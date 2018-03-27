11:17, 27 Mart 2018 SalÄ±

Japonya'da bir nÃ¼kleer reaktÃ¶r daha kapatÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Japonya'da operasyon sÃ¼resi yakÄ±nda dolacak bir nÃ¼kleer reaktÃ¶rÃ¼n daha yenileme yapÄ±lmadanÂ faaliyetine son verileceÄŸiÂ aÃ§Ä±klandÄ±.

Japon haber ajansÄ± Kyodo'da yer alan habere gÃ¶re, Japonya'nÄ±n Åžikoku AdasÄ±'ndakiÂ nÃ¼kleer santralleri iÅŸleten Åžikoku Elektrik Enerjisi Åžirketi, operasyon sÃ¼resi 2022'de dolacak Ehime Ä°dari BÃ¶lgesi'ndeki Ikata nÃ¼kleer santralinin 2 numaralÄ± reaktÃ¶rÃ¼nÃ¼n, 20 yÄ±llÄ±k ilave faaliyetÂ opsiyonu kullanÄ±lmadanÂ devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Åžirket, karara iliÅŸkin gerekÃ§esinde, yenileme sonrasÄ± elde edilecek elektrik miktarÄ±nÄ±n, reaktÃ¶rÃ¼nÂ Ã¶mrÃ¼nÃ¼n uzatÄ±lmasÄ±Â iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gereken gÃ¼venlik yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n maliyetini karÅŸÄ±lamaya yetmeyeceÄŸini belirtti.

Åžirket, reaktÃ¶rÃ¼n faaliyetini sÃ¼rdÃ¼rebilmesi iÃ§in gerekli yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÂ 100 milyar yeni (951 milyon dolar) bulacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyor. ReaktÃ¶rÃ¼n yÄ±llÄ±k 566 bin kilovatsaat olan elektrik Ã¼retim kapasitesinin bu maliyeti karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

2 numaralÄ± reaktÃ¶rÃ¼n kapatÄ±lmasÄ± sonrasÄ± Ikata nÃ¼kleer santralinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±r durumda tek reaktÃ¶r kalacak. 1982'de faaliyete baÅŸlayan santralin 1 numaralÄ± reaktÃ¶rÃ¼, halihazÄ±rda devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Faaliyetteki 3 numaralÄ± reaktÃ¶rÂ ise santralin 130 kilometre yakÄ±nÄ±ndaki Aso YanardaÄŸÄ±'nÄ±n faaliyete geÃ§mesi nedeniyleÂ geÃ§ici olarak kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ikata nÃ¼kleer santralinin 2 numaralÄ± reaktÃ¶rÃ¼, 2011'deki FukuÅŸima nÃ¼kleer felaketinin ardÄ±ndan sÄ±kÄ±laÅŸanÂ santral regÃ¼lasyonlarÄ± nedeniyle yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lmadan devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan 9. reaktÃ¶r oldu.

Ãœlkede 40 yÄ±lÄ±nÄ± dolduran birinci nesil nÃ¼kleer rektÃ¶rlerin operasyon Ã¶mrÃ¼, yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla 20 yÄ±la kadar uzatÄ±labiliyor.

Japonya'da halen ticari amaÃ§larla faaliyetini sÃ¼rdÃ¼ren 40 nÃ¼kleer reaktÃ¶r bulunuyor.Â

FUKUÅžÄ°MA FELAKETÄ°

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ve sonrasÄ±nda oluÅŸan tsunami, FukuÅŸima nÃ¼kleer santralinde radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±ya neden olmuÅŸtu. BÃ¶lgede yaÅŸayan on binlerce kiÅŸi, sÄ±zÄ±ntÄ± sonrasÄ± evlerini terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Yetkililer, hasar gÃ¶ren reaktÃ¶rlerdeki sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n tamamen kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±p santralin tasfiye edilmesinin on yÄ±llar sÃ¼receÄŸini tahmin ediyor.