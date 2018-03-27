Ä°Ãœ'de Ukrayna Dili ve EdebiyatÄ± Anabilim DalÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, "KÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde okullaÅŸma oranÄ± yÃ¼zde 44, erkeklerin yÃ¼zde 40'tÄ±r. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde okullaÅŸmada Avrupa'da birinciyiz, Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan ise Rusya'dan sonra ikinciyiz." dedi.
YÄ±lmaz, Ä°stanbul Ãœniversitesi (Ä°Ãœ) Ukrayna Dili ve EdebiyatÄ± Anabilim DalÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda, eÄŸitim programÄ±nÄ±n, ortak tarih, kÃ¼ltÃ¼r ve coÄŸrafyayÄ± paylaÅŸan Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkileri daha da ileriye gÃ¶tÃ¼receÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Hangi alanda olursa olsun bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n amacÄ±nÄ±n Ã§ocuklara kalkÄ±nmÄ±ÅŸ, refah iÃ§inde ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye bÄ±rakmak olduÄŸunu dile getiren YÄ±lmaz, bunun ancak eÄŸitimle yapabileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
YÄ±lmaz, bilgi Ã§aÄŸÄ±nda Ã¼lkelerin mukayeseli Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n genÃ§, dinamik ve nitelikli insan gÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu belirterek, "Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak kaliteli bir eÄŸitim ve herkes iÃ§in eÄŸitimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini, deÄŸiÅŸmez hedefimiz olarak belirliyoruz. Hayata hazÄ±r, saÄŸlÄ±klÄ± ve mutlu bireyler yetiÅŸtiren eÄŸitim sistemini hedefliyoruz. EÄŸitim, Ã¼lkemizin hem bilgi ekonomisine geÃ§iÅŸ iÃ§in hem de demokrasinin kÃ¶kleÅŸmesi iÃ§in olmazsa olmazdÄ±r. Ãœlkemizin her alanda hedeflerine ulaÅŸabilmesi ve tam baÄŸÄ±msÄ±z olabilmesi, mutlaka ve mutlaka nitelikli bilgiye ve o bilgiyi Ã¼rÃ¼ne Ã§evirecek nitelikli bilim adamlarÄ±na sahip olmaktan geÃ§iyor. Nitelikli bilgiyi Ã¼reten ve nitelikli bilim adamlarÄ±nÄ± yetiÅŸtiren kurumlar da Ã¼niversitelerimizdir." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'de 18 milyona yakÄ±n Ã¶ÄŸrencinin temel eÄŸitim ve ortaÃ¶ÄŸretimde, 7 milyondan fazla Ã¶ÄŸrencinin de yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde olduÄŸunu kaydeden YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Merkezi hÃ¼kÃ¼met bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 18'inden fazlasÄ±nÄ±, milli gelirin ise yÃ¼zde 6,2'sinden fazlasÄ±nÄ± eÄŸitime ayÄ±rÄ±yoruz. OECD Ã¼lkelerinin ortalamasÄ±, milli gelirden eÄŸitime ayrÄ±lan pay, yÃ¼zde 5,2. TÃ¼rkiye, beÅŸeri sermayesini kendisine gÃ¼Ã§ olarak dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸ ender Ã¼lkelerden biridir. EÄŸitimin nihai Ã§Ä±ktÄ±sÄ± milli gelirdir. Son 10 yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§erisinde OECD Ã¼lkeleri arasÄ±nda milli gelirini en Ã§ok arttÄ±ran Ã¼lke TÃ¼rkiye'dir. OkullaÅŸma oranÄ±nÄ± arttÄ±rmak istiyoruz. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde okullaÅŸma oranÄ±mÄ±z yÃ¼zde 42 net, brÃ¼t okullaÅŸma oranÄ±mÄ±z yÃ¼zde 100'Ã¼n de Ã¼zerinde. KÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde okullaÅŸma oranÄ± yÃ¼zde 44, erkeklerin yÃ¼zde 40'tÄ±r. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde okullaÅŸmada Avrupa'da birinciyiz, Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan ise Rusya'dan sonra ikinciyiz."
YÄ±lmaz, gelecek dÃ¶nem daha Ã§ok iÅŸbirliÄŸi ve daha Ã§ok iletiÅŸim olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, baÅŸta eÄŸitim olmak Ã¼zere iÅŸbirliÄŸini her alanda arttÄ±rmak ve geliÅŸtirmek istediklerini ifade etti.
BEÅžERÄ° SERMAYE
Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Lilia Hrynevych de Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde Ukrayna Dili ve EdebiyatÄ± Anabilim DalÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu dile getirerek, "Bu ilk program ama her bÃ¼yÃ¼k yol kÃ¼Ã§Ã¼k adÄ±mlardan baÅŸlar. Burada eÄŸitim alacak Ã¶ÄŸrenciler sadece Ukrayna dili Ã¶ÄŸrenmeyecekler, bunun yanÄ± sÄ±ra bizim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ daha iyi keÅŸfetme imkanÄ±na sahip olacaklar. DolayÄ±sÄ±yla bundan sonra hem iliÅŸkilerimiz daha iyi geliÅŸecek hem de halklarÄ±mÄ±z daha iyi tanÄ±ÅŸacak ve yeni ortak projelere yol aÃ§Ä±lacak." dedi.
