12:14, 27 Mart 2018 SalÄ±

BelÃ§ika'da yÃ¼zlerce taksiciden 'Uber' protestosu





BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'in sembollerinden "Atomium" Ã§evresinde sabah saatlerinde yÃ¼zlerce taksici, Uber'i protesto etmek iÃ§in buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de yÃ¼zlerce taksi, Uber uygulamasÄ±nÄ± ana yollarÄ± kapatarak protesto etti.



Taksiciler ÅŸehrin Ã§evre yolunu ve bazÄ± ana yollarÄ±nÄ± ulaÅŸÄ±ma kapatarak trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± engelledi. Protesto nedeniyle BrÃ¼ksel polisi, vatandaÅŸlara metro, tramvay ve otobÃ¼s gibi toplu ulaÅŸÄ±mÄ± kullanmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Uber, BrÃ¼ksel'de taksicilere Ã¶nemli maddi sorunlar yaÅŸatÄ±yor. Uber nedeniyle taksi lisans fiyatlarÄ±nÄ±n Ã§ok dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶zellikle akÅŸam ve hafta sonunda da taksilerin gelirlerinde Ã¶nemli azalma olduÄŸu ifade ediliyor. Taksiciler Uber'i haksÄ±z rekabet etmekle suÃ§luyor. BrÃ¼ksel'de bin 270 civarÄ±nda taksi ve bin kadar Uber bulunuyor.

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