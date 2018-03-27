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13:35, 27 Mart 2018 SalÄ±
Avustralya
09:34, 27 Mart 2018 SalÄ±

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Avustralya 2 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edecek
Avustralya 2 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edecek

Avustralya BaÅŸbakanÄ± Turnbull, iki Rus diplomatÄ±n 7 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkeyi terk edeceÄŸini duyurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avustralya BaÅŸbakanÄ±Â Malcolm Turnbull, Ã¼lkesinde gÃ¶rev yapan ikiÂ Rus diplomattan 7 gÃ¼n iÃ§indeÂ Avustralya'yÄ± terke etmelerini istediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

BaÅŸbakan Turnbull, Ä°ngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanÄ± Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesiyle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Turnbull, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Julie Bishop ile yaptÄ±ÄŸÄ± ortak aÃ§Ä±klamada, kimlikleri hakkÄ±nda bilgi vermediÄŸi iki Rus diplomattan 7 gÃ¼n iÃ§indeÂ Ã¼lkeyi terk etmelerini istediklerini sÃ¶yledi.

"BÄ°RLEÅžÄ°K KRALLIK'IN EGEMENLÄ°K HAKLARINA DOÄžRUDAN SALDIRI"

SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±nÄ± mÃ¼ttefikleri ile dayanÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¶stermek iÃ§in aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Turnbull, zehirlenme olayÄ±nÄ± "BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n egemenlik haklarÄ±na doÄŸrudan saldÄ±rÄ±" olarak tanÄ±mladÄ±klarÄ±nÄ± ve kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rusya'nÄ±n Sibirya bÃ¶lgesindeki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde yaÅŸanan yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulunan ve aldÄ±klarÄ± kararÄ±n Rus halkÄ±na yÃ¶nelik deÄŸil hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± olduÄŸunu vurgulayan Turnbull, "Bir hÃ¼kÃ¼met baÅŸka bir devletin topraklarÄ±nda bireyleri Ã¶ldÃ¼rmek iÃ§in kimyasal kullanÄ±yor; bu ÅŸoke edici bir suÃ§tur. BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n egemenliÄŸine ÅŸoke edici bir ihlaldir." dedi.

Ä°ngiltere, eski Rus ajan ve kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesinden sorumlu tuttuÄŸu Rusya'ya karÅŸÄ± harekete geÃ§erek geÃ§en hafta 23 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk da dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AB'ye Ã¼ye 14 Ã¼lkenin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

ABD yÃ¶netimi ise dÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ã¼lkede gÃ¶rev yapan 60 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme ve Seattle'daki Rus konsolosluÄŸunu kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸ, sÃ¶z konusu diplomatlara Amerika'yÄ± terk etmeleri iÃ§in 7 gÃ¼n sÃ¼re tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



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