16:16, 27 Mart 2018 SalÄ±

ErdoÄŸan'dan milyonlarÄ± ilgilendiren kanuna onay... Ä°ÅŸte detaylar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 7103 sayÄ±lÄ± "Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun"u onayladÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ErdoÄŸan, AnayasanÄ±n 89'uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ± ile 104'Ã¼ncÃ¼ maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n a bendi uyarÄ±nca 7103 sayÄ±lÄ± "Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun"u onaylayarak, yayÄ±mlanmak Ã¼zere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi.



Kanuna gÃ¶re, eski bakanlara ve milletvekillerine gÃ¶revde iken verilen diplomatik pasaportlarÄ±n geÃ§erliliÄŸi, gÃ¶revlerin sona ermesi halinde de devam ettirilecek. Ä°ÅŸverenlerce okul Ã¶ncesi Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklar iÃ§in verilen kreÅŸ ve gÃ¼ndÃ¼z bakÄ±mevi hizmeti vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lacak.



KonutlarÄ±n Ã§atÄ± veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±na dayalÄ± elektrik enerjisi Ã¼retimi amaÃ§lÄ± kullanÄ±lmasÄ± teÅŸvik edilecek. Elektrik motorlu otomobil, kaptÄ±kaÃ§tÄ±, arazi taÅŸÄ±tÄ± ve benzeri taÅŸÄ±tlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi Kanunu kapsamÄ±na alÄ±nÄ±yor. Bu araÃ§lar, ilgili kanunun tarifesindeki muadil araÃ§larÄ±n vergi tutarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 25'i oranÄ±nda vergilendirilecek.

NÄ°ÅžASTA KÃ–KENLÄ° ÅžEKER KOTASI DÃœÅžÃœRÃœLDÃœ

NiÅŸasta kÃ¶kenli ÅŸekerler iÃ§in belirlenecek toplam kota, Ã¼lke toplam kotasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 5'ini geÃ§emeyecek. Mevcut dÃ¼zenlemede bu oran yÃ¼zde 10 idi.



TÃ¼rk sporu ve amatÃ¶r spor kulÃ¼pleri destekleniyor. Sporculara Ã¶denen Ã¼cretlerden kesilen gelir vergisi tutarlarÄ±, Ã¶demeyi yapan kulÃ¼p ve ÅŸirketlere iade edilecek, bu tutarlar amatÃ¶r sporcularÄ±n Ã¼cretlerinde kullanÄ±lacak.



Organize sanayi bÃ¶lgeleri ve kÃ¼Ã§Ã¼k sanayi sitelerince yapÄ±lan su, kanalizasyon, arÄ±tma, doÄŸalgaz, elektrik ve yol yapÄ±mÄ± gibi altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± KDV'den istisna tutulacak.



KÃ¶mÃ¼r ve linyit madenlerinin yer altÄ± iÅŸlerinde 2003 ila 2014 tarihlerinde meydana gelen iÅŸ kazasÄ± sonucunda Ã¶len sigortalÄ±nÄ±n eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ±ndan biri, eÅŸi ve Ã§ocuÄŸu yoksa kardeÅŸlerinden biri olmak Ã¼zere bir kiÅŸi kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda istihdam edilecek.



Uzun dÃ¶nemli kontrata baÄŸÄ±mlÄ± olmayan, anlÄ±k boru gazÄ± ithalatÄ± ve sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸalgaz ithalatÄ± yapÄ±labilecek.



Hazineye ait taÅŸÄ±nmazlar, tarÄ±m satÄ±ÅŸ kooperatifleri ve tarÄ±msal Ã¼retici birliklerine 20 yÄ±l sÃ¼reyle kiralanabilecek.Â



16 yaÅŸ ve Ã¼zerinde hurdaya ayrÄ±lan araÃ§ iÃ§in 10 bin liraya kadar Ã–TV teÅŸviki getiriliyor.



Ä°Ã§erik veya yer saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan kuruluÅŸlarÄ±n, internet ortamÄ±ndaki yayÄ±nlarÄ±na devam edebilmeleri iÃ§in TÃ¼rkiye'nin yargÄ± yetkisi altÄ±ndaki diÄŸer kuruluÅŸlar gibi RTÃœK'ten yayÄ±n lisansÄ±, bu kapsamdaki platform iÅŸletmecilerinin de yayÄ±n iletim yetkisi almasÄ± zorunlu olacak.Â



Ã‡eyiz hesabÄ±nda devlet katkÄ±sÄ± oranÄ± yÃ¼zde 20'den yÃ¼zde 25'e, azami katkÄ± da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya Ã§Ä±karÄ±lacak.Â