ErdoÄŸan, Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, 4 Nisan'da yapÄ±lacak TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran zirvesi ele alÄ±ndÄ±.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'e Kemerovo'daki yangÄ±nda yaÅŸanan can kayÄ±plarÄ±ndan dolayÄ± taziyede bulundu.
Batman'Ä±n Sason ilÃ§esinde Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 terÃ¶ristten Ä°ran uyruklu "Agit" kod adlÄ± terÃ¶ristin birÃ§ok saldÄ±rÄ±nÄ±n faili olduÄŸu belirlendi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan, 7103 sayÄ±lÄ± "Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun"a onay geldi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã–zbekistanâ€™Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkentâ€™te dÃ¼zenlenen â€˜â€™Afganistan HakkÄ±nda TaÅŸkent KonferansÄ±â€™â€™na katÄ±ldÄ±
Hollanda'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bir personelin casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle istihbarat birimlerince izlendiÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸahÄ±s TÃ¼rkiye'den ayrÄ±ldÄ±
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, TÃ¼rkiye'nin yÄ±llar Ã¶nce F-35 projesine girdiÄŸini, gelecek yÄ±ldan itibaren de F-35 teslimlerinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bunun S-400 alÄ±mÄ±yla hiÃ§bir alakasÄ± yok." dedi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, partisinin TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda, "AB Konseyinin, Ã¼lkemizin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini kÄ±nayan aÃ§Ä±klamasÄ± skandaldÄ±r, iflah olmaz bir HaÃ§lÄ± kafasÄ±dÄ±r. AB'nin kÄ±nama mesajÄ± bizim iÃ§in yok hÃ¼kmÃ¼ndedir." ifadelerini kullandÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, Irak sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rÄ±lara izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi
Ekonomik gÃ¼ven endeksi martta ÅŸubata gÃ¶re yÃ¼zde 2,6 azalarak 103 deÄŸerinden 100,2'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama tarama faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucunda iki askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
Hatay'Ä±n Arsuz ilÃ§esi Amanos DaÄŸlarÄ±'nda dÃ¼zenlenen operasyonda 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin, Antakya'da 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren grup olduÄŸu tespit edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde zorlu bir dÃ¶nemi geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmayÄ± umduklarÄ±nÄ± belirterek, AB'ye "Gelin, gÃ¼Ã§lÃ¼, mÃ¼reffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yÄ± hep birlikte inÅŸa edelim." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Kuzey Irak'Ä±n Hakurk/Kani Rash bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 12 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 3755 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. 332 bÃ¶lge kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kemerovo ÅŸehrindeki yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi.
FETÃ–/PDY'nin jandarma ve polis yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 2 ayrÄ± operasyonda daha Ã¶nceden Tunceli'de gÃ¶rev yaparken aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 6 rÃ¼tbeli asker ile 5 polisin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi