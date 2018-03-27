11:37, 27 Mart 2018 SalÄ±

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dram belgesel oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± (TDV), ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n trajedisini ve yaÅŸama tutunma mÃ¼cadelesini "Hayatta Kal" belgeseli ile ekranlara yansÄ±ttÄ±.



ÃœÃ§ kiÅŸilik TDV ekibi, ekim ayÄ±nda ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n canlarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Cox's Bazar'a giderek ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n katliamlardan kaÃ§Ä±ÅŸ mÃ¼cadelesiyle kamplardaki ve hastanelerdeki zorlu ÅŸartlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

"Hayatta Kal" belgeseli, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n 19. yÃ¼zyÄ±lÄ±n sonundan bu yana maruz kaldÄ±klarÄ± zulme Ä±ÅŸÄ±k tutarak baÅŸlÄ±yor.

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yÄ±llardÄ±r baÅŸta vatandaÅŸlÄ±k olmak Ã¼zere, eÄŸitim, seyahat gibi en temel insan haklarÄ±ndan bile yoksun bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinilen belgeselde, 25 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan saldÄ±rÄ±larda yakÄ±lan kÃ¶ylere ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n uÄŸradÄ±klarÄ± zulÃ¼mlere dair gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere ve bilgilere yer veriliyor.

Belgeselde, " YokluÄŸun en Ã§aresiz tanÄ±mÄ± Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±" tabiri kullanÄ±lÄ±yor.

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±klarÄ± zulÃ¼m nedeniyle artÄ±k Myanmar'da yaÅŸama ÅŸanslarÄ±nÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan belgeselde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n BangladeÅŸ'e geÃ§iÅŸ mÃ¼cadelesi sÄ±rasÄ±nda Ä°HA'lar ve TDV ekiplerinin bindiÄŸi teknelerden Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yer veriliyor.

Belgeselde Arakan ve BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±ndan akan ve iki Ã¼lkenin sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± teÅŸkil eden Naf Nehri, "hayatla Ã¶lÃ¼m arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r" olarak nitelendirilirken rÃ¶portaj yapÄ±lan Maruf, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n BangladeÅŸ'e geÃ§iÅŸ rotasÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kaÃ§Ä±ÅŸ mÃ¼cadelesinin BangladeÅŸ kÄ±yÄ±sÄ±na ulaÅŸtÄ±klarÄ±nda sona ermediÄŸine iÅŸaret edilen belgeselde, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kamp alanlarÄ±na ulaÅŸmak iÃ§in sÄ±rtlarÄ±nda hasta ya da yaralÄ± yakÄ±nlarÄ±, yanlarÄ±na alabildikleri birkaÃ§ parÃ§a eÅŸya ile yÃ¼rÃ¼mek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± balÃ§Ä±k kaplÄ± yola da yer veriliyor.

KAMPLARDA HAYATA TUTUNMA MÃœCADELESÄ°

Belgeselde konuÅŸan ArakanlÄ± bir genÃ§, annesi, babasÄ±, eÅŸi ve kÄ±z kardeÅŸiyle BangladeÅŸ'e geÃ§tiklerini belirterek "Myanmar ordusu evleri yaktÄ±, biz de BangladeÅŸ'e geldik, Evlerimizi, her ÅŸeyimizi yaktÄ±lar. KaÃ§amayanlar Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kimi buldularsa Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler ve iÅŸkence yaptÄ±lar. UzuvlarÄ±nÄ± kestiler. SaÄŸ kalanlar BangladeÅŸ'e kaÃ§tÄ±." diyerek sÄ±nÄ±rÄ±n Myanmar tarafÄ±nda yaÅŸanan dehÅŸeti anlattÄ±.

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man genÃ§, kÄ±z kardeÅŸinin iki Ã§ocuÄŸundan ayrÄ± kaldÄ±klarÄ±nÄ± bu nedenle de ya gelirlerse diye nehrin kenarÄ±nda beklediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

Arakan'da ateÅŸe verilen kÃ¶ylerden yÃ¼kselen dumanlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± belgeselde, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n zorlu ve tehlikeli yolculuÄŸun ardÄ±ndan kamplarda hayata tutunma mÃ¼cadelesi yansÄ±tÄ±lÄ±yor.

Kamplardaki yetersiz koÅŸullarda yaÅŸayan insanlara yapÄ±lan insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belgeselde, TDV'nin kurduÄŸu Ã§adÄ±rlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ve ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n TÃ¼rk Tepesi olarak andÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri var.

Belgeselin en dikkat Ã§ekici bÃ¶lÃ¼mlerinden biri, kampta bir kÄ±z bebeÄŸin doÄŸum anÄ±. Kamplarda gÃ¶rev yapan doktorlar, haftada 70-80 bebeÄŸin dÃ¼nyaya geldiÄŸini belirtiyor.

HASTANELERDE Ä°MKANLAR YETERSÄ°Z

Belgeselin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Arakan'da ordunun silahlarÄ±nÄ±n ve iÅŸkencelerinin hedefindeki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastane anlatÄ±lÄ±yor.

TaÅŸan laÄŸÄ±m sularÄ± arasÄ±nda soÄŸuk beton Ã¼zerinde tedavi edilmeyi bekleyen ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã§aresizliÄŸi, "Burada saÄŸlam bir insanÄ±n hasta olma ihtimali, bir hastanÄ±n iyileÅŸme ihtimalinden daha yÃ¼ksek" sÃ¶zleriyle gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriliyor.

Belgeselde dikkati Ã§eken detaylardan biri de iÅŸkence ya da silahlÄ± yaralanma nedeniyle tedavi gÃ¶ren hastalardan 47'sinin Ã§ocuk olmasÄ±. HastalarÄ±n en yaygÄ±n ÅŸikayetlerinden biri birinci derece yanÄ±klar.

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar, Myanmar'a dÃ¶nmek istemediklerini ve bunun "sistematik soykÄ±rÄ±m iÃ§in bir plan" olmasÄ±ndan endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± dile getiriyor.

Belgeselde, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n trajedisinin devam etmesi durumunda, bu insanlarÄ±n insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, organ mafyasÄ± ve fuhuÅŸ Ã§etelerinin hedefi olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuluyor.

ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARA SOYKIRIM VE ETNÄ°K TEMÄ°ZKLÄ°K

Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon olan MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusu, katliamlar ve Myanmar yÃ¶netiminin uyguladÄ±ÄŸÄ± sistematik ÅŸiddetin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¶Ã§ dalgalarÄ± nedeniyle 300 binin altÄ±na geriledi.

BM'ye gÃ¶re, yalnÄ±zca 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalÄ±p BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.

ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.

BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.