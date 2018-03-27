17:52, 27 Mart 2018 SalÄ±

ErdoÄŸan, Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, 4 Nisan'da yapÄ±lacak TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran zirvesi ele alÄ±ndÄ±.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'e Kemerovo'daki yangÄ±nda yaÅŸanan can kayÄ±plarÄ±ndan dolayÄ± taziyede bulundu.

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