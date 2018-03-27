DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
03:33, 27 Mart 2018 SalÄ±
GÃ¼ncel
01:31, 27 Mart 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Hatay'da 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Hatay'da 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Hatay'Ä±n Arsuz ilÃ§esi Amanos DaÄŸlarÄ±'nda dÃ¼zenlenen operasyonda 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin, Antakya'da 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren grup olduÄŸu tespit edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'Ä±n Arsuz ilÃ§esi Amanos DaÄŸlarÄ±'ndaÂ dÃ¼zenlenenÂ hava destekliÂ operasyonda 11Â terÃ¶ristinÂ etkisizÂ hale getirildiÄŸi bildirildi.

Hatay ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ faaliyetlerinin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik olarak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len planlÄ± operasyonlar kapsamÄ±nda, Arsuz Ä°lÃ§esi KaragÃ¶z Mahallesi Meti sÄ±rtlarÄ± bÃ¶lgesinde bir grup terÃ¶rist tespit edildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"BÃ¶lgeye sevk edilen yakÄ±n hava desteÄŸi ile saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda terÃ¶ristlerin bulunduÄŸu alan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonda 11 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi deÄŸerlendirilmektedir. Ancak ÅŸu ana kadar 6 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesinin cesedine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerle birlikte 4 adet M-16 tÃ¼fek 1 roket atar ve bir tabanca ile bunlara ait mÃ¼himmatlar ele geÃ§irilmiÅŸtir."

AÃ§Ä±klamada, ele geÃ§irilen terÃ¶ristlerin 09 Temmuz 2017 tarihinde Antakya ilÃ§esinde iki gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin ÅŸehit edilmesi, 19 Ekim 2017 tarihinde SamandaÄŸ Ä°lÃ§esi Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±lmasÄ± ve arazide arama-tarama faaliyeti icra eden birliÄŸe saldÄ±rarak bir gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin yaralanmasÄ± ve 18 Mart 2018 tarihinde Arsuz Ä°lÃ§esi HacÄ±ahmetli Mahallesi'nde doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yapmakta olan kiÅŸileri durdurarak propaganda yapÄ±lmasÄ± olaylarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶rist grup olduÄŸunun tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.

BÃ¶lgede operasyonlarÄ±n ve arama-tarama faaliyetlerinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.



Ä°lgili Konular terÃ¶r Hatay
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Hatay'da 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Hatay'da 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Hatay'Ä±n Arsuz ilÃ§esi Amanos DaÄŸlarÄ±'nda dÃ¼zenlenen operasyonda 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin, Antakya'da 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren grup olduÄŸu tespit edildi.
ErdoÄŸan'dan TÃ¼rkiye-AB zirvesinde kritik aÃ§Ä±klamalar
ErdoÄŸan'dan TÃ¼rkiye-AB zirvesinde kritik aÃ§Ä±klamalar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde zorlu bir dÃ¶nemi geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmayÄ± umduklarÄ±nÄ± belirterek, AB'ye "Gelin, gÃ¼Ã§lÃ¼, mÃ¼reffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yÄ± hep birlikte inÅŸa edelim." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Irak'Ä±n kuzeyinde 12 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Irak'Ä±n kuzeyinde 12 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'Ä±n Hakurk/Kani Rash bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 12 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 332 bÃ¶lge kontrol altÄ±nda
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 332 bÃ¶lge kontrol altÄ±nda

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 3755 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. 332 bÃ¶lge kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
ErdoÄŸan'dan Putin'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±
ErdoÄŸan'dan Putin'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kemerovo ÅŸehrindeki yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi.
FETÃ–'nÃ¼n asker ve polis yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 11 gÃ¶zaltÄ±
FETÃ–'nÃ¼n asker ve polis yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 11 gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–/PDY'nin jandarma ve polis yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 2 ayrÄ± operasyonda daha Ã¶nceden Tunceli'de gÃ¶rev yaparken aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 6 rÃ¼tbeli asker ile 5 polisin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TÃ¼rk Telekom 2 bin 500 personel alacak
TÃ¼rk Telekom 2 bin 500 personel alacak

