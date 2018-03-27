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18:09, 27 Mart 2018 SalÄ±
DÄ±ÅŸ Politika
15:40, 27 Mart 2018 SalÄ±

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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu TaÅŸkentâ€™te
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu TaÅŸkentâ€™te

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã–zbekistanâ€™Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkentâ€™te dÃ¼zenlenen â€˜â€™Afganistan HakkÄ±nda TaÅŸkent KonferansÄ±â€™â€™na katÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun, Ã–zbekistanâ€™Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkentâ€™te dÃ¼zenlenen â€˜â€™Afganistan HakkÄ±nda TaÅŸkent KonferansÄ±â€™â€™na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, konferansÄ±n ardÄ±ndan Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev tarafÄ±ndan kabul edildi.

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