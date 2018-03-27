13:46, 27 Mart 2018 SalÄ±

Canikli'den 'S-400 alÄ±mÄ± F-35 projesini etkiler mi?' sorusuna cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, AK Parti TBMM Grup ToplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

Bir gazetecinin, "S-400'lerde son durum nedir? S-400 alÄ±mÄ±Â F-35 projesini etkiler mi?" sorusu Ã¼zerine Canikli, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu;

"En son cÃ¼mleyi sÃ¶ylediÄŸimizden bu yana herhangi bir deÄŸiÅŸiklik yok. AnlaÅŸma yapÄ±ldÄ±, finansmanÄ± da Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼, sipariÅŸ verildi, avans Ã¶demesi yapÄ±ldÄ±. Halen o noktadayÄ±z. Hatta planlanan takvimden, Ã¶nceden teslim etme imkanÄ± olur mu diye zaman zaman gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz."

"AYRI PROJELER"

Nurettin Canikli, "Bu, F-35'leri etkiler mi?" sorusuna, "Yok, onlarla ne alakasÄ± var? Hepsi ayrÄ± projeler bunlar. TÃ¼rkiye yÄ±llar Ã¶nce F-35 projesine girdi, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±ldan itibaren de teslimler baÅŸlÄ±yor. ParasÄ±nÄ± veriyoruz, onunla hiÃ§bir alakasÄ± yok bunun." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"ABD Kongresi'nde bunun engellenmesine yÃ¶nelik kulisin dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ ifade ediliyor." sÃ¶zleri Ã¼zerine Canikli, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"Bu, her ÅŸeyden Ã¶nce ticari bir faaliyet. AnlaÅŸmalar yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Biz, anlaÅŸmalar muhaceresinde Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerin tamamÄ±nÄ± yerine getirmiÅŸiz. DolayÄ±sÄ±yla olaya Ã¶yle bakmak lazÄ±m. BunlarÄ±n paralarÄ± Ã¶denmiÅŸ ve Ã¶denmeye devam ediliyor. UluslararasÄ± kurallar var. BaÅŸtan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmek, yapÄ±lmak istenen bir proje olsa, dediÄŸiniz doÄŸru. Ama Ã¶yle ÅŸey olmaz. ParasÄ±nÄ± vermiÅŸiz, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yerine gelecek. Biz gÃ¶revlerimizi, yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerimizi yerine getirmiÅŸiz. Buna baÄŸlÄ± olarak, anlaÅŸma ve anlaÅŸmada yer alan kurallar Ã§erÃ§evesinde bÃ¼tÃ¼n taraflar edimlerini yerine getirecekler. Bu kadar basit bir ÅŸey."