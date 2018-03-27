11:54, 27 Mart 2018 SalÄ±

"PYD ve YPG, ana Ã¶rgÃ¼t PKK'nÄ±n unsurlarÄ±dÄ±r"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski ABD Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi James Jeffrey,Â PYD/YPG'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±nÂ unsurlarÄ± olduÄŸunu belirterek "Ä°lgili ABD kurumlarÄ± bu iliÅŸkiyi birÃ§ok kez dile getirmiÅŸtir ancak ABD yÃ¶netimi, PKK'yÄ± resmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul ederken (YPG ile ilgili) bu durumu resmi olarak Ã¶nemsemiyor gÃ¶zÃ¼kmektedir." dedi.

2008-2010 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak gÃ¶rev yapan Jeffrey, ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya desteÄŸini ve bu desteÄŸin Ankara-Washington hattÄ±nda neden olduÄŸu gerilimi deÄŸerlendirdi.

Jeffrey, PYD/YPG ile PKK arasÄ±ndaki iliÅŸkinin bir sÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±na ve bazÄ± Amerikan istihbarat kurumlarÄ±nÄ±n da bu iliÅŸkiyi kabul etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

"PKK'NIN KONTROLÃœ ALTINDA"

Emekli diplomat Jeffrey, "HiÃ§ ÅŸÃ¼phe yok ki PYD ve onun askeri kanadÄ± olan YPG, ana Ã¶rgÃ¼t PKK'nÄ±n unsurlarÄ±dÄ±r ve genel anlamda onun kontrolÃ¼ altÄ±ndadÄ±r." diye konuÅŸtu.

Jeffrey, "Ä°lgili ABD kurumlarÄ± bu iliÅŸkiyi birÃ§ok kez dile getirmiÅŸtir ancak ABD yÃ¶netimi, PKK'yÄ± resmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul ederken (YPG ile ilgili) bu durumu resmi olarak Ã¶nemsemiyor gÃ¶zÃ¼kmektedir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) Ã¼lkelerin terÃ¶r tehdit analizlerine yer verdiÄŸi resmi internet sayfasÄ±nda "YPG'nin PKK'nÄ±n Suriye kolu olduÄŸunu" yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Jeffrey, aynÄ± ÅŸekilde ABD Ä°stihbarat TopluluÄŸunun Ã¶nceki ay Kongreye sunduÄŸu resmi raporda da "YPG'den PKK uzantÄ±sÄ±" ÅŸeklinde bahsedildiÄŸinin bilindiÄŸini ifade etti.

Jeffrey, ABD'nin henÃ¼z PYD'yi bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak ilan etmediÄŸini ve dolayÄ±sÄ±yla ÅŸu anda "teknik olarak" onunla iÅŸ birliÄŸi yapabileceÄŸini savundu.

"DEAÅž KARÅžITI KOALÄ°SYON YAÅžAMAK Ä°STÄ°YOR"

ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'la mÃ¼cadelesini henÃ¼z tam olarak bitiremediÄŸini kaydeden Jeffrey, Suriye'nin halen bazÄ± bÃ¶lgelerinde DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu ayrÄ±ca "DEAÅž KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyonun" bÃ¼rokratik bir yapÄ± olarak biraz daha uzun yaÅŸamak istediÄŸini sÃ¶yledi.

Jeffrey'nin bu yorumu, Suriye ve Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± kurulan koalisyonun iÃ§ yapÄ±sÄ±nÄ± ve bÃ¼rokratik durumuna iliÅŸkin birtakÄ±m soru iÅŸaretlerini de gÃ¼ndeme getirdi.

ABD'nin, "DEAÅž'la mÃ¼cadele" yasal zemini Ã§erÃ§evesinde Suriye'de binlerce askerini bulundurabildiÄŸine dikkati Ã§eken Jeffrey, bu sebeple ABD yÃ¶netiminin DEAÅž'la mÃ¼cadeleyi son noktasÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼rmeye niyetli olduÄŸunu ifade etti.

