11:29, 27 Mart 2018 SalÄ±

BahÃ§eli'den AB'ye sert tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

"Ä°FLAH OLMAZ BÄ°R HAÃ‡LI KAFASI"

BahÃ§eli, "AB Konseyinin, Ã¼lkemizin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini kÄ±nayan aÃ§Ä±klamasÄ± skandaldÄ±r, iflah olmaz bir HaÃ§lÄ± kafasÄ±dÄ±r. AB'nin kÄ±nama mesajÄ± bizim iÃ§in yok hÃ¼kmÃ¼ndedir. KÄ±nasanÄ±z ne yazar, kÄ±namasanÄ±z ne Ã§Ä±kar." dedi.

"TÃœRKÄ°YE Ä°Ã‡Ä°N VAROLUÅž SORUNU DEÄžÄ°L"

BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"AB Ã¼yeliÄŸi, TÃ¼rkiye iÃ§in bir kimlik sorunu, varoluÅŸ sorunu deÄŸildir. TÃ¼rkiye, AB'nin yÃ¶rÃ¼ngesinde kalacak, egemenliÄŸini devredecek uydu ve uyduruk bir devlet deÄŸildir. TÃ¼rkiye, AB'ye mecbur, muhtaÃ§, mahkum deÄŸildir. Ya onurlu, eÅŸit ve saygÄ±n bir Ã¼yeliÄŸin yolu aÃ§Ä±lÄ±r ya da evli evine, kÃ¶ylÃ¼ kÃ¶yÃ¼ne gider."