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13:34, 27 Mart 2018 Salı
Orta Asya
11:14, 27 Mart 2018 Salı

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Nazarbayev Kazakistan Halk Meclisini topluyor
Nazarbayev Kazakistan Halk Meclisini topluyor

Kazakistan'da 28 Nisan'da Halk Meclisi toplantısı için hazırlıklar başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Halk Meclisi'nin 26'ncı oturumunu toplama talimatı verdiği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın kararına göre, Halk Meclisi 28 Nisan’da Astana’daki “Barış ve Uyum” sarayında “Beş sosyal girişim - toplumun sosyal birliği platformu” gündemi ile toplanacaktır.

Nazarbaev hükümete Halk Meclisinin düzenlenmesi için gerekli önlemlerin alınması talimatını da verdi.



İlgili Konular Kazakistan Nursultan Nazarbayev
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