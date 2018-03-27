Casusluk şüphelisi konsolosluk çalışanı Türkiye'den ayrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye’de casusluk yaptığı iddia edilen bir Hollanda vatandaşının soruşturulduğu haberlerinin ardından Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli personelin "kendi güvenliği" gerekçesiyle Türkiye’den ayrıldığı açıklandı.
NL Times’ta yer alan habere göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nda çalışan kişinin aynı zamanda bölgesel faaliyetlerden sorumlu olduğu belirtilirken, söz konusu görevlinin “kendi güvenliği” açısından Türkiye’den ayrıldığını teyit etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada casus olduğundan şüphelenilen kişinin bir süredir Türk istihbarat teşkilatınca izlendiğini bildirdiklerine dikkat çekilerek, “Türk medyasına göre, söz konusu kişinin DEAŞ'a ve Türkiye’nin Afrin operasyonuna ilişkin istihbarat toplamaya ve sahte bilgileri yaymaya çalışıyordu.” denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"a onay geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen ‘’Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı’’na katıldı
Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı bir personelin casusluk yaptığı şüphesiyle istihbarat birimlerince izlendiğinin ortaya çıkmasının ardından şahıs Türkiye'den ayrıldı
Milli Savunma Bakanı Canikli, Türkiye'nin yıllar önce F-35 projesine girdiğini, gelecek yıldan itibaren de F-35 teslimlerinin başlayacağını belirterek, "Bunun S-400 alımıyla hiçbir alakası yok." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında, "AB Konseyinin, ülkemizin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini kınayan açıklaması skandaldır, iflah olmaz bir Haçlı kafasıdır. AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.
Irak Başbakanı İbadi, Irak sınırlarından Türkiye'ye saldırılara izin vermeyeceklerini söyledi
Ekonomik güven endeksi martta şubata göre yüzde 2,6 azalarak 103 değerinden 100,2'ye düştü
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Afrin bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki askerin şehit olduğu bildirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Antakya'da 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu tespit edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umduklarını belirterek, AB'ye "Gelin, güçlü, müreffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yı hep birlikte inşa edelim." çağrısında bulundu.
Kuzey Irak'ın Hakurk/Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 332 bölge kontrol altına alınmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemerovo şehrindeki yangında yaşamını yitirenler için Rusya Devlet Başkanı Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi.
FETÖ/PDY'nin jandarma ve polis yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda daha önceden Tunceli'de görev yaparken açığa alınan 6 rütbeli asker ile 5 polisin gözaltına alındığı bildirildi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Türk Telekom, İŞKUR vasıtasıyla 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak." dedi.