Nazarbayev Kazakistan Halk Meclisini topluyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Halk Meclisi'nin 26'ncı oturumunu toplama talimatı verdiği bildirildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın kararına göre, Halk Meclisi 28 Nisan’da Astana’daki “Barış ve Uyum” sarayında “Beş sosyal girişim - toplumun sosyal birliği platformu” gündemi ile toplanacaktır.
Nazarbaev hükümete Halk Meclisinin düzenlenmesi için gerekli önlemlerin alınması talimatını da verdi.
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