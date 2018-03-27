15:21, 27 Mart 2018 SalÄ±

Ã‡in'den casus krizine iliÅŸkin diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying,Â Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Rus diplomatlarÄ±n bazÄ± Ã¼lkelerden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerine iliÅŸkin geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiklerini sÃ¶yledi.

"Kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na her ÅŸekilde karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ±n" altÄ±nÄ± Ã§izen Hua, "AynÄ± zamanda, Skripal olayÄ±ndaki gerÃ§ekleri aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturmak iÃ§in Rusya ve Ä°ngiltere'nin, konuyu diyalog zemininde makul yollardan ele almasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

Hua, "ilgili Ã¼lkelerin, uluslararasÄ± hukuk ve uluslararasÄ± iliÅŸkilerin temel normlarÄ±na titizlikle uymasÄ± gerektiÄŸini" belirterek, "anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± kÃ¶rÃ¼kleyecek tavÄ±rlardan uzak durulmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

"TÃ¼m Ã¼lkeler, soÄŸuk savaÅŸ zihniyetini terk etmeli ve zÄ±tlaÅŸmalardan vazgeÃ§meli." diyen Hua, "uluslararasÄ± toplumun kazan-kazan temelinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± ve adalet eksenli yeni tarz Ã¼lkeler arasÄ± iliÅŸkiler tesis etmek iÃ§in ortak Ã§aba sarf etmesi gerektiÄŸini" kaydetti.

Ã–te yandan, Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang Yi, Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping'in Ã–zel Temsilcisi sÄ±fatÄ±yla temaslarda bulunmak Ã¼zere bugÃ¼n Rusya'ya gitti.

NE OLMUÅžTU?

Ä°ngiltere, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesinden sorumlu tuttuÄŸu Rusya'ya karÅŸÄ± harekete geÃ§erek geÃ§en hafta 23 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk da dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AB'ye Ã¼ye 14 Ã¼lkenin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

ABD yÃ¶netimi ise dÃ¼n, Ã¼lkede gÃ¶rev yapan 60 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme ve Seattle'daki Rus konsolosluÄŸunu kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, diplomatlara Amerika'yÄ± terk etmeleri iÃ§in 7 gÃ¼n sÃ¼re tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ise NATO ve AB Ã¼lkelerinin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde protesto ettikleri aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaparak, "bu Ã¼lkelere cevap verileceÄŸini" duyurmuÅŸtu