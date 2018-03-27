01:31, 27 Mart 2018 SalÄ±

Hatay'da 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'Ä±n Arsuz ilÃ§esi Amanos DaÄŸlarÄ±'ndaÂ dÃ¼zenlenenÂ hava destekliÂ operasyonda 11Â terÃ¶ristinÂ etkisizÂ hale getirildiÄŸi bildirildi.

Hatay ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ faaliyetlerinin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik olarak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len planlÄ± operasyonlar kapsamÄ±nda, Arsuz Ä°lÃ§esi KaragÃ¶z Mahallesi Meti sÄ±rtlarÄ± bÃ¶lgesinde bir grup terÃ¶rist tespit edildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"BÃ¶lgeye sevk edilen yakÄ±n hava desteÄŸi ile saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda terÃ¶ristlerin bulunduÄŸu alan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonda 11 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi deÄŸerlendirilmektedir. Ancak ÅŸu ana kadar 6 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesinin cesedine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerle birlikte 4 adet M-16 tÃ¼fek 1 roket atar ve bir tabanca ile bunlara ait mÃ¼himmatlar ele geÃ§irilmiÅŸtir."

AÃ§Ä±klamada, ele geÃ§irilen terÃ¶ristlerin 09 Temmuz 2017 tarihinde Antakya ilÃ§esinde iki gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin ÅŸehit edilmesi, 19 Ekim 2017 tarihinde SamandaÄŸ Ä°lÃ§esi Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±lmasÄ± ve arazide arama-tarama faaliyeti icra eden birliÄŸe saldÄ±rarak bir gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin yaralanmasÄ± ve 18 Mart 2018 tarihinde Arsuz Ä°lÃ§esi HacÄ±ahmetli Mahallesi'nde doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yapmakta olan kiÅŸileri durdurarak propaganda yapÄ±lmasÄ± olaylarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶rist grup olduÄŸunun tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.

BÃ¶lgede operasyonlarÄ±n ve arama-tarama faaliyetlerinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.