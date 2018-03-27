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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:34, 27 Mart 2018 SalÄ±
GÃ¼ncel
10:42, 27 Mart 2018 SalÄ±

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Ekonomik gÃ¼ven endeksi Mart ayÄ±nda azaldÄ±
Ekonomik gÃ¼ven endeksi Mart ayÄ±nda azaldÄ±

Ekonomik gÃ¼ven endeksi martta ÅŸubata gÃ¶re yÃ¼zde 2,6 azalarak 103 deÄŸerinden 100,2'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Ä°statistik KurumuÂ (TÃœÄ°K), mart ayÄ±na iliÅŸkinÂ ekonomik gÃ¼ven endeksini aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶re,Â ekonomik gÃ¼ven endeksiÂ martta ÅŸubata gÃ¶re yÃ¼zde 2,6 azalarak 103 deÄŸerinden 100,2'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ekonomik gÃ¼ven endeksindeki azalÄ±ÅŸ, tÃ¼ketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endekslerindeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸlerden kaynaklandÄ±.

Martta tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi 71,3, reel kesim (imalat sanayisi) gÃ¼ven endeksi 109,5, hizmet sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi 99,1, perakende ticaret sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi 102,6, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi de 78,9 deÄŸerine geriledi.



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