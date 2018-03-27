DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:34, 27 Mart 2018 SalÄ±
Asya
10:16, 27 Mart 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Kim Jong-un'un Ã‡in'e gittiÄŸi iddiasÄ±
Kim Jong-un'un Ã‡in'e gittiÄŸi iddiasÄ±

Kuzey Kore'ye ait yÃ¼ksek koruma saÄŸlanan bir trenin Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'e gittiÄŸi haberlerinin ardÄ±ndan trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceÄŸi iddia ediliyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore'ye ait yÃ¼ksek koruma saÄŸlanan bir trenin Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'e gittiÄŸi haberlerinin ardÄ±ndan trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceÄŸi iddia edildi.

Yonhap ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k biÃ§imde korunan Ã¶zel trenin Pekin'e gittiÄŸi ve trende Kuzey Koreli Ã¼st dÃ¼zey bir heyetin bulunduÄŸu haberleri Ã¼zerine GÃ¼ney Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir yetkili, "HÃ¼kÃ¼metimiz, haberlerin doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ± dahil, durumu etraflÄ±ca anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." dedi.

Yetkili, Kuzey Kore lideri Kim'in Ã‡in'i ziyaret edip etmediÄŸinin henÃ¼z doÄŸrulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DiÄŸer bir bakanlÄ±k yetkilisi ise trenin Pekin'e varmasÄ±yla ilgili detaylarÄ±n bilinmediÄŸini belirterek "Ã‡in tarafÄ±, konuyla ilgili hiÃ§bir detay vermedi." dedi.

Bir hÃ¼kÃ¼met kaynaÄŸÄ±, trende Kim Jong-un'un olduÄŸuna iliÅŸkin dolaylÄ± kanÄ±t bile bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken diÄŸer yetkililer, "Kim, Ã‡in'de olsun ya da olmasÄ±n bu durumun Kuzey Kore'nin uzlaÅŸmacÄ± tutumunun artmasÄ±nÄ±n bir iÅŸareti ÅŸeklinde yorumlanabileceÄŸini" kaydetti.

Yetkililerden biri "Kuzey Kore, dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler perspektifinden, GÃ¼ney Kore ve ABD'ye ek olarak Ã‡in ve Rusya ile de iletiÅŸime geÃ§ebilir." ifadesini kullandÄ±.

Kuzey Kore basÄ±nÄ±, konuya iliÅŸkin henÃ¼z bilgi paylaÅŸmadÄ±.

Japon NTV televizyonu ve yayÄ±n kuruluÅŸu NHK, dÃ¼n, alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k biÃ§imde korunan Ã¶zel bir trenin, Pekin'e gittiÄŸini, trende Ã¼st dÃ¼zey bir heyet bulunduÄŸunu ve kentte gÃ¼venliÄŸin arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

BazÄ± yerel basÄ±n organlarÄ±nda da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceÄŸi iddiasÄ±na yer verilmiÅŸti.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ise konudan haberdar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayÄ± sonunda GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, mayÄ±s ayÄ±na kadar da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanÄ±yor.



Ä°lgili Konular Ã‡in Kuzey Kore Kim Jong-un
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
BelÃ§ika'da yÃ¼zlerce taksiciden 'Uber' protestosu
BelÃ§ika'da yÃ¼zlerce taksiciden 'Uber' protestosu

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'in sembollerinden "Atomium" Ã§evresinde sabah saatlerinde yÃ¼zlerce taksici, Uber'i protesto etmek iÃ§in buluÅŸtu
quot PYD ve YPG ana Ã¶rgÃ¼t PKK'nÄ±n unsurlarÄ±dÄ±r quot
"PYD ve YPG, ana Ã¶rgÃ¼t PKK'nÄ±n unsurlarÄ±dÄ±r"

ABD'nin eski Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi James Jeffrey, PYD/YPG'nin PKK'nÄ±n unsurlarÄ± olduÄŸunu belirterek "Ä°lgili ABD kurumlarÄ± bu iliÅŸkiyi birÃ§ok kez dile getirmiÅŸtir ancak ABD yÃ¶netimi, PKK'yÄ± resmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul ederken bu durumu resmi olarak Ã¶nemsemiyor gÃ¶zÃ¼kmektedir." ifadelerini kullandÄ±.
Tacikistan'dan 'Taliban'a destek' iddialarÄ±na yalanlama
Tacikistan'dan 'Taliban'a destek' iddialarÄ±na yalanlama

Tacikistan'Ä±n, sÄ±nÄ±rlarÄ± Ã¼zerinden "Taliban" a silah gÃ¶nderildiÄŸine dair haberleri yalanladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dram belgesel oldu
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dram belgesel oldu

TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n BangladeÅŸ'e geÃ§iÅŸ mÃ¼cadelesini ve kamplardaki zorlu yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± anlatan "Hayatta Kal" isimli bir belgesel hazÄ±rladÄ±
Japonya'da bir nÃ¼kleer reaktÃ¶r daha kapatÄ±lÄ±yor
Japonya'da bir nÃ¼kleer reaktÃ¶r daha kapatÄ±lÄ±yor