"AMAÃ‡ SURÄ°YE'DE KÃœRTLERÄ° OTONOM GÃœÃ‡ HALÄ°NE GETÄ°RMEK DEÄžÄ°L"

"ABD'nin PYD/YPG ile iÅŸ birliÄŸinin en Ã¶nemli nedeni, ABD'nin Suriye iÃ§inde askerlerini bulundurabilmesinin ve Esed rejimine karÅŸÄ± koyabilmesinin en kolay yolu olmasÄ±dÄ±r." diyen Jeffrey, "Bu iÅŸ birliÄŸinin amacÄ±, Suriye'de KÃ¼rtleri otonom bir gÃ¼Ã§ haline getirmek deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.

Washington'dan saÄŸladÄ±ÄŸÄ± askeri ve psikolojik desteÄŸi kendine gÃ¶re farklÄ± amaÃ§larla kullanmak isteyen tarafÄ±n PYD/PKK olduÄŸuna dikkat Ã§eken Jeffrey, yine de asÄ±l belirleyici olan unsurun, ABD yÃ¶netiminin desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p sÃ¼rdÃ¼rmeyeceÄŸi olduÄŸunu vurguladÄ±.

"TÃœRK VE AMERÄ°KAN ASKERLERÄ° KARÅžI KARÅžIYA GELMEZ"

Jeffrey, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin birÃ§ok yapÄ±sal boyutunun bulunduÄŸunu, mevcut sorunlardan bazÄ±larÄ±nÄ±n da bu yapÄ±sal konularla ilgili olduÄŸunu kaydederek sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n zaman alacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi zaman alacak ancak TÃ¼rk askeri ile Amerikan askerlerinin herhangi bir ÅŸekilde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmeyeceÄŸine eminim." yorumunu yapan Jeffrey, bu ay sonunda koltuÄŸunu terk edecek olan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n son Ankara ziyaretinde Ã¶zellikle MenbiÃ§ konusunda Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Sonraki Suriye konulu teknik heyet gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde de MenbiÃ§ konusunun masada olduÄŸunu belirten Jeffrey, bu konuda devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden olumlu sonuÃ§lar beklenebileceÄŸini dile getirdi.

"STRATEJÄ°K TEHDÄ°TLER PYD/PKK VE ESED-Ä°RAN-RUSYA"

DiÄŸer yandan Jeffrey, TÃ¼rk-Amerikan iliÅŸkilerindeki PYD/PKK kaynaklÄ± sorunlardan farklÄ± olarak bÃ¶lgedeki iÅŸ birliklerinin dinamiklerine daha yakÄ±ndan bakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekti.

Suriye baÄŸlamÄ±nda TÃ¼rkiye iÃ§in iki stratejik tehdidin PYD/PKK ve Esed-Ä°ran-Rusya Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu savunan Jeffrey, "Esed-Ä°ran-Rusya Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± TÃ¼rkiye iÃ§in tek uzun vadeli mÃ¼ttefik ABD'dir. Ancak ABD de Suriye'de bu Ã¼Ã§lÃ¼ye karÅŸÄ± asker bulundurabilmek iÃ§in PYD ile iÅŸ birliÄŸine gereksinim duymaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"ABD, TÃœRKÄ°YE'YÄ° RUSYA'YA Ä°TMEMELÄ°"

Jeffrey'nin de iÅŸaret ettiÄŸi, "NATO mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiye'nin Rusya'ya itilmemesi" ve "ABD'nin bu konuda aynaya bakmasÄ±" gerektiÄŸi yaklaÅŸÄ±mÄ±, son dÃ¶nemde Washington kulislerinde daha fazla dile getirilen bir argÃ¼man olmaya baÅŸladÄ±.

Nitekim Wall Street Journal yazarÄ± Walter Russell Mead de 12 Mart'taki yazÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki buzlarÄ±n, Ankara-Moskova hattÄ±nda yakÄ±nlaÅŸmaya zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Trump yÃ¶netiminin bu konuda bir ÅŸeyler yapmasÄ± gerektiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Mead, TÃ¼rkiye ile ABD'nin Ä°ran-Rusya eksenine alternatif bir eksen oluÅŸturabileceÄŸini ve bu tÃ¼r bir giriÅŸimin iki Ã¼lkenin de Ã§Ä±karÄ±na olacaÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.

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