10:16, 27 Mart 2018 SalÄ±

Kim Jong-un'un Ã‡in'e gittiÄŸi iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore'ye ait yÃ¼ksek koruma saÄŸlanan bir trenin Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'e gittiÄŸi haberlerinin ardÄ±ndan trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceÄŸi iddia edildi.



Yonhap ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k biÃ§imde korunan Ã¶zel trenin Pekin'e gittiÄŸi ve trende Kuzey Koreli Ã¼st dÃ¼zey bir heyetin bulunduÄŸu haberleri Ã¼zerine GÃ¼ney Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir yetkili, "HÃ¼kÃ¼metimiz, haberlerin doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ± dahil, durumu etraflÄ±ca anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." dedi.

Yetkili, Kuzey Kore lideri Kim'in Ã‡in'i ziyaret edip etmediÄŸinin henÃ¼z doÄŸrulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DiÄŸer bir bakanlÄ±k yetkilisi ise trenin Pekin'e varmasÄ±yla ilgili detaylarÄ±n bilinmediÄŸini belirterek "Ã‡in tarafÄ±, konuyla ilgili hiÃ§bir detay vermedi." dedi.

Bir hÃ¼kÃ¼met kaynaÄŸÄ±, trende Kim Jong-un'un olduÄŸuna iliÅŸkin dolaylÄ± kanÄ±t bile bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken diÄŸer yetkililer, "Kim, Ã‡in'de olsun ya da olmasÄ±n bu durumun Kuzey Kore'nin uzlaÅŸmacÄ± tutumunun artmasÄ±nÄ±n bir iÅŸareti ÅŸeklinde yorumlanabileceÄŸini" kaydetti.

Yetkililerden biri "Kuzey Kore, dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler perspektifinden, GÃ¼ney Kore ve ABD'ye ek olarak Ã‡in ve Rusya ile de iletiÅŸime geÃ§ebilir." ifadesini kullandÄ±.

Kuzey Kore basÄ±nÄ±, konuya iliÅŸkin henÃ¼z bilgi paylaÅŸmadÄ±.

Japon NTV televizyonu ve yayÄ±n kuruluÅŸu NHK, dÃ¼n, alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k biÃ§imde korunan Ã¶zel bir trenin, Pekin'e gittiÄŸini, trende Ã¼st dÃ¼zey bir heyet bulunduÄŸunu ve kentte gÃ¼venliÄŸin arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

BazÄ± yerel basÄ±n organlarÄ±nda da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceÄŸi iddiasÄ±na yer verilmiÅŸti.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ise konudan haberdar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayÄ± sonunda GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, mayÄ±s ayÄ±na kadar da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanÄ±yor.