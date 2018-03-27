11:14, 27 Mart 2018 Salı

Nazarbayev Kazakistan Halk Meclisini topluyor





Kazakistan'da 28 Nisan'da Halk Meclisi toplantısı için hazırlıklar başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Halk Meclisi'nin 26'ncı oturumunu toplama talimatı verdiği bildirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın kararına göre, Halk Meclisi 28 Nisan’da Astana’daki “Barış ve Uyum” sarayında “Beş sosyal girişim - toplumun sosyal birliği platformu” gündemi ile toplanacaktır. Nazarbaev hükümete Halk Meclisinin düzenlenmesi için gerekli önlemlerin alınması talimatını da verdi.





İlgili Konular Kazakistan Nursultan Nazarbayev

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.