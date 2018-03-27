09:11, 27 Mart 2018 Salı

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Mart 2018

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.



- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul edecek.



- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da partisinin Meclis grup toplantısında yer alacak.



(Ankara/11.30/14.00)



2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grupları toplanacak.



(TBMM/13.30/12.30/10.30)



3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.



(İdlib/Azez/Afrin)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.



(Ankara/17.00)



2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Keçiören ilçesinde İŞKUR "İş Kulüpleri" projesinin tanıtım programına katılacak.



(Ankara/14.00)



3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının açılışına katılacak, Ukrayna Eğitim Bakanı Lilia Hrynevych ile görüşecek.



(İstanbul/10.00-11.30)



4- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mamak'ta Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı'na katılacak.



(Ankara/18.00)



5- TBMM Genel Kurulunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısı ele alınacak, "Down sendromluların sorunları" ile "tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin görüşmeler yapılacak.



(TBMM/15.00)







EKONOMİ



1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “500 Bin Anaç Koyun ve 250 Bin Düve Projesi" protokolü imza töreni dolayısıyla bakanlıkta düzenlenecek programa katılacak.



(Ankara/09.30)



2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hilton Otel'de, Yüksek Öğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (MEK-SİS) Projesi'nin tanıtım toplantısına iştirak edecek.



(Ankara/09.30)



3- TÜİK, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış süreci, güvenlik alanında iş birliği ve bölgesel ortaklık" konulu "Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı”na katılacak, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edilecek, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.



(Taşkent)



2- Mısır'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemleri devam ediyor.



(Kahire)







GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanığın yargılanmasına Çağlayan'daki İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.



(İstanbul/11.00)



- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40’ı tutuklu 128 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135’i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 sanıklı davaya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 64 kişinin yargılanmasına Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Konya'da 161'i tutuklu 478 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davası görülmeye devam edecek.



(Konya/10.00)



- İzmir'de darbe girişimine ilişkin davada, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 280 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



(İzmir/10.00)







SPOR



1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.



(Podgorica/20.10)



2- UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye ile Malta karşılaşacak.



(Antalya/18.00)



3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın UCAM Murcia takımını konuk edecek.



(İzmir/21.00)



4- Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında VakıfBank ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/18.30)