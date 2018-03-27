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13:34, 27 Mart 2018 SalÄ±
Avrupa
10:20, 27 Mart 2018 SalÄ±

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Kanada'da 6 MÃ¼slÃ¼manÄ± katleden Bissonnette hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
Kanada'da 6 MÃ¼slÃ¼manÄ± katleden Bissonnette hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Kanadaâ€™da geÃ§en yÄ±l silahla bastÄ±ÄŸÄ± camide namaz kÄ±lan 6 kiÅŸiyi katleden Alexandre Bissonnette'nin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kanadaâ€™nÄ±n Quebec City kentinde geÃ§en yÄ±l silahla bastÄ±ÄŸÄ± camide namaz kÄ±lan 6 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼renÂ Alexandre Bissonnette'nin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Quebec Cityâ€™deki mahkemede hakim FranÃ§ois Huot, 28 yaÅŸÄ±ndaki Bissonnetteâ€™ye hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± okudu.

AltÄ±sÄ± birinci derece cinayet olmak Ã¼zere 12 suÃ§tan yargÄ±lanan Bissonnette, "suÃ§suz olduÄŸunu" ileri sÃ¼rdÃ¼.

Huot, yaklaÅŸÄ±k 2 ay sÃ¼rmesi beklenen yargÄ±lama iÃ§in rutin olarak talep edilen jÃ¼ri Ã¼yesi sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ katÄ±nÄ± talep ederek 600â€™den fazla potansiyel jÃ¼ri Ã¼yesinin Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Hakim Huot, seÃ§ilecek jÃ¼ri Ã¼yelerinin etkilenmemesi iÃ§in davaya yayÄ±n yasaÄŸÄ± koydu. Yasak, taraflarÄ±n tÃ¼m delilleri jÃ¼riye sunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kalkacak.

SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±ndan bazÄ±larÄ±, duruÅŸma sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

DuruÅŸma sÄ±rasÄ±nda mahkeme salonunda ve binasÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±.

Bissonnette, 29 Ocak 2017'de Quebec City Ä°slami KÃ¼ltÃ¼r Merkezi Camisi'nde ibadet edenlere ateÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸ, 6 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 8 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Olaydan sonra kaÃ§an Bissonnette, polis tarafÄ±ndan yakalanmÄ±ÅŸ ve sorgusunda, saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini itiraf etmiÅŸti.



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