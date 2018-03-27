09:48, 27 Mart 2018 SalÄ±

Arjantin'de yunuslar karaya vurdu





Karaya vuran onlarca yunustan 49'u kurtarÄ±lamadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Arjantin'in Atlas Okyanusu kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Puerto Madryn ÅŸehrinde karaya vuran 49 yunus Ã¶ldÃ¼. Yerel basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Ã¼lkenin Chubut eyaletinin Puerto Madryn ÅŸehri El Doradillo plajÄ±nda 61 yunus karaya vurmuÅŸ halde bulundu. Patagonya Ulusal Merkezi (CENPAT) uzmanlarÄ±, yunuslarÄ±n 12'sini denize dÃ¶ndÃ¼rmeyi baÅŸardÄ±. Denize dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemeyen 49 yunusun ise Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. YunuslarÄ±n karaya vurma sebebi henÃ¼z belirlenemedi. BazÄ± uzmanlar, yunuslarÄ±n katil balinalardan kaÃ§mÄ±ÅŸ olabileceÄŸini veya dÃ¼ÅŸÃ¼k bir ihtimal olsa da yolunu kaybetmiÅŸ olabileceÄŸini ifade etti.

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