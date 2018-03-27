Katar ve TÃ¼rkiye'den 'Aslan Ä°ni' tatbikatÄ± | FOTO

Katar Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'denÂ askeriÂ gÃ¼Ã§lerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla 14-22 Mart tarihlerinde askeri tatbikat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Manevi YÃ¶nlendirme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "Aslan Ä°ni" adlÄ± tatbikataÂ Katar Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Emirlik MuhafÄ±zlarÄ±, Devlet GÃ¼venlik TeÅŸkilatÄ±, Ä°Ã§ GÃ¼venlik GÃ¼Ã§lerinin destek verdiÄŸi silahlÄ± kuvvetlere baÄŸlÄ± tÃ¼m birimlerin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'den askeri kuvvetlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada tatbikatla, komuta ve hava savunma sistemlerinin aktivasyonu, operasyon yÃ¶netimi, ortak operasyonlarÄ±n planlanmasÄ±, askeri gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi ve planlamanÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi, psikolojik savaÅŸla mÃ¼cadele ve basÄ±nÄ±n rolÃ¼nÃ¼n etkin hale getirilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
TatbikatÄ±n direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan TuÄŸgeneral Casim Ahmed el-MÃ¼hennedi aÃ§Ä±klamada, "tatbikatÄ±n Katar SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan uygulanan yÄ±llÄ±k eylem planÄ±nÄ±n bir uzantÄ±sÄ± olduÄŸunu ve askeri gÃ¼Ã§lerin savaÅŸ kabiliyetinin yÃ¼kseltilmesinde Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etti.
TÃ¼rk gÃ¼Ã§leri, Katar ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda 19 AralÄ±k 2014'te imzalanan anlaÅŸma kapsamÄ±nda Katar'daki TarÄ±k bin Ziyad KÄ±ÅŸlasÄ±'nda konuÅŸlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Katar ile TÃ¼rkiye geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda da ortak kara ve deniz tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'in sembollerinden "Atomium" Ã§evresinde sabah saatlerinde yÃ¼zlerce taksici, Uber'i protesto etmek iÃ§in buluÅŸtu
ABD'nin eski Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi James Jeffrey, PYD/YPG'nin PKK'nÄ±n unsurlarÄ± olduÄŸunu belirterek "Ä°lgili ABD kurumlarÄ± bu iliÅŸkiyi birÃ§ok kez dile getirmiÅŸtir ancak ABD yÃ¶netimi, PKK'yÄ± resmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul ederken bu durumu resmi olarak Ã¶nemsemiyor gÃ¶zÃ¼kmektedir." ifadelerini kullandÄ±.
Tacikistan'Ä±n, sÄ±nÄ±rlarÄ± Ã¼zerinden "Taliban" a silah gÃ¶nderildiÄŸine dair haberleri yalanladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n BangladeÅŸ'e geÃ§iÅŸ mÃ¼cadelesini ve kamplardaki zorlu yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± anlatan "Hayatta Kal" isimli bir belgesel hazÄ±rladÄ±
Japonya'da, operasyon sÃ¼resi 2022'de dolacak Ehime Ä°dari BÃ¶lgesi'ndeki Ikata nÃ¼kleer santralinin 2 numaralÄ± reaktÃ¶rÃ¼nÃ¼n, 20 yÄ±llÄ±k ilave faaliyet opsiyonu kullanÄ±lmadan devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
Kazakistan'da 28 Nisan'da Halk Meclisi toplantÄ±sÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±
Katar ve TÃ¼rkiye'den askeri gÃ¼Ã§lerin katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Aslan Ä°ni' adlÄ± tatbikatÄ±n 14-22 Mart tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi
Kanadaâ€™da geÃ§en yÄ±l silahla bastÄ±ÄŸÄ± camide namaz kÄ±lan 6 kiÅŸiyi katleden Alexandre Bissonnette'nin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kuzey Kore'ye ait yÃ¼ksek koruma saÄŸlanan bir trenin Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'e gittiÄŸi haberlerinin ardÄ±ndan trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceÄŸi iddia ediliyor.
Avustralya BaÅŸbakanÄ± Turnbull, iki Rus diplomatÄ±n 7 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkeyi terk edeceÄŸini duyurdu.
Ä°stanbul'dan Erbil'e 6 ay aradan sonra doÄŸrudan ilk uÃ§ak seferi yapÄ±ldÄ±
Almanya ve Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±, BaÅŸbakan Netanyahu ile yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, 'Ä°srail'in yanÄ±nda olduklarÄ±' mesajÄ±nÄ± verdi.
Orta Afrika Cumhuriyeti Bambari kentinde anti-Balaka silahlÄ± grubu ile OAC HalkÄ± Ä°Ã§in Birlik Hareketi'ne baÄŸlÄ± milisler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 80 kiÅŸi yaralandÄ±.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerine iliÅŸkin, "Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.
Ä°ngiltere'deki Yahudi Ã¶rgÃ¼tleri, ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin lideri Jeremy Corbyn'i antisemitizme gÃ¶z yumduÄŸu gerekÃ§esiyle protesto etti.