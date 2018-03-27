13:33, 27 Mart 2018 SalÄ±

Rusya'daki AVM yangÄ±nÄ±nda aÃ§Ä±klamalara inanmayan halk ayaklandÄ±





Rusyaâ€™nÄ±n Kemerovo kentindeki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi yangÄ±nÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±yla ilgili resmi aÃ§Ä±klamalara inanmayan bir grup, gÃ¶steri dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n Kemerovo ÅŸehrindeki AVM yangÄ±nÄ±nda resmi aÃ§Ä±klamalara inanmayan kalabalÄ±k, yerel yÃ¶netimin istifasÄ±nÄ± istedi.



YaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸilik bir grup valilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanarak yerel yÃ¶neticilerin istifasÄ±nÄ± istedi. AÃ§Ä±klanan resmi Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±na inanmayan grup "gerÃ§eklerin" aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istedi. Ã–te yandan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, sabah saatlerinde Kemerovoâ€™ya gelerek, kurbanlar iÃ§in ayrÄ±lan alana Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±. Putin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, AVM yangÄ±nÄ±nda resmi makamlarca aÃ§Ä±klanan Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± hususunda ÅŸÃ¼pheye dÃ¼ÅŸÃ¼lmemesi, sosyal medyada yayÄ±lan yanlÄ±ÅŸ bilgilere inanÄ±lmamasÄ± tavsiyesinde bulundu. Sadece dinlenmek iÃ§in AVM'ye gelen insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirten Putin, "NÃ¼fus yapÄ±sÄ±ndan sÃ¶z ediyoruz ve bu kadar insanÄ± neden kaybediyoruz? Ä°hmalkarlÄ±k ve sorumsuzluktan." ifadelerini kullandÄ±. Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesimindeki Kemerovo ÅŸehrinde bulunan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã¶nceki gÃ¼n Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 64 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, onlarca kiÅŸiden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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