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TÃ¼rk Telekom, Ä°ÅžKUR vasÄ±tasÄ±yla 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak." dedi.
Ã‡in'de 'GÃ¶beklitepe' semineri
Ã‡in'de 'GÃ¶beklitepe' semineri

"Ã‡inâ€™de 2018 TÃ¼rkiye Turizm YÄ±lÄ±" Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin ev sahipliÄŸinde, GÃ¶beklitepe ile ilgili seminer dÃ¼zenlendi
MuÄŸlalÄ±lar Afrika tozuna bulandÄ±
MuÄŸlalÄ±lar Afrika tozuna bulandÄ±

MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ve Bodrum ilÃ§elerinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam olumsuz etkileniyor
HDP'li Feleknas Uca hakkÄ±nda 4 suÃ§tan 2 ayrÄ± fezleke
HDP'li Feleknas Uca hakkÄ±nda 4 suÃ§tan 2 ayrÄ± fezleke

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas Uca hakkÄ±nda 4 suÃ§tan dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 2 ayrÄ± fezleke hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ErdoÄŸan Sincar konusunda Irak'tan bir yetkili TÃ¼rkiye'ye gelecek
ErdoÄŸan: Sincar konusunda Irak'tan bir yetkili TÃ¼rkiye'ye gelecek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Temennimiz o dur ki, Irak Merkezi YÃ¶netimi gerÃ§ekten Sincar'da bu operasyonu hakkÄ±yla versin. Sincar'a da bizim Ã¶yle Ã§ok fazla tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yok." dedi. ErdoÄŸan, Sincar konusunda Irak'tan bugÃ¼n bir yetkilinin TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini sÃ¶yledi
En fazla Ã¼niversiteli iÅŸsizin mezun olduÄŸu 3 bÃ¶lÃ¼m
En fazla Ã¼niversiteli iÅŸsizin mezun olduÄŸu 3 bÃ¶lÃ¼m

TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l itibarÄ±yla yÃ¼ksekokul ve fakÃ¼lte mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,7'yi bulurken, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim mezunlarÄ± arasÄ±nda iÅŸsizliÄŸin en yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3 alanÄ±n sosyal hizmetler, sanat ve biliÅŸim teknolojileri olduÄŸu bildirildi
Son bir haftada 24 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 24 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 19-26 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 24 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Bakanlar Kurulu Ã‡ankaya'da toplandÄ±
Bakanlar Kurulu Ã‡ankaya'da toplandÄ±

Bakanlar Kurulu'nun, saat 11.30 itibari ile Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
5 ilde FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na operasyon
5 ilde FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na operasyon

FETÃ–/PDY'nin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Kayseri'deki kazada aynÄ± aileden 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kayseri'deki kazada aynÄ± aileden 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kayseri'de ambulansla otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu aynÄ± aileden 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 2 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Haberler

Irak'Ä±n kuzeyinde 12 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Irak'Ä±n kuzeyinde 12 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Nijer'de Boko Haram saldÄ±rÄ±sÄ±: 5 Ã¶lÃ¼
Nijer'de Boko Haram saldÄ±rÄ±sÄ± 5 Ã¶lÃ¼

Kuzey Afrika'daki istikrarsÄ±zlÄ±k DEAÅž'a yarÄ±yor
Kuzey Afrika'daki istikrarsÄ±zlÄ±k DEAÅž'a yarÄ±yor

Sivil araca PKK saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 uzman Ã§avuÅŸ ve 1 sivil ÅŸehit
Sivil araca PKK saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 uzman Ã§avuÅŸ ve 1 sivil

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda 17 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda 17 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

"Rusya ile koordinasyon mÃ¼ttefiklere sÄ±rt dÃ¶nmek deÄŸil"
quot Rusya ile koordinasyon mÃ¼ttefiklere sÄ±rt dÃ¶nmek deÄŸil quot

Salih MÃ¼slim dosyasÄ± kapatÄ±ldÄ±
Salih MÃ¼slim dosyasÄ± kapatÄ±ldÄ±

Afrin merkezinde PYD/PKK'nÄ±n mayÄ±n tuzaÄŸÄ±; 6 Ã¶lÃ¼
Afrin merkezinde PYD PKK'nÄ±n mayÄ±n tuzaÄŸÄ± 6 Ã¶lÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 