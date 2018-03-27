14:15, 27 Mart 2018 SalÄ±

KudÃ¼s'teki Filistinlilerin 'sÃ¼rgÃ¼n yasasÄ±' endiÅŸesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu KudÃ¼s'te ikamet eden Filistinliler, yeni Ã§Ä±karÄ±lan "sÃ¼rgÃ¼n yasasÄ±" ile siyasi gerekÃ§eler Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek, doÄŸduklarÄ± ve bÃ¼yÃ¼dÃ¼kleri kutsal kentten gÃ¶Ã§ ettirilme tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

Ä°srail Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri" olarak nitelediÄŸi gruplar ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen KudÃ¼slÃ¼ Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KudÃ¼s'teki Filistinlilerin, Ã§eÅŸitli bahanelerle ikamet izinlerinin iptal edilmesinden endiÅŸe ediliyor.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te yaÅŸayan Filistinliler, ÅŸehirdeki toplam nÃ¼fusun Ã¼Ã§te birini oluÅŸturuyor. Her birinin "KudÃ¼s sakini" olarak Ã¶zel Ä°srail kimlikleri olsa da Ä°srail vatandaÅŸÄ± kabul edilmiyorlar.

"KUDÃœS'TEN Ã‡IKARILMAM HAYATIMIN EN ACI GÃœNÃœYDÃœ"

KudÃ¼s'ten Ã§Ä±karÄ±lan ve BatÄ± Åžeria'da ikamet eden Filistinli milletvekili Muhammed Ebu Tayr, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail cezaevlerinde 34 yÄ±lÄ±m geÃ§ti ancak doÄŸduÄŸum, bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼m KudÃ¼s topraklarÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmam hayatÄ±mda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m en zor ve acÄ± gÃ¼ndÃ¼." dedi.

Ebu Tayr, "KudÃ¼s'te 1967 yÄ±lÄ±ndan bu yana on binlerce Filistinli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, birÃ§ok ihlal yapÄ±ldÄ±. Ancak ÅŸu an yaÅŸananlar, dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde gÃ¶rÃ¼lmedi. Ã‡Ä±karÄ±lan kanunla, Filistinlilerin KudÃ¼s'ten sÃ¼rÃ¼lmesi hedefleniyor." diye konuÅŸtu.

Ä°srail'de Arap AzÄ±nlÄ±k HaklarÄ± Hukuk Merkezi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan Cebarin de, "Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa iÃ§in kullanÄ±lan gerekÃ§eler Ã§ok boyutlu. Ã–rneÄŸin birisi bir hayÄ±r kurumuna yardÄ±m etse ya da bu kurumdan yardÄ±m alsa, Ä°srail bunu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m olarak gÃ¶stererek oturum belgesini iptal edebilir." ifadesini kullandÄ±.

Ä°srail'in 1967 yÄ±lÄ±nda KudÃ¼s'Ã¼ iÅŸgal etmesinden bu yana kentteki binlerce Filistinlinin, "yaÅŸam merkezinin deÄŸiÅŸtirilmesi" gerekÃ§esiyle oturum izinlerinin iptal edildiÄŸini ve KudÃ¼s dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderildiklerini ifade eden Cebarin, "Åžimdi ise Ã§Ä±karÄ±lan yasayla Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'na, elinde yeterli delil ve kanÄ±t olmadan, yargÄ±lama olmaksÄ±zÄ±n Filistinlilerin oturum izinlerini iptal etmesi iÃ§in geniÅŸ yetkiler veriliyor. Bu daha Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir siyaset." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

YASANIN ARKA PLANI

Ä°srail meclisi (Knesset), 7 Mart'ta, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±na, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri" olarak nitelediÄŸi gruplar ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen KudÃ¼slÃ¼ Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamÄ±ÅŸtÄ±. Daha Ã¶nce ilk oylamasÄ± yapÄ±lan sÃ¶z konusu tasarÄ±, mecliste ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez oylanarak kanunlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, daha Ã¶nce, Filistin'deki 2006 seÃ§imlerini Hamas'Ä±n kazanmasÄ±ndan bu yana KudÃ¼s'ten milletvekili olarak Filistin meclisine giren Muhammed Ebu Tayr, Ahmed Attun ve Muhammed Tutah ile eski KudÃ¼s BakanÄ± Halid Ebu Arafe'yi KudÃ¼s kimliklerini iptal etmekle tehdit etmiÅŸti.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu tehdidi, Ã¼lkedeki en Ã¼st yargÄ± merci Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi'ne taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Filistin milletvekili Ebu Tayr, iÅŸgal gÃ¼Ã§lerince eski bakan Halid Ebu Arafe ve iki milletvekiliyle birlikte KudÃ¼s'ten Ramallah'a gÃ¶Ã§ ettirilmiÅŸti.

Avrupa BirliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Ä°srail'de kabul edilen yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n, uluslararasÄ± insani haklarÄ± baÄŸlamÄ±nda korunan DoÄŸu KudÃ¼s'teki Filistin nÃ¼fusunun oturum hakkÄ±nÄ± daha kÄ±rÄ±lgan hale getirebileceÄŸi ve iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ olumsuz etkileyeceÄŸi kaydedilmiÅŸti.

Ä°srail'in 1967'den bu yana iÅŸgal ettiÄŸi topraklardaki egemenliÄŸinin AB tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na yer verilen aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail yasalarÄ± aksini sÃ¶ylese de sÃ¶z konusu topraklar Ä°srail'in sayÄ±lmamaktadÄ±r." ifadeleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail, geÃ§en yÄ±l 107 Filistinlinin KudÃ¼s'te ikamet hakkÄ±nÄ± elinden almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail'in, KudÃ¼s'Ã¼ iÅŸgal ettiÄŸi 1967'den bu yana kentte yaÅŸama haklarÄ± elinden alÄ±nan ve BatÄ± Åžeria'ya gÃ¶Ã§e zorlanan Filistinlilerin sayÄ±sÄ± ise 14 bin 500'Ã¼ geÃ§ti.