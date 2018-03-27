Hatay'da 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hatay'Ä±n Arsuz ilÃ§esi Amanos DaÄŸlarÄ±'ndaÂ dÃ¼zenlenenÂ hava destekliÂ operasyonda 11Â terÃ¶ristinÂ etkisizÂ hale getirildiÄŸi bildirildi.
Hatay ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ faaliyetlerinin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik olarak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len planlÄ± operasyonlar kapsamÄ±nda, Arsuz Ä°lÃ§esi KaragÃ¶z Mahallesi Meti sÄ±rtlarÄ± bÃ¶lgesinde bir grup terÃ¶rist tespit edildiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:
"BÃ¶lgeye sevk edilen yakÄ±n hava desteÄŸi ile saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda terÃ¶ristlerin bulunduÄŸu alan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonda 11 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi deÄŸerlendirilmektedir. Ancak ÅŸu ana kadar 6 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesinin cesedine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerle birlikte 4 adet M-16 tÃ¼fek 1 roket atar ve bir tabanca ile bunlara ait mÃ¼himmatlar ele geÃ§irilmiÅŸtir."
AÃ§Ä±klamada, ele geÃ§irilen terÃ¶ristlerin 09 Temmuz 2017 tarihinde Antakya ilÃ§esinde iki gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin ÅŸehit edilmesi, 19 Ekim 2017 tarihinde SamandaÄŸ Ä°lÃ§esi Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±lmasÄ± ve arazide arama-tarama faaliyeti icra eden birliÄŸe saldÄ±rarak bir gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin yaralanmasÄ± ve 18 Mart 2018 tarihinde Arsuz Ä°lÃ§esi HacÄ±ahmetli Mahallesi'nde doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yapmakta olan kiÅŸileri durdurarak propaganda yapÄ±lmasÄ± olaylarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶rist grup olduÄŸunun tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.
BÃ¶lgede operasyonlarÄ±n ve arama-tarama faaliyetlerinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Hatay'Ä±n Arsuz ilÃ§esi Amanos DaÄŸlarÄ±'nda dÃ¼zenlenen operasyonda 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin, Antakya'da 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren grup olduÄŸu tespit edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde zorlu bir dÃ¶nemi geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmayÄ± umduklarÄ±nÄ± belirterek, AB'ye "Gelin, gÃ¼Ã§lÃ¼, mÃ¼reffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yÄ± hep birlikte inÅŸa edelim." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Kuzey Irak'Ä±n Hakurk/Kani Rash bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 12 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 3755 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. 332 bÃ¶lge kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kemerovo ÅŸehrindeki yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi.
FETÃ–/PDY'nin jandarma ve polis yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 2 ayrÄ± operasyonda daha Ã¶nceden Tunceli'de gÃ¶rev yaparken aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 6 rÃ¼tbeli asker ile 5 polisin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TÃ¼rk Telekom, Ä°ÅžKUR vasÄ±tasÄ±yla 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak." dedi.
"Ã‡inâ€™de 2018 TÃ¼rkiye Turizm YÄ±lÄ±" Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin ev sahipliÄŸinde, GÃ¶beklitepe ile ilgili seminer dÃ¼zenlendi
MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ve Bodrum ilÃ§elerinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam olumsuz etkileniyor
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas Uca hakkÄ±nda 4 suÃ§tan dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 2 ayrÄ± fezleke hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Temennimiz o dur ki, Irak Merkezi YÃ¶netimi gerÃ§ekten Sincar'da bu operasyonu hakkÄ±yla versin. Sincar'a da bizim Ã¶yle Ã§ok fazla tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yok." dedi. ErdoÄŸan, Sincar konusunda Irak'tan bugÃ¼n bir yetkilinin TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l itibarÄ±yla yÃ¼ksekokul ve fakÃ¼lte mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,7'yi bulurken, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim mezunlarÄ± arasÄ±nda iÅŸsizliÄŸin en yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3 alanÄ±n sosyal hizmetler, sanat ve biliÅŸim teknolojileri olduÄŸu bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 19-26 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 24 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Bakanlar Kurulu'nun, saat 11.30 itibari ile Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
FETÃ–/PDY'nin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Kayseri'de ambulansla otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu aynÄ± aileden 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 2 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi