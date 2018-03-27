Ekonomik gÃ¼ven endeksi Mart ayÄ±nda azaldÄ±

TÃ¼rkiye Ä°statistik KurumuÂ (TÃœÄ°K), mart ayÄ±na iliÅŸkinÂ ekonomik gÃ¼ven endeksini aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶re,Â ekonomik gÃ¼ven endeksiÂ martta ÅŸubata gÃ¶re yÃ¼zde 2,6 azalarak 103 deÄŸerinden 100,2'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ekonomik gÃ¼ven endeksindeki azalÄ±ÅŸ, tÃ¼ketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endekslerindeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸlerden kaynaklandÄ±.
Martta tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi 71,3, reel kesim (imalat sanayisi) gÃ¼ven endeksi 109,5, hizmet sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi 99,1, perakende ticaret sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi 102,6, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi de 78,9 deÄŸerine geriledi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, partisinin TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda, "AB Konseyinin, Ã¼lkemizin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini kÄ±nayan aÃ§Ä±klamasÄ± skandaldÄ±r, iflah olmaz bir HaÃ§lÄ± kafasÄ±dÄ±r. AB'nin kÄ±nama mesajÄ± bizim iÃ§in yok hÃ¼kmÃ¼ndedir." ifadelerini kullandÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, Irak sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rÄ±lara izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi
Ekonomik gÃ¼ven endeksi martta ÅŸubata gÃ¶re yÃ¼zde 2,6 azalarak 103 deÄŸerinden 100,2'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama tarama faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucunda iki askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
Hatay'Ä±n Arsuz ilÃ§esi Amanos DaÄŸlarÄ±'nda dÃ¼zenlenen operasyonda 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin, Antakya'da 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren grup olduÄŸu tespit edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde zorlu bir dÃ¶nemi geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmayÄ± umduklarÄ±nÄ± belirterek, AB'ye "Gelin, gÃ¼Ã§lÃ¼, mÃ¼reffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yÄ± hep birlikte inÅŸa edelim." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Kuzey Irak'Ä±n Hakurk/Kani Rash bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 12 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 3755 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. 332 bÃ¶lge kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kemerovo ÅŸehrindeki yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi.
FETÃ–/PDY'nin jandarma ve polis yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 2 ayrÄ± operasyonda daha Ã¶nceden Tunceli'de gÃ¶rev yaparken aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 6 rÃ¼tbeli asker ile 5 polisin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TÃ¼rk Telekom, Ä°ÅžKUR vasÄ±tasÄ±yla 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak." dedi.
"Ã‡inâ€™de 2018 TÃ¼rkiye Turizm YÄ±lÄ±" Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin ev sahipliÄŸinde, GÃ¶beklitepe ile ilgili seminer dÃ¼zenlendi
MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ve Bodrum ilÃ§elerinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam olumsuz etkileniyor
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas Uca hakkÄ±nda 4 suÃ§tan dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 2 ayrÄ± fezleke hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Temennimiz o dur ki, Irak Merkezi YÃ¶netimi gerÃ§ekten Sincar'da bu operasyonu hakkÄ±yla versin. Sincar'a da bizim Ã¶yle Ã§ok fazla tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yok." dedi. ErdoÄŸan, Sincar konusunda Irak'tan bugÃ¼n bir yetkilinin TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l itibarÄ±yla yÃ¼ksekokul ve fakÃ¼lte mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,7'yi bulurken, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim mezunlarÄ± arasÄ±nda iÅŸsizliÄŸin en yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3 alanÄ±n sosyal hizmetler, sanat ve biliÅŸim teknolojileri olduÄŸu bildirildi