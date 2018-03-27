DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 18 bini aÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan beÅŸinci konvoy Hama iline ulaÅŸtÄ±.
DoÄŸu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu, DoÄŸu Guta'nÄ±n Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleÅŸimlerini kapsayan tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor.
Ä°lk iki konvoy Haresta ilÃ§esinden Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ± tahliye etmiÅŸti. Bundan sonra Arbin, Zemalka ve Ayn Terma beldelerinden tahliye sÃ¼reci baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Hasta ve yaralÄ±lar ile askeri muhalif unsurlarÄ± taÅŸÄ±yan yaklaÅŸÄ±k 6 bin 800 kiÅŸinin bulunduÄŸu, 122 otobÃ¼s ve 7 hasta nakil aracÄ±ndan oluÅŸan beÅŸinci konvoyun, Ã¼lkenin orta kesimindeki Hama'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Konvoyda daha Ã¶nce yaralanmÄ±ÅŸ ve hayati tehlikesi olan hastalarÄ±n bulunduÄŸu kaydedildi. Konvoyun Hama'dan muhalif ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib ve batÄ± Halep kÄ±rsalÄ±ndaki geÃ§ici barÄ±nma merkezlerine gitmesi bekleniyor. GeÃ§en hafta baÅŸlayan zorunlu tahliyelerde bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 18 bini aÅŸtÄ±.Â
Haresta ilÃ§esinde tahliyeler tamamlandÄ±, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma'da tahliye sÃ¼recinin devam etmesi bekleniyor.Â Tahliyeler devam ederken Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin binlerce kiÅŸiyi katlettiÄŸi DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esi ise hala abluka altÄ±nda.
TAHLÄ°YEYE GÄ°DEN SÃœREÃ‡
Esed ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸini alarak, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'ta harekete geÃ§miÅŸti. Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye havadan ve karadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
SaldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, evleri yÄ±kÄ±lan ve sÃ¼rekli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan binlerce sivil yer altÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrum katlarÄ±na saklanmÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± ancak baÅŸlama sÃ¼resi belirtilmeyen ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda kalan DoÄŸu Guta'da sivil Ã¶lÃ¼mleri devam etmiÅŸ, uluslararasÄ± toplumun giriÅŸimleri sonuÃ§ vermemiÅŸti.
AyrÄ±ca Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ancak rejim gÃ¼Ã§leri, BMGK ve Rusya'nÄ±n ateÅŸkes karalarÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±na ara vermemiÅŸ, 3 Mart'tan itibaren bÃ¶lgeye kara operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve sivil yerleÅŸimleri bombalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini 3 parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. Esed rejiminin Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle son aylarda yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla bÃ¶lgenin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle on binlerce kiÅŸi rejim kontrolÃ¼ndeki alanlara gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.
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Facebook kurucusu ve CEOâ€™su Zuckerberg, Cambridge Analytica veri analiz firmasÄ±na yÃ¶nelik iddialarÄ± araÅŸtÄ±ran parlamento komisyonuna ifade vermeyi reddetti
Sivil Savunma ekiplerinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Esed rejiminin Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle DoÄŸu Guta'ya 19 Åžubat- 23 Mart arasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 291'i Ã§ocuk, 223'Ã¼ kadÄ±n toplam bin 433 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hindistan'da Devlet DemiryollarÄ±nda aÃ§Ä±lan 100 bin kiÅŸilik kadroya 20 milyondan fazla kiÅŸinin baÅŸvuruda bulunduÄŸu bildirildi
UNICEF tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Yemen'de en az 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸi, 2 bin 419 Ã§ocuÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarda savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkedeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n 15 yaÅŸ Ã¶ncesi evlendirildiÄŸi belirtildi
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