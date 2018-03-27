15:13, 27 Mart 2018 SalÄ±

55 metre boyundaki dÃ¼nyanÄ±n en uzun hayvanÄ± zehirli Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§li araÅŸtÄ±rmacÄ±lar,Â dÃ¼nyanÄ±n en uzun hayvanÄ± olanÂ 55 metrelik bantlÄ± solucanÄ±nÂ zehirli olduÄŸunuÂ ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Uppsala Ãœniversitesi Farmakognozi BÃ¶lÃ¼mÃ¼nden Prof. Dr. Ulf GÃ¶ransson, devlet televizyonu SVT'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmada Ä°sveÃ§'in batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki soÄŸuk sularda yaÅŸayan bantlÄ± solucanlarÄ±n zehirli olduÄŸunu tespit ettiklerini belirtti.

Zehrin insanlar iÃ§in herhangi bir tehlike oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GÃ¶ransson, ''BantlÄ± solucanÄ±n salgÄ±ladÄ±ÄŸÄ± zehir, kabuklu bÃ¶cekler ve kabuklu hayvanlarda Ã§ok etkili oluyor ve sinir sistemlerini Ã§Ã¶kertiyor. SolucanÄ±n bu zehri savunma iÃ§in mi yoksa avlanmak iÃ§in mi Ã¼rettiÄŸini henÃ¼z bilmiyoruz.'' diye konuÅŸtu.

BantlÄ± solucan zehrinin kabuklu bÃ¶cekleri etkileyen en gÃ¼Ã§lÃ¼ zehir olduÄŸunu aktaran GÃ¶rranson, zehrin gelecekte ilaÃ§ yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±labileceÄŸine iÅŸaret etti.

Latince ismi "Lineus longissimus" olan bantlÄ± solucanlar, 55-60 metreye ulaÅŸabilen uzunluklarÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n en uzun hayvanÄ± olarak tanÄ±nÄ±yor.