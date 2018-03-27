Güncelleme: 11:42, 27 Mart 2018 Salı

Tacikistan'dan 'Taliban'a destek' iddialarına yalanlama





Tacikistan'ın, sınırları üzerinden "Taliban" a silah gönderildiğine dair haberleri yalanladığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tacikistan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak 'Tacikistan’ın Afganistan ile sınırı üzerinden Taliban'a silah gönderildiği' haberlerini yalanladı. Açıklamada “Afganistan'daki ABD güçlerinin komutanı General John Nicholson’un 23 Mart günü BBC ile yaptığı özel röportajda Tacikistan sınırları üzerinden Taliban'a silah gönderildiği iddiası asılsızdır ve üzüntü vericidir” denildi. Bakanlık açıklamasında, "Tacikistan Taliban’ın meşruiyetini tanımamaktadır ve iddia edildiği gibi eylemlerin uygulanması için üçüncü ülkeler tarafından topraklarının kullanılmasına asla izin vermeyecektir. Biz Afganistan’daki çatışmaların hızlı ve barışçıl bir çözüm yolları ile çözülmesinden yanayız” dedi. Bölgedeki temel yaklaşımlarının barış ve güvenlik konularında ilkeli pozisyonununu korumaya devam edeceğini belirtti. Afganistan'daki ABD ve NATO güçleri komutanı General John Nicholson Rusya'yı Tacikistan sınırları üzerinden Afganistan'a silah göndermekle suçlamıştı.





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