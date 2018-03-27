Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:09, 27 Mart 2018 Salı
Kültür Sanat
14:07, 27 Mart 2018 Salı

  • Paylaş
Bağcılar Belediyesi Sebilürreşad'ın ilk sayılarını kitaplaştırdı
Bağcılar Belediyesi Sebilürreşad'ın ilk sayılarını kitaplaştırdı

Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı Sebilürreşad'da milli şairin şiirleri ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'yu dolaşarak verdiği vaazları yer alıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bağcılar Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını üstlendiği, Sıratı-ı Müstakim adıyla yayın hayatına başlayan ve daha sonra ismi Sebilürreşad olarak değiştirilen derginin ilk sayılarını, 11 cilt halinde kitaplaştırdı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çıkarılan 306 eserden kimi ders notları kimi hikaye kimi de hatıralardan oluşuyor.

Yayınlar, dalında uzman araştırmacılar tarafından uzun süreli bir çalışma sonucu yayım hayatına kazandırılıyor. Bu yayınlar arasında en çok ilgiyi ise milli şair Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı Sebilürreşad adlı dergi görüyor.

İlk 182 sayısı Sırat-ı Müstakim, sonraki 459 sayısı ise Sebilürreşad adıyla çıkan dergi, milli mücadeleye katkısıyla dikkati çekiyor. Dergide Akif'in şiirleri ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'yu dolaşarak verdiği vaazları yer alıyor.

Derginin Osmanlıca olarak 1925 yılına kadar yayımlanan ilk dönemi, Bağcılar Belediyesi'nce yayın dünyasına kazandırıldı. Bu kapsamda derginin ilk sayıları, 11 cilt halinde kitaplaştırıldı.

Ülkenin en zor zamanlarında Anadolu ve Ankara'nın sesi olan dergi, milli mücadele yıllarında milletin geleceğinin şekillenmesinde büyük rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, geçmişini bilmeyenlerin geleceklerine yön veremeyeceğini belirtti. Hemşehrilerinin bu kitaplar sayesinde tarihlerini öğrendiğini, aldıkları derslerle ayaklarını yere daha sağlam bastığını aktaran Çağırıcı, "İçerik olarak zengin ve faydalı bu eserlerden herkesin faydalanmasını isterim." değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular sebilürreşad Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kültür Sanat Haberleri
Bağcılar Belediyesi Sebilürreşad'ın ilk sayılarını kitaplaştırdı
Bağcılar Belediyesi Sebilürreşad'ın ilk sayılarını kitaplaştırdı

Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı Sebilürreşad'da milli şairin şiirleri ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'yu dolaşarak verdiği vaazları yer alıyor
Mahmud Derviş anısına resim sergisi açıldı
Mahmud Derviş anısına resim sergisi açıldı

Arap coğrafyasında çok önemli olan söz, şiirin bir ressam tarafından görselliğe dönüştürülmesini görmek isteyenler için Abbas Yusuf'un "Bu Senin Adın" isimli açıldı
Mushaf kitabeti ve tezyinatına dair bir deneme
Mushaf kitabeti ve tezyinatına dair bir deneme…

Yazarımız İbrahim Ethem Gören, İslâm yazı sanatının kısa tarihiyle birlikte Mushaf kitabeti ve tezyinatına ilişkin hususları kaleme aldı.
Mimar ve Mühendisler Grubu'ndan Akif Emre'ye vefa özel sayısı
Mimar ve Mühendisler Grubu'ndan Akif Emre'ye vefa özel sayısı

Mimar ve Mühendisler Grubu'nun aylık dergisi Şubat ayında Merhum Akif Emre'ye özel sayısıyla çıktı.
quot Bursa 16 Kitap Fuarı quot kapılarını açtı
"Bursa 16. Kitap Fuarı" kapılarını açtı

Bursa Valisi Küçük, "Kitapla ilgili alacağımız mesafeler var. Tanınmış simalara 'Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?' diye soru sorduklarında 'Kitap okurum, spor yaparım, balık tutarım' gibi cevap verilir. Kitap okumak boş zaman işi değildir. Kitap okumak, en kıymetli en özel en müstesna zamanlarda yapılacak şeydir" dedi
TİKA ürünleri Taşkent'te sergilendi
TİKA ürünleri Taşkent'te sergilendi

