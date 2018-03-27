UNICEF'ten Yemenli Ã§ocuklarla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± rapor

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â Ã‡ocuklara YardÄ±m FonuÂ (UNICEF), 3 yÄ±ldÄ±r iÃ§ savaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼Â Yemen'deÂ en az 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸini, 2 bin 419 Ã§ocuÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarda savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkedeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n 15 yaÅŸ Ã¶ncesi evlendirildiÄŸini bildirdi.
UNICEF'in Yemen'deki insani krize iliÅŸkin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yeni raporda, "Yemen'de 2015'te Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n tÄ±rmanmaya baÅŸlamasÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m milyon Ã§ocuk okulu bÄ±raktÄ± ve bÃ¶ylelikle okula gitmeyen Ã§ocuklarÄ±n sayÄ±sÄ± 2 milyona ulaÅŸtÄ±." bilgisine yer verildi.
Raporda, Ã¼lkedeki Ã¶ÄŸretmenlerin yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§te ikisinin bir yÄ±ldan fazladÄ±r maaÅŸ alamadÄ±ÄŸÄ± ve bunun da 4,5 milyon Ã§ocuÄŸun eÄŸitimini ciddi risk altÄ±na soktuÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
3 yÄ±ldÄ±r iÃ§ savaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemenâ€™de en az 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸi ve 2 bin 419 Ã§ocuÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarda savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, Ã¼lkedeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n 15 yaÅŸ Ã¶ncesi evlendirildiÄŸi kaydedildi.
Raporda, 2 bin 500 okulun kullanÄ±m dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu ve bu okullarÄ±n yÃ¼zde 7'sinin askeri amaÃ§lar iÃ§in veya yerinden edilen kiÅŸilerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Yemen halkÄ±nÄ±n yÃ¼zde 78'inin yoksulluk iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼zde 80'inin nakit yardÄ±mÄ± da dahil sosyal korumaya muhtaÃ§ olduÄŸuna iÅŸaret edilen UNICEF raporunda, 8,2 milyonu Ã§ocuk olmak Ã¼zere 16 milyon Yemenlinin temiz su ve sanitasyon dahil insani yardÄ±ma gereksinim duyduÄŸu anlatÄ±ldÄ±.
UNICEF Yemen Temsilcisi Meritxell Relano, rapora iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Yemen'de eÄŸitim imkanÄ±nÄ±n tamamen ortadan kalkmasÄ± veya kÄ±sÄ±tlÄ± eÄŸitim verilmesinden dolayÄ± yeni nesil tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±n kasvetli bir gelecekle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunarak "Okula gidebilmeyi baÅŸaran Ã§ocuklar dahi gereksinim duyduklarÄ± kaliteli eÄŸitimi alamÄ±yorlar." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Ã–te yandan BM Cenevre Ofisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Yemen'deki insani krize yÃ¶nelik 3 Nisan'da BM, Ä°sviÃ§re ve Ä°sveÃ§'in giriÅŸimiyle uluslararasÄ± Ã¼st dÃ¼zey yardÄ±m konferansÄ± dÃ¼zenleneceÄŸi bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, konferansa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanÄ± sÄ±ra, Ä°sviÃ§re Konfederasyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± Ueli Maurer ve Ä°sveÃ§ BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°klim BakanÄ± Isabella LÃ¶vin'in katÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.
Facebook kurucusu ve CEOâ€™su Zuckerberg, Cambridge Analytica veri analiz firmasÄ±na yÃ¶nelik iddialarÄ± araÅŸtÄ±ran parlamento komisyonuna ifade vermeyi reddetti
Sivil Savunma ekiplerinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Esed rejiminin Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle DoÄŸu Guta'ya 19 Åžubat- 23 Mart arasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 291'i Ã§ocuk, 223'Ã¼ kadÄ±n toplam bin 433 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hindistan'da Devlet DemiryollarÄ±nda aÃ§Ä±lan 100 bin kiÅŸilik kadroya 20 milyondan fazla kiÅŸinin baÅŸvuruda bulunduÄŸu bildirildi
UNICEF tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Yemen'de en az 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸi, 2 bin 419 Ã§ocuÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarda savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkedeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n 15 yaÅŸ Ã¶ncesi evlendirildiÄŸi belirtildi
NATO, bÃ¼nyesindeki 7 Rus diplomatÄ±n akreditasyonunu iptal etti
Atina'da sÃ¶zleÅŸmelerinin uzatÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyen belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanarak meclis binasÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Arakan'da 25 AÄŸustos'tan bu yana en Ã§ok tahribat gÃ¶ren Maungdaw'Ä±n kÃ¶ylerinde bugÃ¼n Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin bÃ¶lgedeki ÅŸiddet eylemlerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying, Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesiyle ilgili taraflara diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, NATO Ã¼yesi ve AB Ã¼lkelerinin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmelerine iliÅŸkin, "Cevap vereceÄŸiz, endiÅŸeniz olmasÄ±n. Bu aÄŸÄ±r kabalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± sabretmeyi kimse istemez." dedi
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ABD'nin eski Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi James Jeffrey, PYD/YPG'nin PKK'nÄ±n unsurlarÄ± olduÄŸunu belirterek "Ä°lgili ABD kurumlarÄ± bu iliÅŸkiyi birÃ§ok kez dile getirmiÅŸtir ancak ABD yÃ¶netimi, PKK'yÄ± resmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul ederken bu durumu resmi olarak Ã¶nemsemiyor gÃ¶zÃ¼kmektedir." ifadelerini kullandÄ±.
Tacikistan'Ä±n, sÄ±nÄ±rlarÄ± Ã¼zerinden "Taliban" a silah gÃ¶nderildiÄŸine dair haberleri yalanladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n BangladeÅŸ'e geÃ§iÅŸ mÃ¼cadelesini ve kamplardaki zorlu yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± anlatan "Hayatta Kal" isimli bir belgesel hazÄ±rladÄ±