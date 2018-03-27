TÃ¼rkiye'den Erbil'e 6 ay sonra ilk direkt uÃ§uÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye'nin, hava sahasÄ±nÄ± Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) tarafÄ±ndan iÅŸletilen Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na aÃ§ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6 ay aradan sonra Ä°stanbul'dan ilk direkt uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
TÃ¼rk Hava YollarÄ±na (THY) ait bir uÃ§ak, 150'den fazla yolcusuyla yaklaÅŸÄ±k 2,5 saat sÃ¼ren uÃ§uÅŸun ardÄ±ndan Erbil'deki havalimanÄ±na yerel saatle 02.30'da iniÅŸ yaptÄ±.
Aslen IraklÄ± olan ve Macaristan'Ä±n baÅŸkenti BudapeÅŸte'de yaÅŸayan Seyif Gaffur adÄ±ndaki yolcu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± kalkmadan Ã¶nce Erbil'deki ailesini ziyaret etmek iÃ§in Habur'u kullanarak Irak'a girdiÄŸini, bunun da kendisi iÃ§in Ã§ok zor olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Karayolunda saatlerce sÃ¼ren yolculuÄŸun tam bir Ä±zdÄ±raba dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Gaffur, TÃ¼rkiye ve Erbil arasÄ±nda direkt uÃ§uÅŸlarÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ã¶zellikle bÃ¶lge halkÄ±na bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±klar saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
THY'nin ilk uÃ§aÄŸÄ±yla Erbil'e gelen TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± IÅŸÄ±k Eren de "Daha Ã¶nce ÅžÄ±rnak ve Mardin Ã¼zerinden geliyorduk. Ortalama 10 saatten aÅŸaÄŸÄ± sÃ¼rmÃ¼yordu. Åžimdi ise iki saatte gelebiliyoruz." dedi.
Erbil'de elektrik mÃ¼hendisi olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸ yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re ayda 3-4 kez TÃ¼rkiye'ye gitmek zorunda olduÄŸunu aktaran Ali BilgiÅŸ ise seferlerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n en Ã§ok kendileri gibi bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler ile iÅŸ adamlarÄ±na yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Hava sahamÄ±zÄ± bugÃ¼n itibarÄ±yla aÃ§Ä±yoruz. Bundan bÃ¶yle TÃ¼rkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaÃ§lÄ± ticari uÃ§uÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirilebilecek." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, 13 Mart'ta, Erbil ve SÃ¼leymaniye havalimanlarÄ±na uygulanan yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.
Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, IKBY'nin 25 EylÃ¼l 2017'de gayrimeÅŸru referandum dÃ¼zenlemesini gerekÃ§e gÃ¶stererek, 29 EylÃ¼l tarihinde Erbil ve SÃ¼leymaniye havalimanlarÄ±ndaki uluslararasÄ± uÃ§ak seferlerini askÄ±ya alma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
Yasak sÄ±rasÄ±nda IraklÄ± yolcular, Ä°stanbul'dan Mardin veya ÅžÄ±rnak'taki Åžerafettin ElÃ§i HavalimanÄ±'na gelip, oradan da 15 saati bulan karayolu seyahatiyle Habur GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'nÄ± kullanarak Ã¼lkelerine giriÅŸ yapabiliyordu.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'in sembollerinden "Atomium" Ã§evresinde sabah saatlerinde yÃ¼zlerce taksici, Uber'i protesto etmek iÃ§in buluÅŸtu
ABD'nin eski Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi James Jeffrey, PYD/YPG'nin PKK'nÄ±n unsurlarÄ± olduÄŸunu belirterek "Ä°lgili ABD kurumlarÄ± bu iliÅŸkiyi birÃ§ok kez dile getirmiÅŸtir ancak ABD yÃ¶netimi, PKK'yÄ± resmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul ederken bu durumu resmi olarak Ã¶nemsemiyor gÃ¶zÃ¼kmektedir." ifadelerini kullandÄ±.
Tacikistan'Ä±n, sÄ±nÄ±rlarÄ± Ã¼zerinden "Taliban" a silah gÃ¶nderildiÄŸine dair haberleri yalanladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n BangladeÅŸ'e geÃ§iÅŸ mÃ¼cadelesini ve kamplardaki zorlu yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± anlatan "Hayatta Kal" isimli bir belgesel hazÄ±rladÄ±
Japonya'da, operasyon sÃ¼resi 2022'de dolacak Ehime Ä°dari BÃ¶lgesi'ndeki Ikata nÃ¼kleer santralinin 2 numaralÄ± reaktÃ¶rÃ¼nÃ¼n, 20 yÄ±llÄ±k ilave faaliyet opsiyonu kullanÄ±lmadan devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
Kazakistan'da 28 Nisan'da Halk Meclisi toplantÄ±sÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±
Katar ve TÃ¼rkiye'den askeri gÃ¼Ã§lerin katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Aslan Ä°ni' adlÄ± tatbikatÄ±n 14-22 Mart tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi
Kanadaâ€™da geÃ§en yÄ±l silahla bastÄ±ÄŸÄ± camide namaz kÄ±lan 6 kiÅŸiyi katleden Alexandre Bissonnette'nin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kuzey Kore'ye ait yÃ¼ksek koruma saÄŸlanan bir trenin Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'e gittiÄŸi haberlerinin ardÄ±ndan trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceÄŸi iddia ediliyor.
Avustralya BaÅŸbakanÄ± Turnbull, iki Rus diplomatÄ±n 7 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkeyi terk edeceÄŸini duyurdu.
Ä°stanbul'dan Erbil'e 6 ay aradan sonra doÄŸrudan ilk uÃ§ak seferi yapÄ±ldÄ±
Almanya ve Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±, BaÅŸbakan Netanyahu ile yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, 'Ä°srail'in yanÄ±nda olduklarÄ±' mesajÄ±nÄ± verdi.
Orta Afrika Cumhuriyeti Bambari kentinde anti-Balaka silahlÄ± grubu ile OAC HalkÄ± Ä°Ã§in Birlik Hareketi'ne baÄŸlÄ± milisler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 80 kiÅŸi yaralandÄ±.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerine iliÅŸkin, "Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.
Ä°ngiltere'deki Yahudi Ã¶rgÃ¼tleri, ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin lideri Jeremy Corbyn'i antisemitizme gÃ¶z yumduÄŸu gerekÃ§esiyle protesto etti.