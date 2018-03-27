14:31, 27 Mart 2018 Salı

Casusluk şüphelisi konsolosluk çalışanı Türkiye'den ayrıldı





Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı bir personelin casusluk yaptığı şüphesiyle istihbarat birimlerince izlendiğinin ortaya çıkmasının ardından şahıs Türkiye'den ayrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye’de casusluk yaptığı iddia edilen bir Hollanda vatandaşının soruşturulduğu haberlerinin ardından Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli personelin "kendi güvenliği" gerekçesiyle Türkiye’den ayrıldığı açıklandı. NL Times’ta yer alan habere göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nda çalışan kişinin aynı zamanda bölgesel faaliyetlerden sorumlu olduğu belirtilirken, söz konusu görevlinin “kendi güvenliği” açısından Türkiye’den ayrıldığını teyit etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada casus olduğundan şüphelenilen kişinin bir süredir Türk istihbarat teşkilatınca izlendiğini bildirdiklerine dikkat çekilerek, “Türk medyasına göre, söz konusu kişinin DEAŞ'a ve Türkiye’nin Afrin operasyonuna ilişkin istihbarat toplamaya ve sahte bilgileri yaymaya çalışıyordu.” denildi.

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