÂ ile yaptÄ±klarÄ± ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, "Ä°srailÂ ile dayanÄ±ÅŸma" mesajÄ± verdi.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maas, Netanyahu ile BatÄ± KudÃ¼sâ€™teki BaÅŸbakanlÄ±k Ofisi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, "Hedeflerimize gelince, biz aynÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere sahibiz. Her ne kadar bu hedefleri gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nsek de Almanyaâ€™nÄ±n yeri, her zaman Ä°srailâ€™in yanÄ±dÄ±r." dedi.
Almanya ve Ä°srailâ€™in dostluÄŸuna vurgu yapan Maas, ziyaretin hedefinin baÅŸta Ä°ran olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki geliÅŸmelere iliÅŸkin Ä°srailâ€™in endiÅŸelerini dinlemek olduÄŸunu belirtti.
Maas, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ä°ranâ€™Ä±n nÃ¼kleer programÄ± ve (Filistin-Ä°srail sorununa iliÅŸkin) iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m konusunda ne kadar farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nsek de biz her ÅŸeyden Ã¶nce dostuz ve her dost gibi bazÄ± konularda farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliriz."
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ise Alman Bakanâ€™Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n "kalbine dokunduÄŸunu" dile getirerek, "Ä°srail bu Ã§alkantÄ±lÄ± bÃ¶lgenin tek liberal demokratik Ã¼lkesidir. BÃ¶ylece bizim ortak paydalarÄ±mÄ±z var ve ortak menfaatleri paylaÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.
Ä°srailâ€™in bÃ¶lge Ã¼lkeleri ile Ä°ranâ€™Ä±n nÃ¼kleer silah edinmesine iliÅŸkin ortak menfaatlere sahip olduÄŸuna iÅŸaret eden Netanyahu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ä°srail, birÃ§ok Ã¼lkeyle DEAÅž ile mÃ¼cadele konusu da dahil bÃ¶lgemizde tsunami etkisi yaratan Ä°ranâ€™Ä±n yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve nÃ¼kleer silah elde etmesini engellemeye dair ortak menfaatlere sahip."
Ã–te yandan Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian da Netanyahu ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bu yÄ±lÄ±n iki Ã¼lke iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan, dÃ¼zenlenmesi planlanan yaklaÅŸÄ±k iki yÃ¼z ortak kÃ¼ltÃ¼rel faaliyet nedeniyle Ã¶zel bir Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Le Drian, Fransaâ€™nÄ±n baÅŸta Ä°srail olmak Ã¼zere bÃ¶lgenin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in mÃ¼cadele ettiÄŸini aynÄ± zamanda "terÃ¶r ve antisemitizmle" de mÃ¼cadele ettiÄŸini belirtti.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu da Ä°srailâ€™in terÃ¶rle mÃ¼cadelede Fransa'nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸuna vurgu yaparak, dÃ¼nyayÄ± vuran terÃ¶r konusunda birlikte hareket edilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°ranâ€™Ä±n nÃ¼kleer programÄ±na dikkati Ã§eken Netanyahu, "Ä°ran rejimi, bÃ¶lgemizde ve dÃ¼nyamÄ±zda terÃ¶re destek veren ilk Ã¼lkedir. Ã–yle inanÄ±yorum ki Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda ve yÄ±llarda uluslararasÄ± camianÄ±n yÃ¼zleÅŸeceÄŸi en Ã¶nemli mesele de budur." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srailâ€™e dÃ¼n gelen Almanya ve Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±, 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Yahudilerin anÄ±sÄ±na yapÄ±lan Yad VaÅŸem'i (SoykÄ±rÄ±m MÃ¼zesi) ziyaret etmiÅŸti.
Almanya ve Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±, BaÅŸbakan Netanyahu ile yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, 'Ä°srail'in yanÄ±nda olduklarÄ±' mesajÄ±nÄ± verdi.
Orta Afrika Cumhuriyeti Bambari kentinde anti-Balaka silahlÄ± grubu ile OAC HalkÄ± Ä°Ã§in Birlik Hareketi'ne baÄŸlÄ± milisler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 80 kiÅŸi yaralandÄ±.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerine iliÅŸkin, "Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.
Ä°ngiltere'deki Yahudi Ã¶rgÃ¼tleri, ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin lideri Jeremy Corbyn'i antisemitizme gÃ¶z yumduÄŸu gerekÃ§esiyle protesto etti.
Katar Emiri Al Sani, Rusya ziyareti kapsamÄ±nda Putin ile bir araya geldi.
TÃ¼rkiye'nin Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
SÄ±rbistan HÃ¼kÃ¼meti Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Marko Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "Haziran sonuna kadar kaydettiÄŸimiz geliÅŸmelere gÃ¶re tekrar bir araya geleceÄŸiz." dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m." dedi.
Almanyaâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "Hep birlikte Rusya'ya uluslararasÄ± hukukla alay etmesine ve deÄŸerlerimizin altÄ±nÄ± oymasÄ±na hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterilmeyeceÄŸi mesajÄ± gÃ¶nderdik." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "TÃ¼rkiye, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± insanlÄ±k suÃ§u olarak kabul etmekte, Ä°ngiltere'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± da bu Ã§erÃ§evede gÃ¶rmekte ve kÄ±namaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
AB'de 31 Mart itibariyle yeni araÃ§larda acil durumlarda otomatik olarak 112 aramasÄ± yapan sistemin bulunmasÄ± zorunlu olacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.