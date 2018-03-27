Rusya'daki AVM yangÄ±nÄ±nda aÃ§Ä±klamalara inanmayan halk ayaklandÄ±

Rusya'nÄ±n Kemerovo ÅŸehrindeki AVM yangÄ±nÄ±nda resmi aÃ§Ä±klamalara inanmayan kalabalÄ±k, yerel yÃ¶netimin istifasÄ±nÄ± istedi.
YaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸilik bir grup valilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanarak yerel yÃ¶neticilerin istifasÄ±nÄ± istedi.
AÃ§Ä±klanan resmi Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±na inanmayan grup "gerÃ§eklerin" aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istedi.
Ã–te yandan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, sabah saatlerinde Kemerovoâ€™ya gelerek, kurbanlar iÃ§in ayrÄ±lan alana Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±.
Putin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, AVM yangÄ±nÄ±nda resmi makamlarca aÃ§Ä±klanan Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± hususunda ÅŸÃ¼pheye dÃ¼ÅŸÃ¼lmemesi, sosyal medyada yayÄ±lan yanlÄ±ÅŸ bilgilere inanÄ±lmamasÄ± tavsiyesinde bulundu.
Sadece dinlenmek iÃ§in AVM'ye gelen insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirten Putin, "NÃ¼fus yapÄ±sÄ±ndan sÃ¶z ediyoruz ve bu kadar insanÄ± neden kaybediyoruz? Ä°hmalkarlÄ±k ve sorumsuzluktan." ifadelerini kullandÄ±.
Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesimindeki Kemerovo ÅŸehrinde bulunan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã¶nceki gÃ¼n Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 64 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, onlarca kiÅŸiden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Facebook kurucusu ve CEOâ€™su Zuckerberg, Cambridge Analytica veri analiz firmasÄ±na yÃ¶nelik iddialarÄ± araÅŸtÄ±ran parlamento komisyonuna ifade vermeyi reddetti
Sivil Savunma ekiplerinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Esed rejiminin Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle DoÄŸu Guta'ya 19 Åžubat- 23 Mart arasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 291'i Ã§ocuk, 223'Ã¼ kadÄ±n toplam bin 433 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hindistan'da Devlet DemiryollarÄ±nda aÃ§Ä±lan 100 bin kiÅŸilik kadroya 20 milyondan fazla kiÅŸinin baÅŸvuruda bulunduÄŸu bildirildi
UNICEF tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Yemen'de en az 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸi, 2 bin 419 Ã§ocuÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarda savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkedeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n 15 yaÅŸ Ã¶ncesi evlendirildiÄŸi belirtildi
NATO, bÃ¼nyesindeki 7 Rus diplomatÄ±n akreditasyonunu iptal etti
Atina'da sÃ¶zleÅŸmelerinin uzatÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyen belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanarak meclis binasÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Arakan'da 25 AÄŸustos'tan bu yana en Ã§ok tahribat gÃ¶ren Maungdaw'Ä±n kÃ¶ylerinde bugÃ¼n Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin bÃ¶lgedeki ÅŸiddet eylemlerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying, Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesiyle ilgili taraflara diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, NATO Ã¼yesi ve AB Ã¼lkelerinin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmelerine iliÅŸkin, "Cevap vereceÄŸiz, endiÅŸeniz olmasÄ±n. Bu aÄŸÄ±r kabalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± sabretmeyi kimse istemez." dedi
Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu KudÃ¼s'te ikamet eden Filistinliler, yeni Ã§Ä±karÄ±lan "sÃ¼rgÃ¼n yasasÄ±" ile siyasi gerekÃ§eler Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek, gÃ¶Ã§ ettirilme tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yalar
Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan beÅŸinci konvoy da Hama'ya vardÄ±
Rusyaâ€™nÄ±n Kemerovo kentindeki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi yangÄ±nÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±yla ilgili resmi aÃ§Ä±klamalara inanmayan bir grup, gÃ¶steri dÃ¼zenledi
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'in sembollerinden "Atomium" Ã§evresinde sabah saatlerinde yÃ¼zlerce taksici, Uber'i protesto etmek iÃ§in buluÅŸtu
ABD'nin eski Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi James Jeffrey, PYD/YPG'nin PKK'nÄ±n unsurlarÄ± olduÄŸunu belirterek "Ä°lgili ABD kurumlarÄ± bu iliÅŸkiyi birÃ§ok kez dile getirmiÅŸtir ancak ABD yÃ¶netimi, PKK'yÄ± resmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul ederken bu durumu resmi olarak Ã¶nemsemiyor gÃ¶zÃ¼kmektedir." ifadelerini kullandÄ±.
Tacikistan'Ä±n, sÄ±nÄ±rlarÄ± Ã¼zerinden "Taliban" a silah gÃ¶nderildiÄŸine dair haberleri yalanladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n BangladeÅŸ'e geÃ§iÅŸ mÃ¼cadelesini ve kamplardaki zorlu yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± anlatan "Hayatta Kal" isimli bir belgesel hazÄ±rladÄ±