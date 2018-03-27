ErdoÄŸan'dan milyonlarÄ± ilgilendiren kanuna onay... Ä°ÅŸte detaylar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 7103 sayÄ±lÄ± "Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun"u onayladÄ±.Â
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ErdoÄŸan, AnayasanÄ±n 89'uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ± ile 104'Ã¼ncÃ¼ maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n a bendi uyarÄ±nca 7103 sayÄ±lÄ± "Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun"u onaylayarak, yayÄ±mlanmak Ã¼zere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi.
Kanuna gÃ¶re, eski bakanlara ve milletvekillerine gÃ¶revde iken verilen diplomatik pasaportlarÄ±n geÃ§erliliÄŸi, gÃ¶revlerin sona ermesi halinde de devam ettirilecek. Ä°ÅŸverenlerce okul Ã¶ncesi Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklar iÃ§in verilen kreÅŸ ve gÃ¼ndÃ¼z bakÄ±mevi hizmeti vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lacak.
KonutlarÄ±n Ã§atÄ± veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±na dayalÄ± elektrik enerjisi Ã¼retimi amaÃ§lÄ± kullanÄ±lmasÄ± teÅŸvik edilecek. Elektrik motorlu otomobil, kaptÄ±kaÃ§tÄ±, arazi taÅŸÄ±tÄ± ve benzeri taÅŸÄ±tlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi Kanunu kapsamÄ±na alÄ±nÄ±yor. Bu araÃ§lar, ilgili kanunun tarifesindeki muadil araÃ§larÄ±n vergi tutarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 25'i oranÄ±nda vergilendirilecek.
NiÅŸasta kÃ¶kenli ÅŸekerler iÃ§in belirlenecek toplam kota, Ã¼lke toplam kotasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 5'ini geÃ§emeyecek. Mevcut dÃ¼zenlemede bu oran yÃ¼zde 10 idi.
TÃ¼rk sporu ve amatÃ¶r spor kulÃ¼pleri destekleniyor. Sporculara Ã¶denen Ã¼cretlerden kesilen gelir vergisi tutarlarÄ±, Ã¶demeyi yapan kulÃ¼p ve ÅŸirketlere iade edilecek, bu tutarlar amatÃ¶r sporcularÄ±n Ã¼cretlerinde kullanÄ±lacak.
Organize sanayi bÃ¶lgeleri ve kÃ¼Ã§Ã¼k sanayi sitelerince yapÄ±lan su, kanalizasyon, arÄ±tma, doÄŸalgaz, elektrik ve yol yapÄ±mÄ± gibi altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± KDV'den istisna tutulacak.
KÃ¶mÃ¼r ve linyit madenlerinin yer altÄ± iÅŸlerinde 2003 ila 2014 tarihlerinde meydana gelen iÅŸ kazasÄ± sonucunda Ã¶len sigortalÄ±nÄ±n eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ±ndan biri, eÅŸi ve Ã§ocuÄŸu yoksa kardeÅŸlerinden biri olmak Ã¼zere bir kiÅŸi kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda istihdam edilecek.
Uzun dÃ¶nemli kontrata baÄŸÄ±mlÄ± olmayan, anlÄ±k boru gazÄ± ithalatÄ± ve sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸalgaz ithalatÄ± yapÄ±labilecek.
Hazineye ait taÅŸÄ±nmazlar, tarÄ±m satÄ±ÅŸ kooperatifleri ve tarÄ±msal Ã¼retici birliklerine 20 yÄ±l sÃ¼reyle kiralanabilecek.Â
16 yaÅŸ ve Ã¼zerinde hurdaya ayrÄ±lan araÃ§ iÃ§in 10 bin liraya kadar Ã–TV teÅŸviki getiriliyor.
Ä°Ã§erik veya yer saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan kuruluÅŸlarÄ±n, internet ortamÄ±ndaki yayÄ±nlarÄ±na devam edebilmeleri iÃ§in TÃ¼rkiye'nin yargÄ± yetkisi altÄ±ndaki diÄŸer kuruluÅŸlar gibi RTÃœK'ten yayÄ±n lisansÄ±, bu kapsamdaki platform iÅŸletmecilerinin de yayÄ±n iletim yetkisi almasÄ± zorunlu olacak.Â
Ã‡eyiz hesabÄ±nda devlet katkÄ±sÄ± oranÄ± yÃ¼zde 20'den yÃ¼zde 25'e, azami katkÄ± da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya Ã§Ä±karÄ±lacak.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan, 7103 sayÄ±lÄ± "Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun"a onay geldi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã–zbekistanâ€™Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkentâ€™te dÃ¼zenlenen â€˜â€™Afganistan HakkÄ±nda TaÅŸkent KonferansÄ±â€™â€™na katÄ±ldÄ±
Hollanda'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bir personelin casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle istihbarat birimlerince izlendiÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸahÄ±s TÃ¼rkiye'den ayrÄ±ldÄ±
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, TÃ¼rkiye'nin yÄ±llar Ã¶nce F-35 projesine girdiÄŸini, gelecek yÄ±ldan itibaren de F-35 teslimlerinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bunun S-400 alÄ±mÄ±yla hiÃ§bir alakasÄ± yok." dedi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, partisinin TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda, "AB Konseyinin, Ã¼lkemizin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini kÄ±nayan aÃ§Ä±klamasÄ± skandaldÄ±r, iflah olmaz bir HaÃ§lÄ± kafasÄ±dÄ±r. AB'nin kÄ±nama mesajÄ± bizim iÃ§in yok hÃ¼kmÃ¼ndedir." ifadelerini kullandÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, Irak sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rÄ±lara izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi
Ekonomik gÃ¼ven endeksi martta ÅŸubata gÃ¶re yÃ¼zde 2,6 azalarak 103 deÄŸerinden 100,2'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama tarama faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucunda iki askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
Hatay'Ä±n Arsuz ilÃ§esi Amanos DaÄŸlarÄ±'nda dÃ¼zenlenen operasyonda 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin, Antakya'da 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren grup olduÄŸu tespit edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde zorlu bir dÃ¶nemi geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmayÄ± umduklarÄ±nÄ± belirterek, AB'ye "Gelin, gÃ¼Ã§lÃ¼, mÃ¼reffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yÄ± hep birlikte inÅŸa edelim." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Kuzey Irak'Ä±n Hakurk/Kani Rash bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 12 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 3755 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. 332 bÃ¶lge kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kemerovo ÅŸehrindeki yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi.
FETÃ–/PDY'nin jandarma ve polis yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 2 ayrÄ± operasyonda daha Ã¶nceden Tunceli'de gÃ¶rev yaparken aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 6 rÃ¼tbeli asker ile 5 polisin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TÃ¼rk Telekom, Ä°ÅžKUR vasÄ±tasÄ±yla 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak." dedi.