Ukrayna'nÄ±n ve TÃ¼rkiye'nin yollarÄ±n kesiÅŸtiÄŸi noktada bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Hrynevych, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¶prÃ¼ olmalÄ±. KÃ¶prÃ¼lerin kurulmasÄ±nda beÅŸeri sermaye Ã§ok Ã¶nemli. 2 yÄ±lda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k mesafe katedildi ve bÃ¼rokratik sÃ¼reÃ§lere raÄŸmen programÄ± iki yÄ±lda aÃ§abildik. Ukrayna'da TÃ¼rkÃ§e eÄŸitimi veriliyor. Ukrayna'daki Ã¼niversitelerde yaklaÅŸÄ±k 2 bin 700 TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± zamanda Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye eÄŸitim iÃ§in gelen Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor. Bu yÄ±l sayÄ± 500'e Ã§Ä±ktÄ±. Ukrayna dili programÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ortaklaÅŸa programlar yapabilir, Ã§ift diploma programlarÄ±na geÃ§ebiliriz."
Hrynevych, Ukrayna'da milli gelirin yÃ¼zde 60,5'inin eÄŸitime ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam gibi gelebilir, ama genel olarak milli gelir dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iÃ§in o kadar bÃ¼yÃ¼k rakamlar deÄŸil. Yeni teknolojileri geliÅŸtirmek ve beÅŸeri sermayeyi hazÄ±rlamak gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Lilia Hrynevych, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, Ä°stanbul Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer Faruk Yelkenci, Ä°stanbul Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Mahmut Ak, Ä°Ãœ Edebiyat FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Hayati Develi ve akademisyenlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla Ukrayna Dili ve EdebiyatÄ± Anabilim DalÄ± KÃ¼rsÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Daha sonra Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz ve Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Hrynevych, Ä°Ãœ RektÃ¶rlÃ¼k BinasÄ±'nda basÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Ahmet Bilgili, YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§ ve RektÃ¶r Ak da katÄ±ldÄ±.
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Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Hrynevych, "Ukrayna'daki Ã¼niversitelerde yaklaÅŸÄ±k 2 bin 700 TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± zamanda Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye eÄŸitim iÃ§in gelen Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor. Bu yÄ±l sayÄ± 500'e Ã§Ä±ktÄ±. Ukrayna dili programÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ortaklaÅŸa programlar yapabilir, Ã§ift diploma programlarÄ±na geÃ§ebiliriz" dedi
SorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±lan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in KDK'ye yapÄ±lan baÅŸvurunun, adayÄ±n lehine sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Sosyolog Dr. Esra Albayrak, Ã§ocuk ihmali ve istismarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sorunun medyanÄ±n gÃ¼nlÃ¼k tartÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§erisinde Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konunun bilhassa uzmanlar tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti
YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu.
ÃœÃ§ Ã¼niversitede 900 Ã¶ÄŸrencinin TÃ¼rkÃ§e dersi almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'da, Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yeterli sÄ±nÄ±f bulunamÄ±yor
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapÄ±lacak 2018-YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na baÅŸvurularÄ±n yarÄ±n sona ereceÄŸi bildirildi
IEFT Yurt DÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim FuarlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Akar, "YÄ±lda 100 bin Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na eÄŸitim iÃ§in Ã§Ä±karken, ÅŸu an 125 bin uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. Bu rakam, 7 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 25 bin civarÄ±ndaydÄ±" ifadelerini kullandÄ±
ABD, Ä°ngiltere, Ä°sveÃ§ ve Brezilya'da 100'Ã¼n Ã¼stÃ¼nde MS hastasÄ±yla yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, kÃ¶k hÃ¼cre naklinin, birÃ§ok hasta iÃ§in "ezber bozan" bir tedavi yÃ¶ntemi olabileceÄŸi belirtildi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden Ã¶ÄŸrenilebilecek
DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen markalarÄ±na ait ÅŸiÅŸelenmiÅŸ sularda yapÄ±lan testlerde, Ã¼rÃ¼nlerin hemen hemen hepsinde plastik iÃ§eriÄŸine rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
EndonezyalÄ±lar, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini kuvvetlendirmek iÃ§in arÄ± zehriyle yapÄ±lan akupunktur tedavisine baÅŸvuruyor, tedavinin, felÃ§, hepatit, baÅŸ dÃ¶nmesi ve kolesterol gibi bir Ã§ok hastalÄ±ÄŸa iyi geldiÄŸine inanÄ±lÄ±yor.
2018-MSÃœ'nÃ¼n giriÅŸ belgelerinin internetten eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–SYM tarafÄ±ndan 6 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek sÄ±nava baÅŸvurular 15 Mart'a kadar sÃ¼recek
TÃ¼rkiye'de aile yapÄ±sÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ± 2016 sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, eÅŸler arasÄ±nda en fazla sorun yaÅŸanan konunun yÃ¼zde 5,9 ile ev ile ilgili sorumluluklar olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. EÅŸinin gelirinin yeterli olmamasÄ± konusunda kadÄ±nlar yÃ¼zde 7,3, erkekler yÃ¼zde 3, ev ile ilgili sorumluluklarda kadÄ±nlar yÃ¼zde 7,1, erkekler ise yÃ¼zde 4,6 oranÄ±nda sorun yaÅŸadÄ±.
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mahmut Ã–zer, yÄ±lda iki defa yapÄ±lan ALES ilaveten yÄ±lda iki defa da e-ALES yapÄ±lma kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Dr. David Perlmutter, Beyin ve BaÄŸÄ±rsakâ€™ta mikrobiyomunuzun (vÃ¼cudunuzdaki bakteri topluluÄŸunun) beyninizin saÄŸlÄ±k durumunu ciddi anlamda etkilediÄŸini ortaya koyuyor.