11:07, 27 Mart 2018 SalÄ±

Ä°badi TÃ¼rkiye'ye gÃ¼vence verdi





Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, Irak sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rÄ±lara izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sincar'da PKK'nÄ±n Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lgelere Irak ordusunun konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± haberleri gelirken, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Gece yarÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak'tan PKK'ya karÅŸÄ± Ã¶nlem almasÄ±nÄ± istedi. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikili iliÅŸkiler ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ± ele alÄ±ndÄ±. TerÃ¶rle mÃ¼cadelede Irak ile yakÄ±n iÅŸbirliÄŸine verilen Ã¶nem vurgulandÄ±, DAEÅž'e karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazanan Irak'tan PKK Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± da komÅŸuluk iliÅŸkileri Ã§erÃ§evesinde gerekli Ã¶nlemleri almasÄ± istendi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Irak sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara izin vermeyeceklerini ifade eden Ä°badi de, Irak SilahlÄ± Kuvvetleri'ne saldÄ±rÄ±larÄ± engelleme talimatÄ± verildiÄŸini belirtti

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