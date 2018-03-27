17:28, 27 Mart 2018 SalÄ±

Hindistan'da 100 bin kiÅŸilik kadroya 20 milyondan fazla baÅŸvuru

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan'daÂ Devlet DemiryollarÄ±nda aÃ§Ä±lan 100 bin kiÅŸilik kadroya 20 milyondan fazla kiÅŸi baÅŸvuruda bulundu.

BBC'nin "Press Trust of India"ya dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, DemiryollarÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir yetkili, 100 bin kiÅŸilik kadro iÃ§in 20 milyondan fazla baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve cumartesi gÃ¼nÃ¼ sona erecek baÅŸvurularda aday sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini sÃ¶yledi.

Demiryolu polisi, makinist ve teknisyen kadrolarÄ± iÃ§in internet Ã¼zerinden 15 dilde test yapÄ±ldÄ±.

YalnÄ±zca teknisyenlik ve makinistlik iÃ§in bile internet Ã¼zerinden 5 milyondan fazla baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

DÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k demiryolu aÄŸÄ±na sahip Ã¼lkelerden biri olan Hindistan'da gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 23 milyon yolcu trenle seyahat ediyor.

Bir milyondan fazla iÅŸÃ§isi ile Hindistan demiryolu, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k istihdam alanlarÄ±ndan biri