13:28, 27 Mart 2018 SalÄ±

Ä°Ãœ'de Ukrayna Dili ve EdebiyatÄ± Anabilim DalÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, "KÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde okullaÅŸma oranÄ± yÃ¼zde 44, erkeklerin yÃ¼zde 40'tÄ±r. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde okullaÅŸmada Avrupa'da birinciyiz, Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan ise Rusya'dan sonra ikinciyiz." dedi.

YÄ±lmaz, Ä°stanbul Ãœniversitesi (Ä°Ãœ) Ukrayna Dili ve EdebiyatÄ± Anabilim DalÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda, eÄŸitim programÄ±nÄ±n, ortak tarih, kÃ¼ltÃ¼r ve coÄŸrafyayÄ± paylaÅŸan Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkileri daha da ileriye gÃ¶tÃ¼receÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Hangi alanda olursa olsun bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n amacÄ±nÄ±n Ã§ocuklara kalkÄ±nmÄ±ÅŸ, refah iÃ§inde ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye bÄ±rakmak olduÄŸunu dile getiren YÄ±lmaz, bunun ancak eÄŸitimle yapabileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

YÄ±lmaz, bilgi Ã§aÄŸÄ±nda Ã¼lkelerin mukayeseli Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n genÃ§, dinamik ve nitelikli insan gÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu belirterek, "Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak kaliteli bir eÄŸitim ve herkes iÃ§in eÄŸitimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini, deÄŸiÅŸmez hedefimiz olarak belirliyoruz. Hayata hazÄ±r, saÄŸlÄ±klÄ± ve mutlu bireyler yetiÅŸtiren eÄŸitim sistemini hedefliyoruz. EÄŸitim, Ã¼lkemizin hem bilgi ekonomisine geÃ§iÅŸ iÃ§in hem de demokrasinin kÃ¶kleÅŸmesi iÃ§in olmazsa olmazdÄ±r. Ãœlkemizin her alanda hedeflerine ulaÅŸabilmesi ve tam baÄŸÄ±msÄ±z olabilmesi, mutlaka ve mutlaka nitelikli bilgiye ve o bilgiyi Ã¼rÃ¼ne Ã§evirecek nitelikli bilim adamlarÄ±na sahip olmaktan geÃ§iyor. Nitelikli bilgiyi Ã¼reten ve nitelikli bilim adamlarÄ±nÄ± yetiÅŸtiren kurumlar da Ã¼niversitelerimizdir." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'de 18 milyona yakÄ±n Ã¶ÄŸrencinin temel eÄŸitim ve ortaÃ¶ÄŸretimde, 7 milyondan fazla Ã¶ÄŸrencinin de yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde olduÄŸunu kaydeden YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Merkezi hÃ¼kÃ¼met bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 18'inden fazlasÄ±nÄ±, milli gelirin ise yÃ¼zde 6,2'sinden fazlasÄ±nÄ± eÄŸitime ayÄ±rÄ±yoruz. OECD Ã¼lkelerinin ortalamasÄ±, milli gelirden eÄŸitime ayrÄ±lan pay, yÃ¼zde 5,2. TÃ¼rkiye, beÅŸeri sermayesini kendisine gÃ¼Ã§ olarak dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸ ender Ã¼lkelerden biridir. EÄŸitimin nihai Ã§Ä±ktÄ±sÄ± milli gelirdir. Son 10 yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§erisinde OECD Ã¼lkeleri arasÄ±nda milli gelirini en Ã§ok arttÄ±ran Ã¼lke TÃ¼rkiye'dir. OkullaÅŸma oranÄ±nÄ± arttÄ±rmak istiyoruz. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde okullaÅŸma oranÄ±mÄ±z yÃ¼zde 42 net, brÃ¼t okullaÅŸma oranÄ±mÄ±z yÃ¼zde 100'Ã¼n de Ã¼zerinde. KÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde okullaÅŸma oranÄ± yÃ¼zde 44, erkeklerin yÃ¼zde 40'tÄ±r. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde okullaÅŸmada Avrupa'da birinciyiz, Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan ise Rusya'dan sonra ikinciyiz."

YÄ±lmaz, gelecek dÃ¶nem daha Ã§ok iÅŸbirliÄŸi ve daha Ã§ok iletiÅŸim olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, baÅŸta eÄŸitim olmak Ã¼zere iÅŸbirliÄŸini her alanda arttÄ±rmak ve geliÅŸtirmek istediklerini ifade etti.

BEÅžERÄ° SERMAYE

Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Lilia Hrynevych de Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde Ukrayna Dili ve EdebiyatÄ± Anabilim DalÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu dile getirerek, "Bu ilk program ama her bÃ¼yÃ¼k yol kÃ¼Ã§Ã¼k adÄ±mlardan baÅŸlar. Burada eÄŸitim alacak Ã¶ÄŸrenciler sadece Ukrayna dili Ã¶ÄŸrenmeyecekler, bunun yanÄ± sÄ±ra bizim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ daha iyi keÅŸfetme imkanÄ±na sahip olacaklar. DolayÄ±sÄ±yla bundan sonra hem iliÅŸkilerimiz daha iyi geliÅŸecek hem de halklarÄ±mÄ±z daha iyi tanÄ±ÅŸacak ve yeni ortak projelere yol aÃ§Ä±lacak." dedi.

Ukrayna'nÄ±n ve TÃ¼rkiye'nin yollarÄ±n kesiÅŸtiÄŸi noktada bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Hrynevych, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¶prÃ¼ olmalÄ±. KÃ¶prÃ¼lerin kurulmasÄ±nda beÅŸeri sermaye Ã§ok Ã¶nemli. 2 yÄ±lda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k mesafe katedildi ve bÃ¼rokratik sÃ¼reÃ§lere raÄŸmen programÄ± iki yÄ±lda aÃ§abildik. Ukrayna'da TÃ¼rkÃ§e eÄŸitimi veriliyor. Ukrayna'daki Ã¼niversitelerde yaklaÅŸÄ±k 2 bin 700 TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± zamanda Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye eÄŸitim iÃ§in gelen Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor. Bu yÄ±l sayÄ± 500'e Ã§Ä±ktÄ±. Ukrayna dili programÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ortaklaÅŸa programlar yapabilir, Ã§ift diploma programlarÄ±na geÃ§ebiliriz."

Hrynevych, Ukrayna'da milli gelirin yÃ¼zde 60,5'inin eÄŸitime ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam gibi gelebilir, ama genel olarak milli gelir dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iÃ§in o kadar bÃ¼yÃ¼k rakamlar deÄŸil. Yeni teknolojileri geliÅŸtirmek ve beÅŸeri sermayeyi hazÄ±rlamak gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Lilia Hrynevych, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, Ä°stanbul Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer Faruk Yelkenci, Ä°stanbul Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Mahmut Ak, Ä°Ãœ Edebiyat FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Hayati Develi ve akademisyenlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla Ukrayna Dili ve EdebiyatÄ± Anabilim DalÄ± KÃ¼rsÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Daha sonra Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz ve Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Hrynevych, Ä°Ãœ RektÃ¶rlÃ¼k BinasÄ±'nda basÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Ahmet Bilgili, YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§ ve RektÃ¶r Ak da katÄ±ldÄ±.

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