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18:09, 27 Mart 2018 SalÄ±
Bilim Teknoloji
15:13, 27 Mart 2018 SalÄ±

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55 metre boyundaki dÃ¼nyanÄ±n en uzun hayvanÄ± zehirli Ã§Ä±ktÄ±
55 metre boyundaki dÃ¼nyanÄ±n en uzun hayvanÄ± zehirli Ã§Ä±ktÄ±

Ä°sveÃ§'in batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki soÄŸuk sularda yaÅŸayan ve dÃ¼nyanÄ±n en uzun hayvanÄ± olan 55 metrelik bantlÄ± solucanÄ±n zehirli olduÄŸu tespit edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§li araÅŸtÄ±rmacÄ±lar,Â dÃ¼nyanÄ±n en uzun hayvanÄ± olanÂ 55 metrelik bantlÄ± solucanÄ±nÂ zehirli olduÄŸunuÂ ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Uppsala Ãœniversitesi Farmakognozi BÃ¶lÃ¼mÃ¼nden Prof. Dr. Ulf GÃ¶ransson, devlet televizyonu SVT'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmada Ä°sveÃ§'in batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki soÄŸuk sularda yaÅŸayan bantlÄ± solucanlarÄ±n zehirli olduÄŸunu tespit ettiklerini belirtti.

Zehrin insanlar iÃ§in herhangi bir tehlike oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GÃ¶ransson, ''BantlÄ± solucanÄ±n salgÄ±ladÄ±ÄŸÄ± zehir, kabuklu bÃ¶cekler ve kabuklu hayvanlarda Ã§ok etkili oluyor ve sinir sistemlerini Ã§Ã¶kertiyor. SolucanÄ±n bu zehri savunma iÃ§in mi yoksa avlanmak iÃ§in mi Ã¼rettiÄŸini henÃ¼z bilmiyoruz.'' diye konuÅŸtu.

BantlÄ± solucan zehrinin kabuklu bÃ¶cekleri etkileyen en gÃ¼Ã§lÃ¼ zehir olduÄŸunu aktaran GÃ¶rranson, zehrin gelecekte ilaÃ§ yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±labileceÄŸine iÅŸaret etti.

Latince ismi "Lineus longissimus" olan bantlÄ± solucanlar, 55-60 metreye ulaÅŸabilen uzunluklarÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n en uzun hayvanÄ± olarak tanÄ±nÄ±yor.



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

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