Budistlerin Arakan'da yaktÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ylerin yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri

Arakan'daÂ 25 AÄŸustos'tan bu yana sÃ¼ren ÅŸiddet olaylarÄ±ndaÂ yakÄ±lan kÃ¶ylerin yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriÂ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Myanmar ordusuÂ veÂ fanatik Budistlerin,Â ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlaraÂ uyguladÄ±klarÄ± sistematik ÅŸiddet Ã§erÃ§evesinde ateÅŸe verdikleri kÃ¶yleri yerle bir ettikleri gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Arakan'da ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve o zamandan bu yana en Ã§ok tahribat gÃ¶ren Maungdaw'Ä±n kÃ¶ylerinde bugÃ¼n Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin bÃ¶lgedeki ÅŸiddet eylemlerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti uluslararasÄ± medya ve basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Arakanâ€™a girmesine izin vermiyor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri kaydeden kiÅŸi, bu duruma dikkati Ã§ekerek bÃ¶lgeye Myanmar askerlerine rÃ¼ÅŸvet vererek girdiÄŸini belirtti.
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yer alan kÃ¶ylerden birisinde kundaklamalara raÄŸmen ayakta kalmayÄ± baÅŸaran evlerin bile kÄ±smen yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi dikkati Ã§ekiyor.
KÃ¶ylerdeki bazÄ± yapÄ±larÄ±n ise tamamen yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve geriye sadece taÅŸ ya da tuÄŸlalarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yansÄ±yor.
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼den, Ã§ok katlÄ± bir binanÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±, kalan kÄ±smÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor.
KÃ¶ylerde, sadece duvarlarÄ± kalan evlerin iÃ§inde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde de kundaklamayÄ± apaÃ§Ä±k ortaya koyan is izleri gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor.
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara ait kÃ¶ylerde hiÃ§bir yaÅŸam alanÄ±nÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, aÄŸaÃ§larÄ±n bile devrildiÄŸi dikkati Ã§ekiyor.
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri kaydeden kiÅŸi, evlerdeki eÅŸyalarÄ±n ordu tarafÄ±ndan yaÄŸmalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yer alan evlerden birisinin de Ã¶nceden bÃ¶lgenin yÃ¶neticisi olan bir kiÅŸiye ait olduÄŸu dile getiriliyor.
Evlerin iÃ§inde eÅŸyalarÄ±n bulunmamasÄ± ve pencerelerin bile sÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ olmasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde dikkat Ã§eken detaylardan.
UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, Arakan'da yakÄ±lan kÃ¶ylere dair birÃ§ok uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yayÄ±nlamÄ±ÅŸ ve yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini ortaya koymuÅŸtu.
UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadeleri ve insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± "Arakan Eyaletini Yeniden Yapmak" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda, Myanmar silahlÄ± kuvvetlerinin, ÅŸiddet olaylarÄ± Ã¼zerine evlerinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± topraklarÄ± iÅŸgal ettiÄŸi belirtilmiÅŸ, ordunun ocak ayÄ±ndan bu yana ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara ait kÃ¶yleri yeni yapÄ±lar inÅŸa etmek iÃ§in buldozerlerle yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.
Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, Myanmar yÃ¶netiminin uyguladÄ±ÄŸÄ± sistematik ÅŸiddetle ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶Ã§ dalgalarÄ±nda bu sayÄ± 300 binin altÄ±na geriledi.
BM'ye gÃ¶re, yalnÄ±zca 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalÄ±p BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.
ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmesi mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.
BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.
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Arakan'da 25 AÄŸustos'tan bu yana en Ã§ok tahribat gÃ¶ren Maungdaw'Ä±n kÃ¶ylerinde bugÃ¼n Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin bÃ¶lgedeki ÅŸiddet eylemlerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi
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ABD'nin eski Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi James Jeffrey, PYD/YPG'nin PKK'nÄ±n unsurlarÄ± olduÄŸunu belirterek "Ä°lgili ABD kurumlarÄ± bu iliÅŸkiyi birÃ§ok kez dile getirmiÅŸtir ancak ABD yÃ¶netimi, PKK'yÄ± resmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul ederken bu durumu resmi olarak Ã¶nemsemiyor gÃ¶zÃ¼kmektedir." ifadelerini kullandÄ±.
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TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n BangladeÅŸ'e geÃ§iÅŸ mÃ¼cadelesini ve kamplardaki zorlu yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± anlatan "Hayatta Kal" isimli bir belgesel hazÄ±rladÄ±