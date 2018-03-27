14:07, 27 Mart 2018 Salı

Bağcılar Belediyesi Sebilürreşad'ın ilk sayılarını kitaplaştırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bağcılar Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını üstlendiği, Sıratı-ı Müstakim adıyla yayın hayatına başlayan ve daha sonra ismi Sebilürreşad olarak değiştirilen derginin ilk sayılarını, 11 cilt halinde kitaplaştırdı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çıkarılan 306 eserden kimi ders notları kimi hikaye kimi de hatıralardan oluşuyor.

Yayınlar, dalında uzman araştırmacılar tarafından uzun süreli bir çalışma sonucu yayım hayatına kazandırılıyor. Bu yayınlar arasında en çok ilgiyi ise milli şair Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı Sebilürreşad adlı dergi görüyor.

İlk 182 sayısı Sırat-ı Müstakim, sonraki 459 sayısı ise Sebilürreşad adıyla çıkan dergi, milli mücadeleye katkısıyla dikkati çekiyor. Dergide Akif'in şiirleri ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'yu dolaşarak verdiği vaazları yer alıyor.

Derginin Osmanlıca olarak 1925 yılına kadar yayımlanan ilk dönemi, Bağcılar Belediyesi'nce yayın dünyasına kazandırıldı. Bu kapsamda derginin ilk sayıları, 11 cilt halinde kitaplaştırıldı.

Ülkenin en zor zamanlarında Anadolu ve Ankara'nın sesi olan dergi, milli mücadele yıllarında milletin geleceğinin şekillenmesinde büyük rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, geçmişini bilmeyenlerin geleceklerine yön veremeyeceğini belirtti. Hemşehrilerinin bu kitaplar sayesinde tarihlerini öğrendiğini, aldıkları derslerle ayaklarını yere daha sağlam bastığını aktaran Çağırıcı, "İçerik olarak zengin ve faydalı bu eserlerden herkesin faydalanmasını isterim." değerlendirmesinde bulundu.