TİKA tarafından düzenlenen uygulamalı eğitim kurslarına katılanların hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açıldı.
Telif Hakları Derneği Başkanı Vayni Telif hakları stratejik bir alandır
Telif Hakları Derneği Başkanı Vayni: Telif hakları stratejik bir alandır

Sosyolog, eğitimci, yazar Cafer Vayni ile Kurucu Başkanı olduğu Telif Hakları Derneği ve telif meseleleri üzerine hasbihal ettik.
CNR 5 Uluslararası Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Ünlü yazarlar "CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı" kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi
CNR 5 Uluslararası Kitap Fuarı açıldı
CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Ezber bozan kadın İlk üniversitenin kurucusu Fatma El Fihri
Ezber bozan kadın: İlk üniversitenin kurucusu Fatma El Fihri

Dünyanın ilk üniversitesi Karaviyyin Medresesinin kurucusu ilim kadını Fatma el-Fihri'nin Afrika ve Batı bilim ve kültürüne etkisi Ankara'da düzenlenen panelde ele alındı
3 Arapça Kitap ve Kültür Günleri
3. Arapça Kitap ve Kültür Günleri

Bu yıl 3. kez düzenlenen Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri 22 ülkeden 55 yayınevi, 300 yazar ve âlimi Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde bir araya getiriyor.
Emin Özlen Hoca ile Muallimin vasıfları üzerine
Emin Özlen Hoca ile “Muallimin vasıfları” üzerine…

İbrahim Ethem Gören, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ve İstanbul Erkek Lisesi'nin efsane öğretmeni Emin Özlen Hoca ile muallimin vasıfları üzerine hasbihal etti
Mahmut Bıyıklı 2018 i kültürel seferberlik yılı olarak görüyoruz
Mahmut Bıyıklı: 2018’i kültürel seferberlik yılı olarak görüyoruz

İbrahim Ethem Gören, TYB İstanbul’un Başkanı, kültür adamı Mahmut Bıyıklı ile müesseselerinin çalışmaları üzerine hasbihal etti
İran'da Türk hat ve tezhip sanatları anlatılacak
İran'da Türk hat ve tezhip sanatları anlatılacak

Prof. Dr. Uğur Derman ve Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında İran'da Türk hat ve tezhip sanatı üzerine konferans verecek.
Ankara Kitap Fuarı'nda KTP Kitabevi standına yoğun ilgi
Ankara Kitap Fuarı'nda KTP Kitabevi standına yoğun ilgi

12. Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlar Hikmet Genç, Serra Karaçam ve Ersoy Dede de KTP Kitabevi'nde kitaplarını imzaladı. Yoğun ilgi gören imza etkinliğinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de KTP Kitabevi standını ziyaret edip yazarlarla sohbet etti.
Osmanlı Devleti Atlası' yeniden hazırlanıyor
'Osmanlı Devleti Atlası' yeniden hazırlanıyor

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Turan, "Osmanlı Devleti Atlası ve genel anlamda bir Türk Tarihi Atlası yok. Var tarihte ama yeterli değil. En azından güncel ve daha yeterli hale getirmek için çalışmalarımız var." dedi.

Haberler

Mehmet Akif Ersoy’a cenaze töreni bile çok görülmüştü
Mehmet Akif Ersoy a cenaze töreni bile çok görülmüştü

İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi

Mehmet Akif ilk kez Devlet Tiyatroları sahnesinde
Mehmet Akif ilk kez Devlet Tiyatroları sahnesinde

Akif'e kucak açan ülke; Mısır
Akif'e kucak açan ülke Mısır

Her Müslümanın Ortadoğu Uzmanı Olmak Gibi Bir Zorunluluğu Var!
Her Müslümanın Ortadoğu Uzmanı Olmak Gibi Bir Zorunluluğu Var

Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anıldı
Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anıldı

"Akif kadar büyük acılar yaşamış başka şair yok"
quot Akif kadar büyük acılar yaşamış başka şair yok quot

'Sebilürreşad' yeniden basılıyor
Sebilürreşad' yeniden basılıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 