Japonya'da, operasyon sÃ¼resi 2022'de dolacak Ehime Ä°dari BÃ¶lgesi'ndeki Ikata nÃ¼kleer santralinin 2 numaralÄ± reaktÃ¶rÃ¼nÃ¼n, 20 yÄ±llÄ±k ilave faaliyet opsiyonu kullanÄ±lmadan devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
Nazarbayev Kazakistan Halk Meclisini topluyor
Nazarbayev Kazakistan Halk Meclisini topluyor

Kazakistan'da 28 Nisan'da Halk Meclisi toplantÄ±sÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±
Katar ve TÃ¼rkiye'den 'Aslan Ä°ni' tatbikatÄ± FOTO
Katar ve TÃ¼rkiye'den 'Aslan Ä°ni' tatbikatÄ± | FOTO

Katar ve TÃ¼rkiye'den askeri gÃ¼Ã§lerin katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Aslan Ä°ni' adlÄ± tatbikatÄ±n 14-22 Mart tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi
Kanada'da 6 MÃ¼slÃ¼manÄ± katleden Bissonnette hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
Kanada'da 6 MÃ¼slÃ¼manÄ± katleden Bissonnette hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Kanadaâ€™da geÃ§en yÄ±l silahla bastÄ±ÄŸÄ± camide namaz kÄ±lan 6 kiÅŸiyi katleden Alexandre Bissonnette'nin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kim Jong-un'un Ã‡in'e gittiÄŸi iddiasÄ±
Kim Jong-un'un Ã‡in'e gittiÄŸi iddiasÄ±

Kuzey Kore'ye ait yÃ¼ksek koruma saÄŸlanan bir trenin Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'e gittiÄŸi haberlerinin ardÄ±ndan trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceÄŸi iddia ediliyor.
Arjantin'de yunuslar karaya vurdu
Arjantin'de yunuslar karaya vurdu

Karaya vuran onlarca yunustan 49'u kurtarÄ±lamadÄ±
Avustralya 2 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edecek
Avustralya 2 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edecek

Avustralya BaÅŸbakanÄ± Turnbull, iki Rus diplomatÄ±n 7 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkeyi terk edeceÄŸini duyurdu.
TÃ¼rkiye'den Erbil'e 6 ay sonra ilk direkt uÃ§uÅŸ
TÃ¼rkiye'den Erbil'e 6 ay sonra ilk direkt uÃ§uÅŸ

Ä°stanbul'dan Erbil'e 6 ay aradan sonra doÄŸrudan ilk uÃ§ak seferi yapÄ±ldÄ±
Fransa ve Almanya'dan Ä°srail'e dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±
Fransa ve Almanya'dan Ä°srail'e dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±

Almanya ve Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±, BaÅŸbakan Netanyahu ile yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, 'Ä°srail'in yanÄ±nda olduklarÄ±' mesajÄ±nÄ± verdi.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Ã§atÄ±ÅŸma 10 Ã¶lÃ¼
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Ã§atÄ±ÅŸma: 10 Ã¶lÃ¼

Orta Afrika Cumhuriyeti Bambari kentinde anti-Balaka silahlÄ± grubu ile OAC HalkÄ± Ä°Ã§in Birlik Hareketi'ne baÄŸlÄ± milisler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 80 kiÅŸi yaralandÄ±.
Tusk'tan TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri iÃ§in diyalog ve istiÅŸare vurgusu
Tusk'tan TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri iÃ§in diyalog ve istiÅŸare vurgusu

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerine iliÅŸkin, "Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.
Yahudi Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden Corbyn protestosu
Yahudi Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden Corbyn protestosu

Ä°ngiltere'deki Yahudi Ã¶rgÃ¼tleri, ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin lideri Jeremy Corbyn'i antisemitizme gÃ¶z yumduÄŸu gerekÃ§esiyle protesto etti.

Haberler

Kim Jong-un'dan GÃ¼ney Kore'ye zeytin dalÄ±
Kim Jong-un'dan GÃ¼ney Kore'ye zeytin dalÄ±

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan GÃ¼ney'e davet
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan GÃ¼ney'e davet

Kim Jong-un, kÄ±z kardeÅŸini KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ± iÃ§in GÃ¼ney Kore'ye yolluyor
Kim Jong-un kÄ±z kardeÅŸini KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ± iÃ§in GÃ¼ney Kore'ye yolluyor

Kuzey ve GÃ¼ney Kore iletiÅŸim hattÄ±ndan baÄŸlantÄ± kurdu
Kuzey ve GÃ¼ney Kore iletiÅŸim hattÄ±ndan baÄŸlantÄ± kurdu

Trump ile Kim arasÄ±ndaki sÃ¶z dÃ¼ellosu sÃ¼rÃ¼yor
Trump ile Kim arasÄ±ndaki sÃ¶z dÃ¼ellosu sÃ¼rÃ¼yor

Kim Jong-un, dÃ¼nyaya bir kez daha meydan okudu!
Kim Jong-un dÃ¼nyaya bir kez daha meydan okudu

Kim Jong-un yine meydan okudu
Kim Jong-un yine meydan okudu

Kuzey Kore'den ABD'ye 'hediye paketli' meydan okuma
Kuzey Kore'den ABD'ye 'hediye paketli' meydan okuma






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 