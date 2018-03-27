10:31, 27 Mart 2018 SalÄ±

Katar ve TÃ¼rkiye'den 'Aslan Ä°ni' tatbikatÄ± | FOTO





Katar ve TÃ¼rkiye'den askeri gÃ¼Ã§lerin katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Aslan Ä°ni' adlÄ± tatbikatÄ±n 14-22 Mart tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Katar Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'denÂ askeriÂ gÃ¼Ã§lerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla 14-22 Mart tarihlerinde askeri tatbikat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Manevi YÃ¶nlendirme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "Aslan Ä°ni" adlÄ± tatbikataÂ Katar Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Emirlik MuhafÄ±zlarÄ±, Devlet GÃ¼venlik TeÅŸkilatÄ±, Ä°Ã§ GÃ¼venlik GÃ¼Ã§lerinin destek verdiÄŸi silahlÄ± kuvvetlere baÄŸlÄ± tÃ¼m birimlerin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'den askeri kuvvetlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada tatbikatla, komuta ve hava savunma sistemlerinin aktivasyonu, operasyon yÃ¶netimi, ortak operasyonlarÄ±n planlanmasÄ±, askeri gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi ve planlamanÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi, psikolojik savaÅŸla mÃ¼cadele ve basÄ±nÄ±n rolÃ¼nÃ¼n etkin hale getirilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. TatbikatÄ±n direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan TuÄŸgeneral Casim Ahmed el-MÃ¼hennedi aÃ§Ä±klamada, "tatbikatÄ±n Katar SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan uygulanan yÄ±llÄ±k eylem planÄ±nÄ±n bir uzantÄ±sÄ± olduÄŸunu ve askeri gÃ¼Ã§lerin savaÅŸ kabiliyetinin yÃ¼kseltilmesinde Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etti. TÃ¼rk gÃ¼Ã§leri, Katar ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda 19 AralÄ±k 2014'te imzalanan anlaÅŸma kapsamÄ±nda Katar'daki TarÄ±k bin Ziyad KÄ±ÅŸlasÄ±'nda konuÅŸlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Katar ile TÃ¼rkiye geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda da ortak kara ve deniz tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.

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