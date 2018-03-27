09:17, 27 Mart 2018 SalÄ±

TÃ¼rkiye'den Erbil'e 6 ay sonra ilk direkt uÃ§uÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin, hava sahasÄ±nÄ± Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) tarafÄ±ndan iÅŸletilen Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na aÃ§ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6 ay aradan sonra Ä°stanbul'dan ilk direkt uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.

TÃ¼rk Hava YollarÄ±na (THY) ait bir uÃ§ak, 150'den fazla yolcusuyla yaklaÅŸÄ±k 2,5 saat sÃ¼ren uÃ§uÅŸun ardÄ±ndan Erbil'deki havalimanÄ±na yerel saatle 02.30'da iniÅŸ yaptÄ±.

Aslen IraklÄ± olan ve Macaristan'Ä±n baÅŸkenti BudapeÅŸte'de yaÅŸayan Seyif Gaffur adÄ±ndaki yolcu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± kalkmadan Ã¶nce Erbil'deki ailesini ziyaret etmek iÃ§in Habur'u kullanarak Irak'a girdiÄŸini, bunun da kendisi iÃ§in Ã§ok zor olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Karayolunda saatlerce sÃ¼ren yolculuÄŸun tam bir Ä±zdÄ±raba dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Gaffur, TÃ¼rkiye ve Erbil arasÄ±nda direkt uÃ§uÅŸlarÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ã¶zellikle bÃ¶lge halkÄ±na bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±klar saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

THY'nin ilk uÃ§aÄŸÄ±yla Erbil'e gelen TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± IÅŸÄ±k Eren de "Daha Ã¶nce ÅžÄ±rnak ve Mardin Ã¼zerinden geliyorduk. Ortalama 10 saatten aÅŸaÄŸÄ± sÃ¼rmÃ¼yordu. Åžimdi ise iki saatte gelebiliyoruz." dedi.

Erbil'de elektrik mÃ¼hendisi olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸ yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re ayda 3-4 kez TÃ¼rkiye'ye gitmek zorunda olduÄŸunu aktaran Ali BilgiÅŸ ise seferlerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n en Ã§ok kendileri gibi bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler ile iÅŸ adamlarÄ±na yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Hava sahamÄ±zÄ± bugÃ¼n itibarÄ±yla aÃ§Ä±yoruz. Bundan bÃ¶yle TÃ¼rkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaÃ§lÄ± ticari uÃ§uÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirilebilecek." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, 13 Mart'ta, Erbil ve SÃ¼leymaniye havalimanlarÄ±na uygulanan yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, IKBY'nin 25 EylÃ¼l 2017'de gayrimeÅŸru referandum dÃ¼zenlemesini gerekÃ§e gÃ¶stererek, 29 EylÃ¼l tarihinde Erbil ve SÃ¼leymaniye havalimanlarÄ±ndaki uluslararasÄ± uÃ§ak seferlerini askÄ±ya alma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Yasak sÄ±rasÄ±nda IraklÄ± yolcular, Ä°stanbul'dan Mardin veya ÅžÄ±rnak'taki Åžerafettin ElÃ§i HavalimanÄ±'na gelip, oradan da 15 saati bulan karayolu seyahatiyle Habur GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'nÄ± kullanarak Ã¼lkelerine giriÅŸ yapabiliyordu.