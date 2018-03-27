BelÃ§ika'da yÃ¼zlerce taksiciden 'Uber' protestosu

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de yÃ¼zlerce taksi, Uber uygulamasÄ±nÄ± ana yollarÄ± kapatarak protesto etti.
Taksiciler ÅŸehrin Ã§evre yolunu ve bazÄ± ana yollarÄ±nÄ± ulaÅŸÄ±ma kapatarak trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± engelledi.
Protesto nedeniyle BrÃ¼ksel polisi, vatandaÅŸlara metro, tramvay ve otobÃ¼s gibi toplu ulaÅŸÄ±mÄ± kullanmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Uber, BrÃ¼ksel'de taksicilere Ã¶nemli maddi sorunlar yaÅŸatÄ±yor. Uber nedeniyle taksi lisans fiyatlarÄ±nÄ±n Ã§ok dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶zellikle akÅŸam ve hafta sonunda da taksilerin gelirlerinde Ã¶nemli azalma olduÄŸu ifade ediliyor. Taksiciler Uber'i haksÄ±z rekabet etmekle suÃ§luyor.
BrÃ¼ksel'de bin 270 civarÄ±nda taksi ve bin kadar Uber bulunuyor.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'in sembollerinden "Atomium" Ã§evresinde sabah saatlerinde yÃ¼zlerce taksici, Uber'i protesto etmek iÃ§in buluÅŸtu
ABD'nin eski Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi James Jeffrey, PYD/YPG'nin PKK'nÄ±n unsurlarÄ± olduÄŸunu belirterek "Ä°lgili ABD kurumlarÄ± bu iliÅŸkiyi birÃ§ok kez dile getirmiÅŸtir ancak ABD yÃ¶netimi, PKK'yÄ± resmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul ederken bu durumu resmi olarak Ã¶nemsemiyor gÃ¶zÃ¼kmektedir." ifadelerini kullandÄ±.
Tacikistan'Ä±n, sÄ±nÄ±rlarÄ± Ã¼zerinden "Taliban" a silah gÃ¶nderildiÄŸine dair haberleri yalanladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n BangladeÅŸ'e geÃ§iÅŸ mÃ¼cadelesini ve kamplardaki zorlu yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± anlatan "Hayatta Kal" isimli bir belgesel hazÄ±rladÄ±
Japonya'da, operasyon sÃ¼resi 2022'de dolacak Ehime Ä°dari BÃ¶lgesi'ndeki Ikata nÃ¼kleer santralinin 2 numaralÄ± reaktÃ¶rÃ¼nÃ¼n, 20 yÄ±llÄ±k ilave faaliyet opsiyonu kullanÄ±lmadan devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
Kazakistan'da 28 Nisan'da Halk Meclisi toplantÄ±sÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±
Katar ve TÃ¼rkiye'den askeri gÃ¼Ã§lerin katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Aslan Ä°ni' adlÄ± tatbikatÄ±n 14-22 Mart tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi
Kanadaâ€™da geÃ§en yÄ±l silahla bastÄ±ÄŸÄ± camide namaz kÄ±lan 6 kiÅŸiyi katleden Alexandre Bissonnette'nin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kuzey Kore'ye ait yÃ¼ksek koruma saÄŸlanan bir trenin Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'e gittiÄŸi haberlerinin ardÄ±ndan trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceÄŸi iddia ediliyor.
Avustralya BaÅŸbakanÄ± Turnbull, iki Rus diplomatÄ±n 7 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkeyi terk edeceÄŸini duyurdu.
Ä°stanbul'dan Erbil'e 6 ay aradan sonra doÄŸrudan ilk uÃ§ak seferi yapÄ±ldÄ±
Almanya ve Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±, BaÅŸbakan Netanyahu ile yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, 'Ä°srail'in yanÄ±nda olduklarÄ±' mesajÄ±nÄ± verdi.
Orta Afrika Cumhuriyeti Bambari kentinde anti-Balaka silahlÄ± grubu ile OAC HalkÄ± Ä°Ã§in Birlik Hareketi'ne baÄŸlÄ± milisler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 80 kiÅŸi yaralandÄ±.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerine iliÅŸkin, "Mevcut sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek ve ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n potansiyelini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in diyalog ve istiÅŸareye hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.
Ä°ngiltere'deki Yahudi Ã¶rgÃ¼tleri, ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin lideri Jeremy Corbyn'i antisemitizme gÃ¶z yumduÄŸu gerekÃ§esiyle protesto etti.