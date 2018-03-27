15:00, 27 Mart 2018 SalÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov: Cevap vereceÄŸiz, endiÅŸeniz olmasÄ±n





Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, NATO Ã¼yesi ve AB Ã¼lkelerinin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmelerine iliÅŸkin, "Cevap vereceÄŸiz, endiÅŸeniz olmasÄ±n. Bu aÄŸÄ±r kabalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± sabretmeyi kimse istemez." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Ã–zbekistan'Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkent'te gazetecilerin AB Ã¼lkeleri ve NATO Ã¼yesi Ã¼lkelerinÂ Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesiyle ilgili sorularÄ±nÄ± cevaplandÄ±rdÄ±. Bu konuda BakanlÄ±ktan ve Kremlin'den daha Ã¶nce aÃ§Ä±klamalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Lavrov, BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerin eylemini karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± belirtti. Lavrov, "Cevap vereceÄŸiz, endiÅŸeniz olmasÄ±n. Bu aÄŸÄ±r kabalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± sabretmeyi kimse istemez." ifadelerini kullandÄ±. Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Washington'un, diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyi, uluslararasÄ± arenada baskÄ± ve ÅŸantaj aracÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde AB Ã¼lkeleri ve NATO Ã¼yesi Ã¼lkeler, Ä°ngiltereâ€™ye yerleÅŸen eski Rus ajanÄ± Sergey Skripal ve kÄ±zÄ±nÄ±n kimyasal gazla zehirlenmesinde Rusya'yÄ± sorumlu tutmuÅŸ, Ã§ok sayÄ±da Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

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