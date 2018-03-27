GÃ¼ncelleme: 17:13, 27 Mart 2018 SalÄ±

UNICEF'ten Yemenli Ã§ocuklarla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± rapor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â Ã‡ocuklara YardÄ±m FonuÂ (UNICEF), 3 yÄ±ldÄ±r iÃ§ savaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼Â Yemen'deÂ en az 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸini, 2 bin 419 Ã§ocuÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarda savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkedeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n 15 yaÅŸ Ã¶ncesi evlendirildiÄŸini bildirdi.

UNICEF'in Yemen'deki insani krize iliÅŸkin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yeni raporda, "Yemen'de 2015'te Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n tÄ±rmanmaya baÅŸlamasÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m milyon Ã§ocuk okulu bÄ±raktÄ± ve bÃ¶ylelikle okula gitmeyen Ã§ocuklarÄ±n sayÄ±sÄ± 2 milyona ulaÅŸtÄ±." bilgisine yer verildi.

Raporda, Ã¼lkedeki Ã¶ÄŸretmenlerin yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§te ikisinin bir yÄ±ldan fazladÄ±r maaÅŸ alamadÄ±ÄŸÄ± ve bunun da 4,5 milyon Ã§ocuÄŸun eÄŸitimini ciddi risk altÄ±na soktuÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

3 yÄ±ldÄ±r iÃ§ savaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemenâ€™de en az 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸi ve 2 bin 419 Ã§ocuÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarda savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, Ã¼lkedeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n 15 yaÅŸ Ã¶ncesi evlendirildiÄŸi kaydedildi.

Raporda, 2 bin 500 okulun kullanÄ±m dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu ve bu okullarÄ±n yÃ¼zde 7'sinin askeri amaÃ§lar iÃ§in veya yerinden edilen kiÅŸilerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

"YEMENLÄ° Ã‡OCUKLARI KASVETLÄ° BÄ°R GELECEK BEKLÄ°YOR"

Yemen halkÄ±nÄ±n yÃ¼zde 78'inin yoksulluk iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼zde 80'inin nakit yardÄ±mÄ± da dahil sosyal korumaya muhtaÃ§ olduÄŸuna iÅŸaret edilen UNICEF raporunda, 8,2 milyonu Ã§ocuk olmak Ã¼zere 16 milyon Yemenlinin temiz su ve sanitasyon dahil insani yardÄ±ma gereksinim duyduÄŸu anlatÄ±ldÄ±.

UNICEF Yemen Temsilcisi Meritxell Relano, rapora iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Yemen'de eÄŸitim imkanÄ±nÄ±n tamamen ortadan kalkmasÄ± veya kÄ±sÄ±tlÄ± eÄŸitim verilmesinden dolayÄ± yeni nesil tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±n kasvetli bir gelecekle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunarak "Okula gidebilmeyi baÅŸaran Ã§ocuklar dahi gereksinim duyduklarÄ± kaliteli eÄŸitimi alamÄ±yorlar." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

BM YEMEN Ä°Ã‡Ä°N YARDIM KONFERANSI DÃœZENLÄ°YOR

Ã–te yandan BM Cenevre Ofisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Yemen'deki insani krize yÃ¶nelik 3 Nisan'da BM, Ä°sviÃ§re ve Ä°sveÃ§'in giriÅŸimiyle uluslararasÄ± Ã¼st dÃ¼zey yardÄ±m konferansÄ± dÃ¼zenleneceÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, konferansa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanÄ± sÄ±ra, Ä°sviÃ§re Konfederasyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± Ueli Maurer ve Ä°sveÃ§ BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°klim BakanÄ± Isabella LÃ¶vin'in katÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.